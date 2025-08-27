Cine e partenera de la Style Files a lui Maurice Munteanu, juratul The Ticket. Cum s-au cunoscut cei doi prieteni

Maurice Munteanu, juratul The Ticket, are vlog-ul Style Files pe care îl prezintă alături de Domnica Mărgescu, buna lui prietenă.

Maurice Munteanu și Domnica Mărgescu sunt prieteni de mai bine de 20 de ani. | Antena 1 & Instagram

Maurice Munteanu a fost dintotdeauna pasionat de tot ce înseamnă artă, fashion și styling, devenind editor pentru publicația Elle România și având propriul său blog.

Cine e partenera de podcast a lui Maurice Munteanu

De-a lungul carierei lui, Maurice a avut alături o prietenă de nădejde, pe Domnica Mărgescu, cea care îi este alături în afaceri și în vlog-ul Style Files. Cei doi sunt prieteni de peste 20 de ani, fiind unul lângă celălalt în cele mai frumoase, dar și în cele mai grele momente.

Domnica Mărgescu este în prezent director de fashion la publicația Elle România și are o carieră impresionantă în lumea modei și a jurnalismului.

Pasiunea ei, încă din copilărie, a fost aceea de fashion stylist, dar în 1998 când ea a început să studieze la Facultatea de Jurnalism, a aflat că această meserie nu este cunoscută în România.

O prietenă de-a mamei sale din Germania i-a oferit atunci oportunitatea de a lucra pentru o lună ca fashion stylist în Germania și atunci Domnica a știut că asta vrea să fie cariera pe care și-o construiește.

„Cred că interesul meu pentru această zonă a apărut încă de când eram mică. Ca orice fată, în copilărie, mă jucam cu păpuși, le făceam haine, le schimbam de o mie de ori și așa mai departe.

Ulterior, în adolescență, îmi făcea plăcere să dau foarte multă atenție felului în care mă îmbrăcam eu. Mai apoi, când am terminat liceul și am intrat la facultate, am aflat că există această meserie de fashion stylist și că, prin urmare, pot să-mi transform pasiunea în carieră”, a dezvăluit Domnica într-un interviu pentru publicația The Woman.

Din 2006, Domnica Mărgescu a început în rolul de editor de fashion la Elle, acolo unde Roxana Voloșeniuc i-a oferit toată încrederea și a lăsat-o să fie creativă, și apoi a devenit cu timpul director de fashion la această publicație, urmărind în timp felul în care revista crește și evoluează o dată cu ea.

Atunci când a început jobul ei la Elle l-a cunoscut pe Maurice Munteanu cu care s-a împrietenit imediat.

Maurice Munteanu a postat pe contul lui de Instagram de-a lungul anilor mai multe imagini cu Domnica Mărgescu, iar recent, când au împlinit 20 de ani de prietenie, el a postat o fotografie cu ei din tinerețe.

Ca și Maurice, și Domnica este pasionată de artă, îndrăgește Parisul și are câteva muzee preferate în care revine adesea. Pentru ea, filmele, cărțile, muzeele și concertele sunt sursa ei de inspirație și de cultură.

Pe lângă jobul ei la Elle, Domnica deține și un brand de rochii de evenimente alături de Roxana Voloșeniuc, brandul V:PM, potrivit thewoman.ro. De asemenea, Domnica a pus bazele și unui concept store, Aparterre, pentru care a colaborat și colaborează cu Maurice Munteanu.

Pe lângă aceste proiecte, Domnica și Maurice prezintă și emisiunea sau vlog-ul Style Files pe YouTube, acolo unde ei comentează ținutele vedetelor, vorbesc despre trenduri actuale și branduri de succes care și-au lăsat amprenta în lumea modei.

Pe plan personal, Domnica se bucură de o familie frumoasă alături de soțul ei și cei doi copii ai lor, Lia și Ion.

