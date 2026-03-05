Sinusurile în răceală: când disconfortul e normal și când devine o problemă

Antena Căutare
În timpul unei răceli, multe persoane acuză presiune facială, dureri de cap sau senzația de „nas plin”, pe care le asociază imediat cu sinusurile. De cele mai multe ori, aceste simptome sunt normale și trec odată cu viroza, însă există situații în care ele pot semnala o problemă ce necesită atenție medicală. Diferența o face, de multe ori, modul în care se drenează secrețiile sinusale și evoluția simptomelor în timp.

Ce sunt sinusurile și ce rol au

Sinusurile paranazale sunt cavități pline cu aer, situate în oasele feței, în jurul nasului și ochilor. Ele sunt căptușite cu o membrană mucoasă, similară celei din interiorul nasului, care produce mucus. Potrivit MedlinePlus (NIH), această mucoasă are rolul de a menține sinusurile umede și de a capta particulele din aer.

Mucusul produs se drenează în mod natural către cavitatea nazală, ajutând la curățarea căilor respiratorii, așa cum explică MedlinePlus (NIH). Din acest motiv, orice inflamație apărută la nivelul nasului, cum este cea din timpul unei răceli, poate afecta rapid și sinusurile, mai ales atunci când drenajul natural este încetinit sau blocat.

De ce sunt sinusurile sensibile în timpul răcelii

Răceala este o infecție virală care determină inflamația mucoasei nazale. Aceeași mucoasă se continuă și la nivelul sinusurilor, astfel că inflamația se poate extinde ușor. Mayo Clinic explică faptul că, în timpul unei viroze, mucoasa se umflă, iar drenajul natural al sinusurilor este îngreunat.

Când mucusul nu se mai scurge eficient, acesta se acumulează, devine mai dens și poate exercita presiune asupra pereților sinusurilor, provocând senzația de tensiune sau durere la nivelul feței. Acest proces este frecvent și, în majoritatea cazurilor, face parte din evoluția normală a răcelii.

Ce se întâmplă cu sinusurile în timpul unei răceli

În timpul unei infecții virale, organismul produce mai mult mucus pentru a elimina virusurile și particulele iritante. CDC arată că această producție crescută de mucus este un mecanism normal de apărare.

Mucusul poate deveni mai gros, iar căile de drenaj ale sinusurilor se pot bloca temporar. Atunci când drenajul este încetinit, presiunea crește în interiorul sinusurilor. Rezultatul este apariția unor simptome precum:

  • nas înfundat
  • secreții nazale
  • presiune ușoară în frunte, obraji sau în jurul ochilor
  • durere de cap difuză

Conform MedlinePlus (NIH), aceste manifestări sunt comune în răceală și nu înseamnă automat sinuzită, mai ales dacă drenajul începe să se restabilească treptat.

Când disconfortul sinusal este considerat normal

Disconfortul sinusal este, de regulă, normal atunci când:

  • apare odată cu simptomele de răceală
  • este ușor până la moderat
  • se ameliorează treptat în decurs de 5–10 zile, pe măsură ce secrețiile se fluidizează
  • nu este însoțit de febră mare persistentă

Mayo Clinic subliniază că majoritatea infecțiilor sinusale asociate răcelii sunt virale și se rezolvă de la sine, odată cu reducerea inflamației și reluarea drenajului sinusal.

Când disconfortul devine o problemă: semne de alarmă

Există situații în care simptomele sinusale pot indica o complicație, precum sinuzita. Este important să fii atent la semnele care depășesc evoluția obișnuită a unei răceli:

  • durere facială intensă sau localizată
  • presiune accentuată care se agravează la aplecare
  • secreții nazale groase, galbene sau verzi
  • simptome care persistă sau se agravează după 7–10 zile

Potrivit MedlinePlus (NIH), aceste manifestări pot sugera o inflamație mai severă a sinusurilor, în care drenajul este semnificativ afectat.

Sinuzita virală vs. sinuzita bacteriană

Un aspect important este diferența dintre sinuzita virală și cea bacteriană. CDC precizează că majoritatea sinuzitelor sunt virale și nu necesită antibiotice. Administrarea inutilă de antibiotice nu grăbește vindecarea și poate contribui la rezistența bacteriană.

Antibioticele sunt luate în considerare doar în anumite situații, cum ar fi simptome severe sau persistente, conform recomandărilor WHO.

Greșeli frecvente legate de sinusuri în răceală

Una dintre cele mai comune greșeli este confuzia dintre răceală și sinuzită, care duce la automedicație inutilă, fără a ține cont de faptul că, în majoritatea cazurilor, problema este un drenaj sinusal temporar încetinit. Mayo Clinic atrage atenția că nu orice durere facială înseamnă infecție bacteriană.

O altă greșeală este utilizarea excesivă a spray-urilor decongestionante. MedlinePlus (NIH) și studiile publicate în PubMed descriu riscul de „rebound congestion”, atunci când aceste produse sunt folosite mai mult decât perioada recomandată.

Ce poți face acasă pentru a calma disconfortul sinusal

Specialiștii recomandă măsuri simple, care pot ajuta la ameliorarea simptomelor și la susținerea drenajului natural al sinusurilor:

  • spălături nazale cu soluție salină, pentru a facilita drenajul mucusului (Mayo Clinic)
  • hidratare corespunzătoare, pentru a fluidiza secrețiile
  • umidificarea aerului, mai ales în sezonul rece (NHS)

Tratamentele locale trebuie utilizate responsabil și pe termen scurt, conform indicațiilor.

Soluții orale care pot ajuta la reducerea disconfortului sinusal

În unele cazuri, pe lângă măsurile locale, pot fi utile și soluțiile orale care ajută la fluidizarea secrețiilor și la reducerea inflamației de la nivelul sinusurilor, mai ales atunci când disconfortul este însoțit de presiune facială sau senzația de „sinusuri blocate”. Prin susținerea drenajului natural, aceste soluții pot contribui la ameliorarea durerii și a senzației de tensiune.

Specialiștii arată că menținerea unui drenaj eficient al sinusurilor este esențială pentru reducerea simptomelor asociate răcelii. Mayo Clinic menționează că fluidizarea secrețiilor și reducerea inflamației mucoasei pot ajuta la diminuarea presiunii sinusale. De asemenea, MedlinePlus (NIH) subliniază că tratamentele simptomatice pot fi suficiente în formele ușoare și moderate, în absența semnelor de complicație.

Conform Medscape, în sinuzitele de cauză virală, abordarea corectă este una simptomatică, orientată spre confortul pacientului și susținerea mecanismelor naturale de vindecare, fără a recurge inutil la antibiotice.

Când este indicat consultul medical

Este recomandat să consulți un medic dacă:

  • simptomele persistă peste 10 zile
  • durerea este severă
  • apare febră mare
  • există umflături la nivelul feței sau ochilor

Aceste recomandări sunt susținute de Mayo Clinic și CDC.

Concluzie

Disconfortul sinusal este frecvent în răceală și, în cele mai multe cazuri, face parte din evoluția normală a unei infecții virale. Diferența dintre ceva normal și o problemă reală o fac durata, intensitatea simptomelor și modul în care acestea evoluează, în special în ceea ce privește drenajul secrețiilor. Atenția la semnalele de alarmă și utilizarea soluțiilor simple pot ajuta la o recuperare mai ușoară și mai sigură.

