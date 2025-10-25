The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Beny Mihai, moment uimitor de cabaret pe scenă! Ce i-au spus jurații

Antena Căutare
Episodul 8 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 25 octombrie 2025. Beny Mihai, îmbrăcat într-o ținută colorată, de-a dreptul uimitoare și machiat excentric, cu o perucă voluminoasă, concurentul a avut un moment muzical pe mai multe voci care nu doar că i-a impresionat pe cei prezenți, ci care i-a făcut să scoată bani mulți din buzunar pentru talentul său incontestabil.
Sambata, 25.10.2025, 23:30
