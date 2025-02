Laila Hafiz s-a pregătit intens pentru noua provocare Te Cunosc de Undeva! Cântăreața participă alături de Emy Alupei în sezonul 21!

În urmă cu trei ani, Laila Hafiz se făcea cunoscută în cadrul show-ului iUmor, acolo unde a reușit să câștige aprecierea a sute de români.

Tânăra a participat și la X Factor în 2015 atunci când telespectatorii au rămas de-a dreptul impresionați de talentul ei muzical. Deși între timp, aceasta a cochetat și cu alte activități, niciodată nu a renunțat la pasiunea sa cea mare (muzica) și a continuat să participe la show-uri dedicate, cucerind întreaga Românie.

Citește și: Cine este Emy Alupei de la Te Cunosc de Undeva. Și-a lansat cariera la X Factor, pe când era doar o puștoaică

Cine este Laila Hafiz de la Te Cunosc de Undeva. Ai văzut-o pe micile și marile ecrane, în producții celebre

Articolul continuă după reclamă

Laila Abdel Hafiz, în vârstă de 27 de ani, provine dintr-o familie mixtă. Mama ei este româncă, iar tatăl ei este iordanian, motiv pentru care are și un nume atât de frumos și de special.

Tânăra este o actriță și cântăreață care a temrinat Universitatea de teatru și film din București, reușind să obțină mai târziu și câteva roluri importante în seriale și filme celebre, precum au fost: „Liber ca pasărea cerului” și „5Gang”.

Născută în data de 14 august 1997, Laila Hafiz a moștenit 7 nume de la tata și două de la mama: Lalia Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed FZA Maria Ilinca.

Citește și: Cine este Mark Stam de la Te Cunosc de Undeva! A avut colaborări de succes, iar piesele lui fac furori pe Youtube

Artista este și creatoare de conținut, și deși părinții ei au divorțat după ce tatăl ei și-a părăsot familia când ea avea dar 6 ani, aceasta a reușit să facă haz de necaz într-un mod în care a și câștigat multe aplauze și aprecieri.

Cu toate că acum Laila este detașată de acest subiect, în copilărie a fost extrem de afectată. Tânăra a stat foarte mult timp departe de tatăl său, fără să comunice timp de 7 ani, însă la finalul anului 2024 au făcut pace. Mai mult decât atât, frumoasa cântăreață s-a dus în Iordania pentru a-l vizita și pentru a începe o nouă etapă a vieții cu sufletul împăcat.

„Anul 2024 a fost anul în care am învățat că nimic nu este întâmplător. Mai exact, a fost anul în care am plecat la tatăl meu în Iordania să îmi refac relația cu el, după șapte ani de zile în care noi nu ne-am vorbit și asta pentru că, într-o zi, în anul 2022, mi-a sunat telefonul și am fost chemată să particip la emisiunea iUmor”, a declarat Laila Abdel Hafiz, potrivit Spynews.ro, amintindu-și de momentele în care a expus relația cu tatăl său în numerele de stand-up din emisiune.

Decizia de a se împăca cu cel care i-a dat viață a venit în contextul în care Laila a făcut doi ani de terapie pentru a reuși să treacă mai ușor peste greutăți.

„Am scris un text despre tata și originile arăbești. Chiar dacă eu am încercat să fiu amuzantă pe scenă, momentul meu s-a bazat pe multă durere. iUmor s-a simțit pentru mine ca o bubă de care uitasem și pe care acum, din greșeală, o rupsesem și care m-a condus, pentru prima dată, la terapie.

Uite cum, după doi ani de terapie în care am înțeles multe, în 2024 am plecat pe urmele tatălui meu la propriu, fără să îl mai judec, fără să îl mai critic și fără să îi mai pun lui în cârcă toată responabilitatea pentru divorțul alor mei” mai povestea aceasta potrivit sursei citate anterior.

Citește și: Cine este Cristian Porcari, colegul lui Mark Stam de la Te Cunosc de Undeva. Are peste 16 piese lansate, deși e foarte tânăr

Laila Hafiz va fi prezentă pe micile ecrane ale publicului în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, la Te Cunosc de Undeva.