Survivor, 5 aprilie 2026. Un nou joc de recompensă a pus în dificultate triburile. Cine a câștigat: „Nu sunteți pregătiți”

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un nou joc de recompensă în ediția de duminică, 5 aprilie 2026, din Survivor România. Miza pusă în joc de Adi Vasile a fost o adevărată surpriză pentru concurenți.

După înfrângerea de la jocul pentru Imunitate, Faimoșii au pornit către o nouă probă cu speranța că se vor bucura de recompensă. Aceștia nu și-au uitat entuziasmul, ambiția și energia pozitivă în junglă.

În același timp, victoria obținută le-a dat mare încredere Războinicilor. Concurenți și-au făcut apariția în fața lui Adi Vasile cu zâmbetul pe buze și cu gândul la recompensa de astăzi, 5 aprilie 2026.

Un lucru este cert, echipele au așteptat cu nerăbdare să descopere miza jocului. Prezentatorul TV nu i-a ținut prea mult în suspans, anunțând că vor lupta pentru mâncare: „Nu sunteți pregătiți pentru ce este aici! La desert aveți o limonadă cu fructe de pădure, lava cake, salată cu nuci, piure și un cowboy steak de vită cu legume la grătar.”

„Jocul de astăzi este următorul. Veți sta pe acel cilindru și vă veți ține cu ambele mâini de o sfoară. Cilindrul o să fie mișcat în toate părțile. Dacă veți rămâne acolo mai mult timp, o să vă spun să luați o mână. Ultimul care rămâne pe cilindru câștigă. Astăzi luptați până la 5. Trei băieți, trei fete”, a mai dezvăluit Adi Vasile despre probă.

Cine a câștigat jocul de recompensă de duminică, 5 aprilie 2026, din Survivor România

Proba nu a fost deloc ușoară, dând bătăi de cap celor două triburi. Războinicii și Faimoșii au scos la iveală strategii neașteptate pentru a pune mâna pe miza jocului. Unii s-au bazat pe forță, în timp ce alții și-au pus toată încrederea în echilibru și agilitate.

Tensiunile au atins cote maxime, iar competiția a fost strânsă. Un lucru este cert, concurenții au trecut printr-o experiență la care nu se așteptau. Deși părea o misiune ușoară la prima vedere, proba de rodeo nu a fost pe placul tuturor.

În cele din urmă, Războinicii au reușit să se bucure de o nouă victorie. Bianca a adus punctul decisiv după o luptă cu Olga Barcari. Așadar, echipa albastră a câștigat jocul de recompensă cu un scor de 5-1.

Faimoșii au revenit în junglă cu moralul la pământ. La finalul serii, aceștia vor avea de făcut o alegere dificilă. Un concurent din echipa lor va trebui să plece.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm recompensa pentru că era carne în joc. Noi nu am mai mâncat carne de mult timp și aveam pofta aia. A durut un pic, am suferit pe moment!”, a precizat Andreea Munteanu.

De cealaltă parte, Războinicii au savurat din plin victoria. Concurenții s-au bucurat de mâncare și de atmosfera liniștită. Aceștia au scăpat de grija duelului.

„Doamne, mă bucur foarte tare că am câștigat această recompensă”, a spus Gigi Nicolae.

„Jocul a fost foarte intens!”, a mai adăugat o concurentă de la Războinici.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri de la 20:30, iar sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.