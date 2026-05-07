Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România

Cristian Boureanu, surprins în ipostaze rare după întoarcerea de la Survivor România. Cum se relaxează fostul concurent și detalii din viața sa personală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 14:04 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 14:05
Filmările pentru Survivor România au ajuns la final, iar mulți dintre concurenți se bucură acum de revenirea acasă, alături de familie și prieteni. Printre ei se numără și Cristian Boureanu, care a fost surprins recent într-o ipostază inedită, la scurt timp după întoarcerea în țară.

Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor

După mai multe săptămâni petrecute în condiții dificile, sub soarele puternic din Republica Dominicană, fostul politician a decis că are nevoie de relaxare. Astfel, a ales să petreacă câteva zile la munte, departe de agitația din București. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, Cristian Boureanu a fost văzut la Sinaia, în zona Cota 2000, unde s-a bucurat de aerul curat și de peisajele spectaculoase.

Ceea ce a atras însă atenția a fost apariția sa neașteptată. Deși temperaturile erau scăzute, iar prietenii săi purtau haine groase, Boureanu a ales să stea la bustul gol. Gestul său a surprins pe toată lumea, însă el a părut complet relaxat și neafectat de frig. La un moment dat, acesta a fost văzut stând de vorbă la telefon, comportându-se firesc, ca și cum nimic nu ar fi ieșit din comun.

Ce a făcut după ce s-a întors în România

Prietenii săi au preferat să rămână bine îmbrăcați, în timp ce el s-a bucurat din plin de soare și de liniștea muntelui. Atitudinea lui degajată arată că experiența din Survivor l-a ajutat să se adapteze mai ușor la condiții dificile și să privească lucrurile cu mai multă lejeritate.

În plan personal, Cristian Boureanu a avut o viață marcată de suișuri și coborâșuri. Prima sa soție, Irina Boureanu, i-a fost alături într-o perioadă importantă din viață.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2000 și au împreună o fiică, Ioana. După patru ani de mariaj, au decis să meargă pe drumuri separate. În urma divorțului, fiica lor a rămas în grija tatălui.

În prezent, Cristian Boureanu locuiește într-un apartament de lux din București. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar plăti o chirie de aproximativ 1.000 de euro pe lună pentru locuința modernă, evaluată în trecut la circa 380.000 de euro, conform Cancan.

După experiența intensă de la Survivor România, se pare că omul de afaceri pune mai mult preț pe confort și pe momentele de liniște.

Comentarii


