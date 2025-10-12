The Ticket, 11 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a șasea ediție a talent show-ului și ce momente au impresionat juriul

Descoperă ce momente i-au impresionat pe jurați în a șasea ediție a emisiunii The Ticket, din data de 11 octombrie 2025.

Acrobații amețitoare, dansuri de tot felul, voci surprinzătoare și momente ce au ținut publicul cu sufletul la gură, așa s-ar putea rezuma a șasea ediție a emisiunii The Ticket.

La final, pulicul a decis dacă vrea să plătească bilet, dar și care ar fi suma pe care ar putea să o dea pentru fiecare concurent în parte.

Ce s-a întâmplat în a șasea ediție a emisiunii The Ticket din 11 octombrie 2025

A șasea ediție a emisiunii The Ticket a adus spectatorilor și telespectatorilor un show de zile mari, plin de muzică, dans, acrobații periculoase și momente inedite.

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos care au fost momentele care au reușit să vândă cele mai multe bilete.

Grupo Quetzal Coatl i-a surprins pe jurații emisiunii The Ticket, în ediția 6 din 11 octombrie 2025

În cea de-a șasea emisiune a emisiunii The Ticket, difuzată în data de 11 octombrie 2025, primii artiști care au urcat pe scenă au fost cei din formația Grupo Quetzal Coatl. Într-un decor inspirat din Dia de Los Muertos, o sărbătoare extrem de cunoscută din Mexic, cei trei au făcut senzație. Un detaliu savuros a fost faptul că solista a fost căsătorită cu unul dintre colegii de trupă, dar acum este căsătorită cu celălalt membru al trupei.

„Dragostea s-a transformat în ceva mult mai spiritual, a devenit ca sora mea. Iar el a devenit ca și cumnatul meu. Am înțeles că e tânără, că asta dorește inima ei. Singura mea rugăminte a fost să mi-l prezinte și mie, ca să fiu sigur că e un bărbat care are grijă de ea și de inima ei. Știu că multă lume nu înțelege asta”, a zis fostul soț al femeii.

„Ce telenovelă frumoasă”, a zis Anca Dinicu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să-i mai poată vedea. La final, au primit 9.905 lei.

Familia Giannuzzi din Italia i-a impresionat pe toți cu un număr inedit de patinaj, la The Ticket, ediția 6 din 11 octombrie 2025

Al doilea moment al ediției 6 din data de 11 octombrie 2025 a fost cel prezentat de Giannuzzi Family, care i-au luat pe toți prin surprindere cu numărul lor de patinaj. A fost un show de-a dreptul spectaculos, ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Mișcările lor au hipnotizat de-a dreptul și totul a culminat cu numărul final! Jurații s-au ridicat în picioare ca să aplaude artiștii.

„Suntem frați, bunica noastră a fost artist de circ, tatăl nostru, noi ne-am născut și am crezut la circ”, au zis artiștii.

La final, familia Giannuzzi a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îi vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 14.540 de lei.

Prunărița (Andreea Prună) a făcut un spectacol de roast la The Ticket, în ediția din 11 octombrie 2025

Al treilea moment al ediției 6 din data de 11 octombrie 2025 a fost cel pus la cale de Prunărița, o româncă în vârstă de 37 de ani din Spania. Aceasta a făcut un număr de roast în care a pus în contrast copilăria ei cu cea a actualelor generații. Jurații au ascultat cu atenție numărul ei, apoi au discutat.

„M-a durat capul la un moment dat. Parcă l-am văzut pe Puya într-o zi foarte proastă. Nu ați reușit să faceți o variantă amuzantă”, a fost părerea lui Micutzu.

„A fost binișor, nu a fost grozav”, a zis Delia.

„Dumneavoastră vorbiți de copiii care stau pe social media, dar dumneavoastră v-ați lansat pe TikTok, ăsta este un paradox suprem, ca să nu îl numesc altfel. Aș plăti 0 lei pentru acest număr”, a fost replica dură a lui Maurice.

Concurenta a primit cu multă aprecierea părerile celor din juriu, lucru pentru care a fost felicitată. La final, publicul a arătat dacă ar plăti bilet ca să o vadă pe Prunărița și suma totală a fost de 4.355 lei.

Akara Dianne a făcut un spectacol magic de dans pe scena The Ticket, în ediția 6 din 11 octombrie 2025

Într-un decor fascinat, inspirat parcă din „Fantoma de la operă”, tânăra i-a fascinat pe toți cu mișcările sale de dans, dar și cu amețitoarele acrobații realizate pe un candelabru suspendat. Jurații au făcut ochii mari și au fost impresionați de spectacolul magic de pe scena The Ticket, în ediția din 11 octombrie 2025.

„Numărul a fost periculos, dar și dumneavoastră sunteți periculoasă”, a zis Mihai Bendeac.

„Tot numărul a fost frumos, cu suspans!”, a fost de părere Anca Dinică.

„Ai strălucit! Frumos, mi-a plăcut!”, a zis Delia.

La final, publicul a arătat dacă ar plăti bilet ca să o vadă din nou și cât: 13.285 de lei.

Milionar Dator, concurentul care i-a surprins din plin pe jurații emisiunii The Ticket

Al cincilea concurent din ediția 6 care a urcat pe scena Tje Ticket a fost Milionarul Dator, un bărbat în vârstă de 53 de ani din Pitești, despre care s-a aflat că face senzație pe internet. Îmbrăcat într-o ținută comică, acesta s-a apucat de dansat.

„Dansează și apoi urmează un switch neașteptat”, a zis Mihai Bendeac, tot așteptând să se întâmple ceva.

Numărul s-a terminat și nu s-a întâmplat absolut nimic diferit. La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să îl vadă pe Milionarul Dator. Concurentul a reușit să adune la final suma de 1.015 lei.

Marian Grasu i-a uluit pe toți cu vocea sa, în ediția 6 a emisiunii The Ticket

Un alt concurent care și-a luat inima în dinți ca să urce pe scena The Ticket a fost Marian Grasu, în vârstă de 54 de ani, din București. În prezent, bărbatul cântă în metroul din Paris pentru bani. Fără prea mari emoții lși alături de un artist la acordeon, acesta a făcut un spectacol inedit și toți au fost uimiți nu doar de versurile piesei (ce aparțin lui Puya), ci și de muzica și timbrul vocal al bărbatului.

Delia i-a apreciat din plin și toți au fost de acord că au avut „un vibe bun”, care a schimbat în bine starea tuturor.

„Dacă aveam bani cash și stăteam și cu dumneavoastră la masă, atunci plecam duminica viitoare”, a zis Micutzu.

„Ăsta se numește talent real. Bravo!”, a fost de părere Maurice.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să îl vadă pe Marian Grasu: totalul a fost de 11.410 lei.

Extreme Elements din București a prezentat la The Ticket un număr senzațional de acrobație

Tot în a șasea ediție a emisiunii The Ticket am putut să îi vedem și pe cei de la Extreme Elements. Aceștia au ales să prezinte un inedit număr de acrobație, despre care au spus că este ceva ce nu se mai face în altă parte: „Nimeni în lume nu face asta, suntem unici”. Jurații au privit cu mult interes și au fost fascinați de săriturile amețitoare ale artiștilor. La final, juriul s-a ridicat în picioare ca să aplaude.

„Excelent, superb!”, au zis jurații, în timp ce aplaudau.

„Vă aplaud și aș da 200 de lei din tot sufletul, meritați din plin”, a zis Mihai Bendeac.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să îi vadă pe cei de la Extreme Elements: totalul a fost de 18.465 lei. La o asemenea sumă, toată lumea s-a ridicat în picioare să aplaude.

Dave Stancy a cântat pe scena emisiunii The Ticket. Câți au plătit bilet pentru a-l vedea iar

Tot în ediția a șasea ediție a emisiunii The Ticket am putut să îl vedem pe scenă pe Dave Stancy, în vârstă de 36 de ani, din București. Dornic să se afirme, acesta a pregătit o melodie inedită în care a cântat despre o tânără „claxonabilă”.

„Melodia asta are o poveste. Mihai Bendeac i-a spus unei concurente că este claxonabilă”, a explicat concurentul.

„Mi s-a părut o melodie de melteni și nu am înțeles că e o parodie”, a zis Micutzu.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să îl vadă pe Dave Stancy: totalul a fost de 3.380 lei.

Laszlo Spielman a făcut un număr de roast pe scena emisiunii The Ticket, în ediția din 11 octombrie 2025

În ediția 6 a emisiunii The Ticket am putut să îl cunoaștem pe Laszlo Spielman, care a ales să facă un număr de roast. Glumele sale au fost apreciate de atât de jurați, cât și de public. S-a râs pe cinste și a curs cu generoase aplauze.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să îl vadă pe Laszlo Spielman: totalul a fost de 7.620 lei.

Pathos (Maria Moldovan) i-a surprins pe toți cu un dans din buric, la The Ticket

Un alt moment surprinzător din ediția 6 a emisiunii The Ticket a fost cel prezentat de Pathos, o concurentă în vârstă de 40 de ani din Bistrița-Năsăud. Într-un decor inspirat din poveștile orientale, concurenta a făcut un dans din buric extem de dezinvolt pe muzica unui hit a lui Tarkan. Jurații au privit-o atent și la final au urmat aplauzele venite din partea publicului.

„Eram managerul unui societăți, dar mi-am dat demisia ca să dansez”, a zis concurenta.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să o vadă Pathos dansând din buric: totalul a fost de 3.565 lei.

Sharp Blades au făcut show incendiar cu cuțite, în ediția 6 a emisiunii The Ticket, din 11 octombrie 2025

În ediția 6 a emisiunii The Ticket din 11 octombrie 2025 am putut să îi vedem și pe artiștii din trupa Sharp Blades, din București. Cei doi au făcut un spectacol de aruncat cu cuțitele ce i-a ținut cu sufletul la gură atât pe jurați, cât și pe cei din public.

„Dacă ăsta nu este un număr de 200 de lei, mă arunc în cap aici!”, a fost replica lui Mihai Bendeac.

„Ai făcut o treabă absolut senzațională”, a zis Micutzu.

La final, publicul a votat și a arătat dacă ar plăti bilet ca să mai vadă un show pregătit de Sharp Blade: totalul a fost de 16.315 lei.

Trupa Provmen i-a surprins pe jurați în ediția 6 a emisiunii The Ticket

Tot în ediția din 11 octombrie 2025 a emisiunii The Ticket am putut să vedem și trupa Provmen, venită din Brașov. Practic, pe scenă a fost un întreg spectacol despre realizarea unei tunsori. Publicul a privit cu interes, apoi a votat.

La final, trupa Provmen a aflat câte bilete a reușit să vândă: totalul a fost de 3.365 de lei.

Arhangela Skinny Vip a venit pe scena The Ticket, în ediția din 11 octombrie 2025

Tot în ediția din 11 octombrie 2025 a emisiunii The Ticket am putut să o vedem și pe Arhangela Skinny VIP, în vârstă de 24 de ani, din București. A fost un moment inedit de roast, ce a fost urmărit cu atenție de public și de juriu.

La final, Arhangela Skinny VIP a aflat câte bilete a reușit să vândă: totalul a fost de 3.520 de lei.

Emanuel și Melissa au făcut cel mai fierbinte dans din ediția 6 a emisiunii The Ticket

Un alt moment de senzație din ediția a șasea a emisiunii The Ticket, din data de 11 octombrie 2025, a fost cel prezentat de Melissa și Emanuel din București. Cei doi au făcut împreună un dans de senzație ce a captat atenția tuturor. Jurații și cei din pulic au fost fascinați de mișcările celor doi dansatori și show-ul a fost unul senzual și plin de magie.

La final cei doi au aflat câte bilete au reușit să vândă: totalul a fost de 14.140 de lei.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.