(P) Jidvei lansează Vinars XO, în premieră internațională, la Paris

Degustare exclusivă în cadrul retrospectivei Radu Jude – primul regizor român celebrat integral la Centre Pompidou.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:23
Parisul aplaudă cinemaul românesc

Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” transformă, timp de trei săptămâni, Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque în spații de dialog artistic și cultural. Pentru prima oară în istoria Pompidou, întreaga operă a unui regizor român este prezentată integral: 28 de filme realizate în 20 de ani, de la ficțiuni și documentare la experimente radicale.

„Radu Jude este unul dintre cei mai importanți regizori contemporani pentru că a înțeles perfect ce a devenit cinematografia astăzi. Cinematografia poate fi ceea ce facem zilnic, ca un meșteșug. Film lung, film scurt, ficțiune, documentar, montaj, el a folosit toate instrumentele și a rupt toate normele.” – Mathieu Macheret, critic de film Le Monde, pentru Cultura la dubă.

Mai mult decât un regizor, un fenomen cultural

Multipremiat la Berlin, Locarno, Karlovy Vary și Sarajevo, Radu Jude a redefinit percepția asupra cinemaului est-european. Filme precum Aferim!, Tipografic Majuscul, Babardeală cu bucluc sau Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii surprind tensiuni identitare, limitele libertății și contradicțiile modernității.

„Pentru mine este importantă retrospectiva asta, pentru că Radu Jude este singurul regizor care m-a făcut să merg de 10 ori la cinema, la același film și uneori eram singur în sală. Filmul se numește Aferim!, este filmul meu preferat de după 1989, este un western al limbii române. Eu am făcut facultatea de litere, iar pentru mine filmul ăsta a fost o aventură a limbii române. Sigur, ce se vorbește în film are și nu are legătură cu ce vorbea în realitate în secolul XVIII – XIX, dar pentru mine care am făcut limbă română veche filmul ăsta a fost absolut fascinant. Și am descoperit că și colegi de-ai mei de facultate împărtășeau aceeași pasiune.” - Florin Negruțiu, jurnalist.

Evenimentul a confirmat mai mult decât recunoașterea unui autor singular – a validat maturitatea și relevanța întregii cinematografii românești.

„Suntem într-un moment în care cultura română e atacată din interior, din țară. Eu cred că astfel de evenimente, cum e această retrospectivă, nu ar trebui să fie despre mine, ci ar trebui să fie niște semnale că există un potențial real în România pentru artă, iar acest potential trebuie susținut. Cred că operele românești de toate felurile, toate artele, vor circula din ce în ce mai mult.

Și e important să circulăm, ora exactă nu se dă la București, e important să existe un schimb permanent între cultura română și celelalte culturi. Cultura română poate fi importantă atâta vreme cât este acordată la Occident.” – Radu Jude, pentru Cultura la dubă.

Vinars Jidvei XO: lansat în premieră internațională, la Paris

Lansat în premieră internațională, într-o ediție limitată de doar 5.000 de sticle numerotate individual, Vinarsul Jidvei XO și-a făcut debutul chiar la inaugurarea retrospectivei, în foyer-ul Bibliotecii mk2. Critici de film, jurnaliști culturali, diplomați și public francez și român au descoperit în premieră acest distilat de colecție, maturat aproape un deceniu în butoaie de stejar transilvănean, într-o atmosferă de sărbătoare discretă, unde gustul a completat discursul despre film și cultură.

Paharele de vinars au circulat printre conversații despre cinema și memorie culturală. Publicul francez l-a comparat cu Armagnac-ul, surprins că România poate produce un distilat cu aceeași noblețe și complexitate aromatică. Notele sale, vanilie fină, fructe uscate, migdale, lemn de stejar și o urmă discretă de ciocolată amară, au fost percepute ca „o punte de gust” între Transilvania și Paris, un contrapunct rafinat la forfota pariziană.

„Am ales Parisul pentru această premieră pentru că este locul unde tradiția și avangarda se întâlnesc. Vinars Jidvei XO reprezintă răbdare, rafinament și autenticitate, valori pe care le aducem din inima Transilvaniei pe scena lumii. Vinurile Jidvei au fost deja prezente la Paris, în 2024, la vernisajul Expoziției dedicate lui Constantin Brâncuși de Centre Pompidou, iar acum se regăsesc într-un eveniment care celebrează excelența românească.” – Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei.

Vin la Paris: un jurnal al culturii românești

Evenimentul a fost documentat editorial de Amalia Enache și Florin Negruțiu, printr-un jurnal viu însemnat cu observații, imagini și dialoguri interesante. De la Montparnasse și Cartierul Latin, la Ambasada României și sălile Pompidou, jurnalul a urmărit firele unei prezențe românești constante la Paris: de la Brâncuși, Ionesco, Eliade și Monica Lovinescu până la Jude.

Un demers care a arătat că România continuă să scrie cultură în inima Europei – prin film, prin vin și prin legături care depășesc granițele.

Așa cum filmele lui Radu Jude cer răbdare și atenție pentru a fi înțelese, la fel și Vinars Jidvei XO cere timp pentru a fi descoperit. Împreună, spun aceeași poveste: a unei Românii care știe să transforme fragilitatea în forță și să lase amprente durabile în lume.

Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” este organizată de Centre Pompidou, în parteneriat cu mk2 Bibliothèque, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Ambasadei României la Paris. În colaborare cu Météore Films, The Film Gallery, Les Éditions de l’Oeil, FIDMarseille și Festival La Rochelle Cinéma.

Programul complet: www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/McupOyM Jurnalul „Vin la Paris”: @jidveiromania, @amaliaenache & @florin.negrutiu

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului - atât acasă, cât și pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa - 2.500 ha în inima Transilvaniei.

