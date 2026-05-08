Survivor, 8 mai 2026. Cine a câștigat Jocul Căpitanilor din săptămâna 18. Concurenții au trecut printr-o probă de rezistență

Concurenții au avut parte de un nou joc în săptămâna 18 de la Survivor România 2026. Adi Vasile le-a pregătit o probă de rezistență pentru a afla cine sunt căpitanii jocului de recompensă.

Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 21:30 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 21:44
Ediția Survivor România de duminica trecută s-a încheiat cu o eliminare dureroasă. Patrice Cărăușan a fost nevoită să părăsească emisiunea, după o luptă aprigă alături de prietenele sale, Ramona și Bianca.

Deși au pierdut un membru puternic din trib, concurenții s-au pregătit intens pentru noul Joc al Căpitanilor. Chiar înainte de a începe bătălia pentru rolul de lider, Adi Vasile a ținut să anunțe din nou regulile.

„Începe o nouă săptămână! Vă readuc aminte, veți juca în acest moment jocul căpitanilor. Ultimii doi rămași vor fi căpitanii celor două echipe de la jocul de recompensă. Câștigătorul va avea avantajul de a alege primul.”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Mai mult, concurenții au aflat că vor trece printr-o probă de rezistentă. Aceștia au fost nevoiți să stea agătați de un suport. Ultimele două persoane care rămân în competiție vor câștiga titlul de căpitan pentru jocul de recompensă.

„O să începeți atârnați cu mâinile și cu picioarele de acel lemn, din spate. Pe băieți o să-i rog să meargă în spate acolo unde este mai înalt suport, iar fetele să rămână în față. Cine rămâne ultimul în picioare câștigă, iar ultimii doi sunt căpitanii jocului de recompensă. Dacă e clar haideți să începem!”, a mai adăugat Adi Vasile în ediția de vineri, 8 mai 2026, din Survivor România.

Cine a câștigat Jocul Căpitanilor din săptămâna 18 de Survivor România 2026

Primul care a cedat a fost Gabriel Tamaș. Acesta a renunțat la gândul că o să fie căpitan încă din primele minute ale probei. De asemenea, concurentul a fost urmat de către Aris Eram și Marian Godină.

În cele din urmă, băieții au cedat în fața fetelor. Așadar, lupta finală s-a dat între Maria, Andreea și Ramona. Cele trei au demonstrat că sunt foarte puternice și ambițioase. La final, doar două concurente au mai rămas pe suport.

De altfel, jocul a fost câștigat de către Maria care a rămas ultima. Andreea s-a dezechilibrat și a căzut, după ce Adi Vasile le-a anunțat că trebuie să se țină doar cu o mână și un picior.

Pentru că au câștigat titlul de căpitani ai jocului de recompensă, concurentele au fost nevoite să își aleagă echipele. Prima care a făcut o nominalizare a fost Maria. Tânăra și gândit în detaliu strategiile, iar ce a urmat a luat-o prin surprindere pe „adversara” ei de astăzi.

Maria l-a ales pe Gabi Tamaș, în timp ce Andreea l-a luat în echipa lui pe Lucian. Bibi, Aris, Gigi și Patricia au fost chemați în echipa Mariei, în timp ce Ramona, Marian, Cristian și Bianca au mers la Andreea.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
