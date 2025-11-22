The Ticket, 22 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 12 a talent show-ului și ce momente au impresionat juriul

Descoperă ce momente i-au impresionat pe jurați în ediția 12 a emisiunii The Ticket, din data de 22 noiembrie 2025.

Dansuri amețitoare, voci surprinzătoare, momente comice și doze duble de energie, ce au ținut publicul cu sufletul la gură, așa s-ar putea rezuma a zecea ediție a emisiunii The Ticket.

La final, pulicul a decis dacă vrea să plătească bilet, dar și care ar fi suma pe care ar putea să o dea pentru fiecare concurent în parte.

Ce s-a întâmplat în ediția 12 a emisiunii The Ticket din 22 noiembrie 2025

În ediția 12 a emisiunii The Ticket a adus spectatorilor și telespectatorilor un show de zile mari, plin de muzică, dans, magie, stand up și doze generoase de umor.

Descoperă în rândurile de mai jos care au fost momentele care au reușit să vândă cele mai multe bilete.

White Symphony Orchestra au impresionat jurații emisiunii The Ticket cu momentul lor

În ediția 12 a emisiunii The Ticket din 22 noiembrie 2025 am putut să ne bucurăm de un moment muzical inedit oferit de artiștii de la White Symphony Orchestra din București. Cu ținute și peruci albe, muzicienii au fost o adevărată apariție pe scena emisiunii The Ticket, în ediția 12 din 22 noiembrie 2025. Jurații au privit cu interes, iar la final a urmat momentul în care jurații au adus doar laude, iar publicul a dat verdictul, prin vot. Astfel, artiștii au primit din bilete suma de 12.600 de lei.

„Doamnelor, pe mine m-a calmat foarte mult prestația aceasta! Vă mulțumim foarte mult că ați venit, simt un nou suflu”, a zis Maurice Munteanu.

Gerardo e tânărul care a făcut un număr de echilibristică de senzație, la The Ticket

Al doilea concurent care a urcat pe scena emisiunii The Ticket, din data de 22 noiembrie 2025, a fost Gerardo, în vârstă de 15 ani, din Spania. Tânărul talentat a impresionat printr-un senzațional număr de echilibristică, ce i-a adus numeroase laude. A fost un moment unic, ce a adus un strop de magie de circ pe scenă.

La final, Gerardo a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 12.910 lei.

„Adevărul este că nu mă așteptam la suma asta”, a zis concurentul, extrem de uimit.

Un cuplu umoristic, trupa care a făcut show amuzant pe scena emisiunii The Ticket

Al treilea moment artistic al ediției 12 a fost oferit de Elena și Radu, doi tineri în vârstă de 26 de ani, care formează un cuplu atât în viața reală, cât și în plan profesional. Cei doi se cunosc de nouă ani, dar sunt împreună de doi și pare că fac o echipă foarte bună și pe scenă. Aceștia au pus în scenă un scurt moment umoristic. Publicul a râs, s-a amuzat și la final a plătit bilet. La final, Maurice Munteanu a povestit cum a picat examenul de admitere la UNATC de trei ani.

Pentru momentul lor, cei doi simpatici artiști au primit suma de 3.680 de lei.

Stive Ant a cântat în ediția 12 a emisiunii The Ticket, din 22 noiembrie 2025

Al patrulea moment al serii a fost cel oferit de Stive Ant în vârstă de 29 de ani din București. Acesta a urcat pe scenă și a început să cânte mai întâi în română, apoi și în limba greacă. Jurații l-au privit, cei din public s-au distrat.

„Nu sunt român, sunt grec, trăiesc în România de cinci ani. Am venit aici ca să fac muzică. Stăteam în Salonic”, a zis concurentul.

La final, Stive Ant a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de lei.

Veronica Gonzales, show magic în ediția 12 a emisiunii The Ticket din 22 noiembrie 2025

Al cincilea moment artistic al ediției a fost cel prezentat de Veronica Gonzales, în vârstă de 50 de ani, din Italia. Femeia și-a transformat picioarele în adevărate personaje comice, cu care a făcut un moment extrem de comic pe scenă. Jurații și publicul s-au amuzat din plin.

Pentru momentul său inedit, artista a primit nu doar laude, ci și suma de 9.850 de lei, din vânzarea biletelor.

Ana-Maria Cucoș, voce de aur și un nai magic, pe scena emisiunii The Ticket

Al șaselea concurent urcat pe scenă a fost Ana-Maria Cucoș în vârstă de 22 de ani din Suceava, o tânără extrem de talentată, care a cântat la nai și voce și care a reușit să capteze atenția tuturor încă din primele secunde ale prestației sale. A fost un moment duios, ce a omagiat frumusețea cântecelor inspirate din folclorul românesc. Vocea tinerei i-a fascinate pe toți, lucru ce i-a adus la final multă apreciere. Mihai Bendeac a aplaudat-o în picioare, semn că i-a plăcut mult numărul. Și oameni din public s-au ridicat în picioare.

„Foarte frumos, îmi pare rău că s-a terminat”, a zis Cătălin Bordea.

„Eram agitați și în momentul în care tu ai apărut și ai început să cânți s-a făcut liniște, ai făcut o stare, a fost un moment care a avut o încărcătură, o înțelepciune”, a zis Delia.

„Dedic această doina tatălui meu, care a murit acum o săptămână”, a zis concurenta, lucru ce i-a emoționat pe toți cei prezenți.

Momentul i-a impresionat pe jurați și aceștia au lăudat-o. Publicul a răsplătit-o cu suma de 14.420 de lei.

Radu Manole este dansatorul care a făcut show ăn ediția 12 a emisiunii The Ticket, din 22 noiembrie 2025

Al șaptelea moment al ediției a fost cel în care Radu Manole a urcat pe scena emisiunii The Ticket pentru a face o demonstrație amețitoare de dans. Mișcările sale amețitoare au fascinat din plin jurații și publicul, iar tânărul în vârstă de doar 18 ani, din București, a demonstrate că este extrem de talentat și muncitor în acest domeniu.

„Eu nu am văzut atâta energie într-un singur om. Ai avut energia unui ansamblu”, a zis Delia.

Momentul i-a impresionat pe jurați și publicul a răsplătit concurentul cu suma de 14.655 de lei.

Balonaș de la oraș a venit tocmai din Germania pentru a impresiona juriul The Ticket

Al optulea concurent din ediția 12 a emisiunii The Ticket, din data de 22 noiembrie 2025, a fost Balonaș de la oraș, un concurent în vârstă de 37 de ani, venit tocmai din Germania pentru a face un număr cu baloane. În show-ul acestuia au fost implicați și jurații, care au primit câte un balon amuzant. S-a râs, s-a glumit, iar la final, Balonaș de la oraș a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 6.325 de lei.

Jyoti Supernatural i-a uluit pe toți în edițai 12 a emisiunii The Ticket, din 22 noiembrie 2025

Un alt moment ce a impresionat jurații emisiunii The Ticket a fost cel pregătit de artistul Jyoti Supernatural, în vârstă de 54 de ani, din Franța. Acesta a captat atenția încă din primele momente cu uimitoarele sale abilități. Și-a schimbat culoarea ochilor, a făcut tot felul de trucuri și a demontrat că poate sfida gravitația și regulile fizicii. Toți l-au privit fascinate și s-au lăsat impresionați de mișcările sale. La un moment dat, acesta a ținut pe cap, în echilibru, trei bile de sticlă!

„Nu e om, serios! Nu e om”, a zis Căătlin Bordea, de-a dreptul uluit.

„De pe ce planetă?”, a completat Anca Dinicu

La final, Jyoti Supernatural a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 12.505 lei.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce tocmai am făcut”, a zis concurentul la final.

Trupa Powder Puff din Cluj-Napoca a adus versuri îndrăznețe în platoul emisiunii The Ticket

Al zecelea moment al ediției 12 de la The Ticket a fost cel prezentat de tinerele din trupa Powder Puff din Cluj-Napoca. Ceea ce a început drept un moment de muzică folclorică a continuat cu ceva complet neașteptat. Jurații au făcut ochii mari atunci când le-au văzut și la final și-au exprimat părerile.

Pentru momentul lor, fetele au primit de pe vânzarea biletelor suma de 5.985 de lei.

Niemen Brothers de la Circul Bellucci au făcut show de zile mari pe scena The Ticket

Un moment cu adevărat impresionant a fost cel prezentat de Niemen Brothers de la Circul Bellucci. Acrobațiile și mișcările amețitoare ale băieților au fascinate nu doar jurații, ci și publicul. Cu mult curaj, aceștia au executat mișcare după mișcare, oferind tuturor un show de-a dreptul amețitor. Au curs valuri uriașe de aplauze și finalul a adus și numeroase laude.

La final, pentru show-ul lor de circ, cei trei tineri de la Circul Bellucci au primit uimitoarea sumă de 18.425 de lei.

Swans Nightmare i-a impresionat pe jurați și pe cei din public, la The Ticket

Un alt moment de la The Ticket ediția din 12 a fost cel oferit de tinerele din trupa Swans Nightmare. Momentul de dans a fost unul surprinzător și i-a captivat pe toți încă de la primele secunde. Energia transmisă de tinere a fost una electrizantă.

La final, pentru numărul lor, tinerele de la Swans Nightmare au putut vedea cum juriul și publicul se ridică în picioare, să le aplaude. La final, suma primită de pe bilete a fost în valoare de 15.440 de lei.

Ansamblul Cununița din Bistrița a cântat colinde pe scena emisiunii The Ticket, pe 22 noiembrie 2025

Un alt moment inedit de pe scena emisiunii The Ticket a fost atunci când ansamblul Cununița a cântat, a colindat și a urat, aducând inclusiv capra și ursul! Momentul a reamintit de tradițiile din preajma Crăciunului.

„Mulțumim că ne-ați colindat, ați făcut să aduceți sărbătorile mai aproape de noi”, a zis Anca Dinicu.

Pentru momentul lor, concurenții au primit de pe bilete suma de 14.440 de lei.

Abujhmad Mallakhamb din India au făcut un moment spectaculos la The Ticket

Un alt moment de-a dreptul amețitor și uimitor din ediția 12 a emisiunii The Ticket a fost cel prezentat de Abujhmad Mallakhamb. Tinerii în vârstă de 21 de ani au reușit să îi lase mască pe jurați și pe cei din public.

„Băi oameni buni!”, a zis Cătălin Bordea, impresionat.

La final, jurații și publicul s-au ridicat în picioare și au aplaudat cu multă energie. Artiștii din India s-au pus în genunchi și și-au lipit frunțile de pământ, în semn de mulțumire. Pentru numărul lor, aceștia au primit suma de 16.110 lei.

