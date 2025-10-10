Antena Căutare
Home Timp Liber Evenimente (P) Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic

(P) Compania farmaceutică AC HELCOR aniversează 35 de ani de inovație farmaceutică și progres tehnlogic

Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională. HELCOR este un exemplu de integrare între tradiția antreprenorială locală și cele mai exigente standarde farmaceutice internationale în context european, transformând știința în soluții reale pentru sănătatea oamenilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:48 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:52
Galerie
Compania farmaceutică românească AC HELCOR, aniversează 35 de ani de inovație, producție farmaceutică și expansiune internațională | Helcor

De la primele comprimate formulate în laboratorul farmaceutic povestea HELCOR a fost construită pe o viziune clară și curajoasă: dezvoltarea și producția de medicamente.

Compania a fost fondată în 1990 de farmacista Elena Pop, într-o Românie post-comunistă aflată într-un proces profund de transformare. Viziunea sa a fost dusă mai departe de medicul chirurg Coriolan Pop, compania cunoscând o evoluție exponențială și devenind o platformă industrială completă și modernă, aliniată celor mai exigente reglementări internaționale GMP.

Astăzi, HELCOR numără peste 150 de produse în portofoliu, de la medicamente până la suplimente alimentare. Compania este prima din România comprimate retard, comprimate filmate, ambalarea medicamentului în blister, capsule nano-lipidice la scara de fabricație pilot și o serie de formule originale, deținând 14 brevete de invenție recunoscute internațional.

Prin centrele sale logistice automatizate, compania este capabilă să livreze rapid și cu trasabilitate completă, în România și pe piețele din Europa și Asia, adaptându-se la cele mai stricte reglementări internaționale și funcționând ca partener de încredere pentru distribuitori și retaileri.

Articolul continuă după reclamă

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, nucleul HELCOR

Centrul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare HELCOR este o infrastructură de ultimă generație ce permite companiei să transforme ideile inovatoare în soluții terapeutice concrete, accelerând dezvoltarea de produse cu valoare adăugată mare. Prin tehnologii emergente, echipamente de testare avansată, un centru microbiologic certificat GLP și echipe multidisciplinare de cercetare, HELCOR integrează procese de: formulare avansată a medicamentelor , testare preclinică riguroasă, scale-up industrial pentru producție, validare la standarde internaționale (GMP, GLP).

„Construim o companie solidă și dinamică, care nu doar urmează ritmul pieței, ci îl modelează. Creșterea noastră se bazează pe excelență operațională ghidata de profesia de farmacist, control strategic al proceselor și, esențial, pe un fundament academic puternic, sursa autentică a creativității noastre științifice. Prin conexiunea permanentă cu mediul universitar, HELCOR transformă cercetarea de nivel academic în soluții concrete, aducând știința si inteligenta creativă mai aproape de nevoile reale ale pacienților din România și din lume”, a declarat dr. Anca Pop, Coordonator medical cercetare HELCOR.

Propriul Centru de Training și parteneriat cu universități de prestigiu

Prin propriul său Centru de training, HELCOR susține educația medicală continuă prin parteneriate cu universități din România și din străinătate și încurajează performanța personalului său (farmaciști, cercetători, ingineri chimisti, biologi dar și echipele de management) prin programe dedicate de mentorat academic și stagii în centre academice de prestigiu. Această cultură a excelenței profesionale si academice transformă HELCOR într-o platformă de dezvoltare profesională continuă, inovare tehnologică și leadership în sănătate.

Fabricat în România. Impact global

Într-o lume globalizată, HELCOR își păstrează rădăcinile autohtone și respectă valorile europene de calitate, responsabilitate socială și de etică profesională. “Fabricat în România” si „ Fabricat in Europa” nu este doar un slogan – este o promisiune de valoare adăugată reală: de a crea locuri de muncă specializate, de a investi în infrastructură locală și de a susține economia națională. Produsele sunt dezvoltate la cele mai înalte standarde GMP, dovadă că și România poate performa competitiv pe piețele internaționale, in context european.

Direcții strategice pentru viitor

În următorul deceniu, HELCOR își propune să accelereze extinderea globală, să investească masiv în tehnologii emergente precum biotehnologie, formulări avansate, nanotehnologie, progrese științifice aplicabile vieții de zi cu zi, în accesul echitabil la tratamente eficiente și accesibile , precum și în inițiative de sustenabilitate, pentru a integra sănătatea umană cu protecția mediului.

„Într-o industrie unde progresul real cere viziune și perseverență, HELCOR își asumă rolul de a construi nu doar produse, ci soluții de viitor. Continuăm să inovăm, să producem în România la standarde globale și să transformăm cercetarea în soluții terapeutice cu impact real asupra calității vieții, adaugă dr. Coriolan Pop, Președinte HELCOR.

Anca Pop și dr Pop Coriolan

Compania intră cu o misiune clară de progres în sănătate și de responsabilitate pentru generațiile viitoare. Într-un context competitiv și reglementat, HELCOR se bazează pe agilitate, know-how local și capacitatea de a transforma cercetarea în soluții viabile pentru sănătate.

(P) Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
(P) Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
(P) Jidvei lansează Vinars XO, în premieră internațională, la Paris
(P) Jidvei lansează Vinars XO, în premieră internațională, la Paris
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x