Survivor, 5 aprilie 2026. Un nou joc de recompensă a pus în dificultate triburile. Cine a câștigat: „Nu sunteți pregătiți”

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un nou joc de recompensă în ediția de duminică, 5 aprilie 2026, din Survivor România. Miza pusă în joc de Adi Vasile a fost o adevărată surpriză pentru concurenți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Aprilie 2026, 22:00 | Actualizat Duminica, 05 Aprilie 2026, 23:34

După înfrângerea de la jocul pentru Imunitate, Faimoșii au pornit către o nouă probă cu speranța că se vor bucura de recompensă. Aceștia nu și-au uitat entuziasmul, ambiția și energia pozitivă în junglă.

În același timp, victoria obținută le-a dat mare încredere Războinicilor. Concurenți și-au făcut apariția în fața lui Adi Vasile cu zâmbetul pe buze și cu gândul la recompensa de astăzi, 5 aprilie 2026.

Citește și: Cum arată mama Biancăi Giurcanu de la Survivor România 2026. Cele două au o relație foarte apropiată

Un lucru este cert, echipele au așteptat cu nerăbdare să descopere miza jocului. Prezentatorul TV nu i-a ținut prea mult în suspans, anunțând că vor lupta pentru mâncare: „Nu sunteți pregătiți pentru ce este aici! La desert aveți o limonadă cu fructe de pădure, lava cake, salată cu nuci, piure și un cowboy steak de vită cu legume la grătar.”

„Jocul de astăzi este următorul. Veți sta pe acel cilindru și vă veți ține cu ambele mâini de o sfoară. Cilindrul o să fie mișcat în toate părțile. Dacă veți rămâne acolo mai mult timp, o să vă spun să luați o mână. Ultimul care rămâne pe cilindru câștigă. Astăzi luptați până la 5. Trei băieți, trei fete”, a mai dezvăluit Adi Vasile despre probă.

Cine a câștigat jocul de recompensă de duminică, 5 aprilie 2026, din Survivor România

Proba nu a fost deloc ușoară, dând bătăi de cap celor două triburi. Războinicii și Faimoșii au scos la iveală strategii neașteptate pentru a pune mâna pe miza jocului. Unii s-au bazat pe forță, în timp ce alții și-au pus toată încrederea în echilibru și agilitate.

Tensiunile au atins cote maxime, iar competiția a fost strânsă. Un lucru este cert, concurenții au trecut printr-o experiență la care nu se așteptau. Deși părea o misiune ușoară la prima vedere, proba de rodeo nu a fost pe placul tuturor.

În cele din urmă, Războinicii au reușit să se bucure de o nouă victorie. Bianca a adus punctul decisiv după o luptă cu Olga Barcari. Așadar, echipa albastră a câștigat jocul de recompensă cu un scor de 5-1.

Citește și: Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă

Faimoșii au revenit în junglă cu moralul la pământ. La finalul serii, aceștia vor avea de făcut o alegere dificilă. Un concurent din echipa lor va trebui să plece.

„Ne-am dorit foarte mult să câștigăm recompensa pentru că era carne în joc. Noi nu am mai mâncat carne de mult timp și aveam pofta aia. A durut un pic, am suferit pe moment!”, a precizat Andreea Munteanu.

De cealaltă parte, Războinicii au savurat din plin victoria. Concurenții s-au bucurat de mâncare și de atmosfera liniștită. Aceștia au scăpat de grija duelului.

„Doamne, mă bucur foarte tare că am câștigat această recompensă”, a spus Gigi Nicolae.

„Jocul a fost foarte intens!”, a mai adăugat o concurentă de la Războinici.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri de la 20:30, iar sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Săptămâna ajunge diseară la final, la Survivor, cu un joc motivant de recompensă și cu o eliminare din tribul Faimoșilor... Survivor, 5 aprilie 2026. Eliminare dureroasă pentru Faimoși. Cine a plecat acasă în săptămâna 13 de competiție...
AS.ro Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Antena 3 A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 13. Faimoșii se pregătesc de o eliminare dificilă. Triburile joacă pentru o nouă recompensă
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Ministrul Muncii a făcut anunțul! Pensiile vor fi mărite prin „Pachetul de solidaritate”!
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Povestea emoționantă din spatele numelui ales de Alexandra Stan pentru fetița ei: Momente de groază… dar a venit din suflet
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Surse: Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei. Când intră în vigoare decizia
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
