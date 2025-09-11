Lucrurile pe care nu le întrebi la interviu, le afli doar la Noaptea Companiilor. 14-15 Octombrie. București

Noaptea Companiilor - singurul eveniment care transformă, timp de două seri, birourile unor companii de top din București într-un spațiu deschis, autentic și prietenos.

Experiență relevantă. Dar ce înseamnă experiență relevantă când nu ai experiență?

E o întrebare pe care mulți tineri o au în fața anunțurilor de angajare. Dincolo de CV-uri și responsabilități, există curiozități nerostite: cum e atmosfera în birou? Oare colegii sunt prietenoși? Mă voi simți binevenit din prima zi? Există și lapte de ovăz la cafea?

Cu toții avem diverse întrebări pe care ne-am dori să le adresăm la interviu, indiferent de experiența profesională dobândită. Dar toate aceste lucruri le poți afla la Noaptea Companiilor - singurul eveniment care transformă, timp de două seri, birourile unor companii de top din București într-un spațiu deschis, autentic și prietenos.

Aici, tinerii profesioniști și studenții curioși au ocazia să interacționeze direct cu echipele din spatele brandurilor pe care le admiră. Pot pune întrebări, pot observa cultura organizațională și pot înțelege ce caută companiile. Dar și ce caută ei, de fapt, într-un loc de muncă.

Ce înseamnă Noaptea Companiilor?

Mai mult decât un târg de joburi. Este o experiență reală care te ajută să iei decizii informate despre cariera ta. Pe 14 și 15 octombrie, companii de top din București își deschid birourile pentru tine. Astfel, vei putea:

Vizita birourile companiilor și simți vibe-ul echipelor;

Crea conexiuni autentice cu profesioniști din aria ta de interes;

Testa idei și direcții profesionale;

Descoperi ce contează cu adevărat pentru tine într-un mediu de lucru.

De ce să participi?

Pentru că e șansa ta să pășești în culisele companiilor și să afli cum e cu adevărat la ei, dar și să te inspiri de la viitorii lideri.

Urmărește paginile Noaptea Companiilor și vezi care sunt cele mai ofertante companii pe care le poți vizita în cele două seri speciale: 14 și 15 octombrie.