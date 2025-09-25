(P) Jidvei lansează Vinars XO la Paris, în premieră, la retrospectiva Radu Jude de la Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque

Pentru prima dată în istoria prestigiosului Centre Pompidou, unul dintre cele mai importante repere europene pentru arta contemporană și cinematografia de autor, întreaga operă a unui regizor român este prezentată într-o retrospectivă integrală.

Sub titlul Radu Jude, cinéaste intranquille, programul reunește 28 de filme realizate în două decenii, oferind o panoramă completă a stilului și temelor care l-au consacrat drept una dintre vocile majore ale cinemaului european contemporan. Totodată, readuce în prim-plan relația culturală profundă dintre România și Franța – un fir roșu țesut în timp de figuri precum Brâncuși, Eliade, Cioran sau Ionesco, și care astăzi se exprimă printr-un limbaj cinematografic viu, neliniștit și etic.

(foto: Radu Jude, pe platourile de filmare Kontinental '25)

Centrul Pompidou întărește dialogul cultural cu România prin această celebrare care îl așază pe Radu Jude în rândul marilor creatori internaționali. Retrospectiva de la Pompidou confirmă maturitatea unui fenomen artistic: cinematografia românească, ajunsă astăzi una dintre cele mai fertile și inovatoare expresii culturale din Europa de Est.

Timp de aproape trei săptămâni, publicul parizian va putea urmări, integral și cronologic, întreaga operă cinematografică a lui Radu Jude: de la debuturile îndrăznețe, la eseuri vizuale, metacinematografie și documentare.

Vinars Jidvei XO: un tribut adus valorilor care rezistă în timp

În cinstea acestui moment istoric, Jidvei aduce un omagiu simbolic: lansarea internațională, în premieră, a Vinars XO - un produs de colecție care vorbește despre valori ce își găsesc ecou pe scena lumii: tradiția, excelența și continuitatea.

Vinars Jidvei XO este un dublu distilat nobil, obținut exclusiv din soiul autohton Fetească Regală. Creat după o rețetă rafinată care îmbină eleganța distilatelor din vin franțuzești cu spiritul autentic românesc, acest vinars este maturat aproape un deceniu în butoaie de stejar transilvănean lucrate manual. Rezultatul: o expresie unică a meșteșugului local, a răbdării și a identității.

Produs într-o ediție limitată de doar 5.000 de sticle, fiecare exemplar numerotat individual, Vinars Jidvei XO a fost deja distins cu Medalia de Aur la Berlin International Spirits Awards 2024, devinind, la Paris, nu doar un produs, ci o declarație culturală.

„Am ales Parisul pentru această lansare pentru că legătura noastră cu Centrul Pompidou nu este întâmplătoare - anul trecut am celebrat împreună o altă personalitatea românească, pe Constantin Brâncuși, iar acum onorăm opera lui Radu Jude. În tandem, pășim mai departe. Dacă Franța are Armagnacul, noi avem Vinarsul: un distilat cu rădăcini transilvănene, dus la nivel de artă de Mariana Mărginean, vocea calmă care a învățat să asculte vinul și una dintre puținele femei din România specializate în distilate. Lansarea internațională a Vinarsului XO la Paris marchează o dublă recunoaștere – a culturii românești.” - Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei.

Un autor. Un fenomen. Inspirație pentru o nouă generație.

„Suntem ceea ce facem noi în timp și ceea ce acceptăm ca fiind parte din noi.” - Radu Jude

Retrospectiva Radu Jude este o sursă de inspirație și o invitație spre viitor: către generațiile care vin din urmă, către școlile de film, către infrastructura care are nevoie de investiție și susținere pentru ca acest parcurs să continue. Dacă Jude marchează prezentul, este pentru că există un sol mai larg care permite ca filmul românesc să fie nu doar premiat, ci și relevant la scară globală.

În acest context, Radu Jude rămâne figura cea mai vizibilă. Distins cu Ursul de Aur la Berlinale (Babardeală cu bucluc, 2021) și cu Ursul de Argint pentru scenariu (Kontinental ’25, 2025), Jude s-a impus ca o voce singulară a cinemaului european, recunoscut pentru curajul artistic și pentru modul în care transformă filmul într-un instrument critic al societății.

Filmele sale surprind tensiunea dintre memorie și prezent, deconstruiesc istoria oficială și disecă responsabilitatea individuală. Dincolo de dimensiunea artistică, Jude vorbește adesea despre rolul educației ca fundament cultural: „scopul educației ar trebui să fie înțelegerea cât mai complexă a lumii.” În acest sens, creațiile sale devin, de fapt, o formă de pedagogie vizuală adresată publicului, cât și societății – o invitație de a gândi cu mai multă luciditate și empatie realitatea în care trăim.

(foto: arhivă Radu Jude, platourile de filmare Kontinental ‘25)

Vin la Paris. Un jurnal al culturii românești – de la Constantin Brâncuși la Radu Jude, o călătorie prin poveștile care au modelat gândirea, arta și spiritul românesc.

Cu Amalia ENACHE si Florin NEGRUȚIU

(foto: Amalia Enache, Florin Negruțiu)

Dincolo de cadrele de film și notele de vinars, acest moment va fi trăit, povestit și documentat în timp real de jurnaliștii Amalia Enache și Florin Negruțiu, într-o mini-serie editorială care explorează cultura română la Paris. Degustarea Vinarsului XO Jidvei la Biblioteca mk2, reacții ale publicului, dialoguri cu invitați și interviuri exclusive, toate vor compune o poveste de atmosferă care surprinde spiritul și emoția unui moment istoric.

Între 22-24 septembrie, Jidvei semnează o cronică personală și culturală, despre cum România își regăsește ecoul la Paris, de la Brâncuși și Ionesco, până la Radu Jude.

Retrospectiva „Radu Jude, cinéaste intranquille” are loc între 23 septembrie – 11 octombrie 2025, la Centre Pompidou și mk2 Bibliothèque, Paris, și este realizată în colaborare cu Météore Films și The Film Gallery, în parteneriat cu Les Éditions de l’Œil, FIDMarseille și Festival La Rochelle Cinéma, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Ambasadei României la Paris.

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului - atât acasă, cât și pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa - 2.500 ha în inima Transilvaniei.