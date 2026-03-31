Home Survivor Stiri Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă

Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă

Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor România 2026 după săptămâna 12.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 08:28 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 09:05
Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor România 2026 după ce a pierdut duelul cu Ramona. | Antena 1

Concurenta din tribul Războinicilor nu se aștepta să ajungă la eliminare, dar a fost numită de Alberto să intre la duel, el fiind cel care a câștigat colanul de imunitate personală și având dreptul să desemneze o concurentă pentru confruntarea finală.

Loredana a intrat la duel cu Ramona și, deși nu se aștepta să fie înfrântă, Ramona a rămas în competiție, iar ea a trebuit să părăsească cel mai dur test de supraviețuire.

Cum a reacționat Loredana după ce s-a văzut în oglindă după 3 luni

După eliminare, Loredana a primit o cameră la hotel înainte de a pleca din Republica Dominicană spre România. Chiar dacă și-a luat adio de la competiție și de la colegii ei de trib, Loredana a decis să se bucure din plin de luxul de la hotel și de muzica bună.

Atunci când a ajuns în camera de hotel, profa de mate se bucura în sfârșit că nu va mai dormi pe scânduri și că se va bucura de un somn odihnitor într-un pat mare.

Loredana s-a bucurat de un duș pe cinste.

Citește și: Survivor, 29 martie. Cu nervii întinși la maxim, spiritele s-au încins la jocul de recompensă. Ce echipă a câștigat

„Doamne, cum arat! Nu-mi vine să cred! Ce tare am slăbit și ce neagră sunt! Vai, nu m-am mai văzut după atâtea luni. Parcă eram mai frumușică când am plecat. Am nevoie de machiaj, de fond de ten, nu cred că am stat așa. Am pernă, am patul meu! Unde sunt fetele mele să dorm cu ele?”, a spus Loredana odată ce s-a văzut în camera de hotel.

Atunci când a văzut luxul din camera de hotel se pare că Loredana a uitat complet de suferința pe care a simțit-o după ce a fost eliminată, fiind desemnată de Alberto. Concurenta din tribul Războinicilor a ținut să împărtășească și câteva impresii despre experiența ei în competiție.

„Cea mai tare experiență a fost la Survivor! Mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte determinată și nu am vrut să plec acasă. Nu cred că aș putea uita vreodată ce am trăit acolo, cum am trăit cu o lingură de orez, cum am trăit cu mai multe persoane, cum am dormit cu mai multe persoane”, a mai spus Loredana.

Loredana s-a bucurat și de faptul că poate să facă duș în sfârșit. Apoi Loredana s-a bucurat de o cină pe cinste și a ajuns la bagajul ei din care și-a scos produsele ei de suflet.

„În sfârșit, deci nu mai știu nici să mă dau cu ruj. (...) După atâta timp arăt altfel”, a mai zis Loredana.

Citește și: Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana. Cine a plecat

Ea a făcut duș, s-a dat cu toate cremele ei, a probat tocurile pe care le avea în bagaj.

A doua zi de dimineață, după un somn odihnitor, Loredana s-a pregătit de plecare și a zburat spre România.

Atunci când a aterizat, Loredana a spus că crede că a slăbit vreo 7 kilograme și a fost nevoită să își cumpere haine din aeroport pentru că hainele pe care le avea în bagaj erau foarte largi.

Concurenta din tribul Războinicilor a mai spus că este nerăbdătoare să mănânce de toate și să se îngrașe la loc.

După ce și-a primit telefonul, Loredana a spus că abia și-a amintit parola. Profa de mate s-a revăzut cu prietenele ei și a spus că abia așteaptă revederea cu familia ei.

După experiența Survivor România 2026, acum Loredana se bucură altfel de lucrurile mici și experiențele de zi cu zi pe care le trăiește.

Citește și: Loredana Pălănceanu a părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!

Loredana Pălănceanu a părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!...
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă: “Îi merge bine de tot” Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă: &#8220;Îi merge bine de tot&#8221;
Observatornews.ro Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
Antena 3 ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord

Citește și
Loredana Pălănceanu a părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!
Loredana Pălănceanu a părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții care a fost lider absolut de audiență!
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana. Cine a plecat
Survivor, 29 martie. Războinicii, la al șaselea duel de eliminare. Fetele sunt în pericol. Ramona vs. Loredana....
Dulce María a devenit mamă pentru a doua oară. Ce fotografie a publicat artista după naștere
Dulce María a devenit mamă pentru a doua oară. Ce fotografie a publicat artista după naștere Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat în ea
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Colac împletit pentru masa de Paște, din aluat dulce și pufos
Colac împletit pentru masa de Paște, din aluat dulce și pufos HelloTaste.ro
„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. „Marea de Plastic”, singura construcție vizibilă din spațiu
„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. „Marea de Plastic”, singura... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicușor Dan anunță când trimitem militari în Strâmtoarea Ormuz: Aceasta este poziția României
Nicușor Dan anunță când trimitem militari în Strâmtoarea Ormuz: Aceasta este poziția României BZI
Poenari, în topul scandalurilor de renovare, după Râșnov și Curtea Domnească. Cetatea lui Vlad Țepeș, distrusă de Dorel și cucerită de urși
Poenari, în topul scandalurilor de renovare, după Râșnov și Curtea Domnească. Cetatea lui Vlad Țepeș,... Jurnalul
Oana Ioniță rupe tăcerea despre divorț. Motivul care a dus la separare: Era un început de cancer...
Oana Ioniță rupe tăcerea despre divorț. Motivul care a dus la separare: Era un început de cancer... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat Observator
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne gravidă
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne... MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Brioșe decorate festiv pentru Paște. Un desert gustos și spectaculos
Brioșe decorate festiv pentru Paște. Un desert gustos și spectaculos Hello Taste
