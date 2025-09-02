Cum a reacționat iubitul Ancăi Dinicu când a aflat că va fi tată. Jurata The Ticket a dezvăluit totul: „Nu, nu ne doream un copil”

Antena Căutare
Anca Dinicu și Georgian au devenit părinți anul trecut. Iată cum a reacționat iubitul actriței când a aflat vestea cea mare.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 16:22 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 16:22
Cum a reacționat Georgian Păun când a aflat că va fi tată | Instagram

Anca Dinicu s-a reîntors pe scena teatrului și la televizor, cu proiectul The Ticket, de la Antena 1, după aproape un an de la nașterea băiețelului său. Această revenirea în lumina reflectoarelor a fost prilejul pentru dezvăluiri din mica sa familie.

Anca Dinicu și Georgian Păun formează un cuplu de mai mult timp, însă și-au ținut relația departe de ochii presei. Actrița a anunțat că este într-o relație cu fostul baschetbalist abia în momentul în care a dezvăluit că este însărcinată. În noiembrie 2024, s-a născut fiul lor, Radu, care îi împlinește în fiecare zi.

Micuțul a fost o binecuvântare și o surpriză în același timp. Anca și Georgian erau într-o relație de puțin timp când au aflat că vor deveni părinți. Momentul a fost unul pe care nu îl vor uita niciodată.

Jurata The Ticket a dezvăluit cum au reacționat când au aflat că este însărcinată. Tocmai modul în care Georgian a gestionat situația a fost ceea ce a convins-o că are omul potrivit lângă ea. Acesta i-a spus că va fi alături de ea indiferent de decizia pe care o va lua.

Deși în momentul respectiv nu își doreau un copil și au fost copleșiți de emoție la vederea testului pozitiv, viața le-a făcut un cadou minunat.

„Cred că mi-am dat seama că este sufletul meu pereche chiar în momentul în care am aflat că vom deveni părinți. Reacția lui a fost una care a spus totul! Mi-a zis că îmi va fi alături indiferent de ce decizie iau. Și, pentru mine, acel „sunt aici cu tine a însemnat mai mult ca orice cerere în căsătorie sau gest spectaculos.

Nu, nu ne doream un copil, cel puțin nu atunci. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp, totul era încă la început. A fost o surpriză, una care ne-a dat puțin peste cap. Nici nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm. Era o avalanșă de emoții.

Și partea cea mai amuzantă e că el a fost cel care mi-a spus că sunt însărcinată. Eu nu am avut curajul să mă uit la testul de sarcină. L-am lăsat pe el să-l verifice, iar reacția lui… a fost un melanj adorabil de bucurie și panică. De la ușa băii până pe canapea cred că a transpirat tot tricoul, clar n-o să uit niciodată expresia de pe fața lui”, a dezvăluit Anca Dinicu în cadrul unui interviu.

Venirea pe lume a lui Radu a adus multe schimbări în cuplul lor și i-a pus în situația de a se regăsi. Primele luni din viața unui bebeluș sunt extrem de tensionate și pline de emoții de tot felul, iar asta au resimțit și Anca și Georgian.

„Se schimbă dinamica, cred că nu există cuplu care să nu resimtă asta. E un lucru absolut firesc, dar nu vine cu manual de instrucțiuni. La noi, mai ales în primele luni, totul gravita în jurul copilului.

A fost o perioadă intensă, frumoasă, dar și provocatoare. Au existat și momente în care ne-am dat seama că, din rolul de părinți, am uitat un pic de rolul de parteneri. Acest fapt nu a venit din lipsă de iubire, ci pentru că, pur și simplu, prioritățile se schimbă peste noapte”, a precizat ea.

Actrița mărturisește însă că a găsit în partenerul său un sprijin de nădejde. Cei doi formează o echipă puternică, iar Radu îi ajută să se apropie chiar mai mult și să se redescopere într-o manieră nouă.

„Ne-am împărțit responsabilitățile cât de echilibrat am putut și am învățat, din mers, să fim o echipă. Nu ne iese mereu perfect, dar ce contează e că ne dorim și muncim pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine. Iar copilul, în mod paradoxal, ne-a și apropiat pentru că ne-a învățat să ne privim și altfel, cu mai multă blândețe și complicitate”, spune jurata The Ticket.

Anca Dinicu s-a reîntors pe scenă și este parte din juriul The Ticket, cel mai nou show de la Antena 1, cu premiera în această toamnă. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu avea un sprijin adecvat. Ea a mărturisit că Georgian și mama acestuia sunt cei care „preiau frâiele” cât timp este la filmări sau la repetiții.

În ciuda acestei siguranțe, Anca nu a reintrat în ritmul de dinainte de sarcină. Dorește să ia totul pas cu pas, circumstanțele fiind cu totul diferite. Însă și-a oferit șansa de a se întoarce la propriile pasiune și de a-și continua visurile.

„Mă descurc bine, zic eu, și nu o spun cu modestie falsă, chiar cred că mă descurc. Dar, adevărul este că nu aș putea să fac totul singură. Am parte de ajutoare de nădejde: mama lui Georgian și Georgian sunt cei care preiau frâiele când eu sunt la filmări sau la repetiții. Fără ei, sincer, n-aș avea vreo șansă.

Dorul e prezent mereu! Cred că orice mamă care lucrează îl cunoaște foarte bine. Totuși, viața nu e făcută doar din ceea ce vrem, ci și din ceea ce trebuie să facem. Eu am simțit că mă întorc la scenă nu doar pentru mine!

Cu toate acestea, am revenit în teatru cu pași mici, nu m-am aruncat direct în ritmul pe care îl aveam înainte”, precizează jurata The Ticket.

The Ticket, premiera pe 6 septembrie

Telespectatorii o pot urmări pe Anca Dinicu din 6 septembrie la Antena 1 și în AntenaPLAY, actrița făcând parte din juriul The Ticket, un show atipic pentru peisajul televiziunii românești, care nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere.

La The Ticket nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.

colaj anca dinicu, anca, georgian păun și radu
Întrebată despre rolul de jurat, proaspăta mămică, Anca Dinicu a răspuns în stilul caracteristic: „Sunt pregătită. M-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am spălat mașina. Gata! Mâine începem să filmăm.”

