Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă

Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la Survivor România 2026 după ce a pierdut duelul cu Ramona. | Antena 1

Concurenta din tribul Războinicilor nu se aștepta să ajungă la eliminare, dar a fost numită de Alberto să intre la duel, el fiind cel care a câștigat colanul de imunitate personală și având dreptul să desemneze o concurentă pentru confruntarea finală.

Loredana a intrat la duel cu Ramona și, deși nu se aștepta să fie înfrântă, Ramona a rămas în competiție, iar ea a trebuit să părăsească cel mai dur test de supraviețuire.

Cum a reacționat Loredana după ce s-a văzut în oglindă după 3 luni

După eliminare, Loredana a primit o cameră la hotel înainte de a pleca din Republica Dominicană spre România. Chiar dacă și-a luat adio de la competiție și de la colegii ei de trib, Loredana a decis să se bucure din plin de luxul de la hotel și de muzica bună.

Atunci când a ajuns în camera de hotel, profa de mate se bucura în sfârșit că nu va mai dormi pe scânduri și că se va bucura de un somn odihnitor într-un pat mare.

Loredana s-a bucurat de un duș pe cinste.

„Doamne, cum arat! Nu-mi vine să cred! Ce tare am slăbit și ce neagră sunt! Vai, nu m-am mai văzut după atâtea luni. Parcă eram mai frumușică când am plecat. Am nevoie de machiaj, de fond de ten, nu cred că am stat așa. Am pernă, am patul meu! Unde sunt fetele mele să dorm cu ele?”, a spus Loredana odată ce s-a văzut în camera de hotel.

Atunci când a văzut luxul din camera de hotel se pare că Loredana a uitat complet de suferința pe care a simțit-o după ce a fost eliminată, fiind desemnată de Alberto. Concurenta din tribul Războinicilor a ținut să împărtășească și câteva impresii despre experiența ei în competiție.

„Cea mai tare experiență a fost la Survivor! Mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte determinată și nu am vrut să plec acasă. Nu cred că aș putea uita vreodată ce am trăit acolo, cum am trăit cu o lingură de orez, cum am trăit cu mai multe persoane, cum am dormit cu mai multe persoane”, a mai spus Loredana.

Loredana s-a bucurat și de faptul că poate să facă duș în sfârșit. Apoi Loredana s-a bucurat de o cină pe cinste și a ajuns la bagajul ei din care și-a scos produsele ei de suflet.

„În sfârșit, deci nu mai știu nici să mă dau cu ruj. (...) După atâta timp arăt altfel”, a mai zis Loredana.

Ea a făcut duș, s-a dat cu toate cremele ei, a probat tocurile pe care le avea în bagaj.

A doua zi de dimineață, după un somn odihnitor, Loredana s-a pregătit de plecare și a zburat spre România.

Atunci când a aterizat, Loredana a spus că crede că a slăbit vreo 7 kilograme și a fost nevoită să își cumpere haine din aeroport pentru că hainele pe care le avea în bagaj erau foarte largi.

Concurenta din tribul Războinicilor a mai spus că este nerăbdătoare să mănânce de toate și să se îngrașe la loc.

După ce și-a primit telefonul, Loredana a spus că abia și-a amintit parola. Profa de mate s-a revăzut cu prietenele ei și a spus că abia așteaptă revederea cu familia ei.

După experiența Survivor România 2026, acum Loredana se bucură altfel de lucrurile mici și experiențele de zi cu zi pe care le trăiește.

