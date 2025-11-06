(P) O gală dedicată oamenilor, dreptății și curajului de a crede în lege

Antena Căutare
Aniversarea celor 20 de ani de activitate a fost mai mult decât o simplă celebrare a trecutului – a fost o reafirmare a unei misiuni profunde: aceea de a pune legea în slujba oamenilor și de a transforma actul de justiție într-un instrument al demnității și echilibrului

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:52
Casa de avocatură JGV & Asociații a sărbătorit 20 de ani de excelență în domeniul juridic printr-o gală aniversară organizată la Eko Group Vila, eveniment care a reunit peste o sută de invitați – parteneri, clienți, jurnaliști și lideri de opinie din mediul juridic românesc.

Gala a reprezentat un moment de reflecție și celebrare a unui parcurs remarcabil, în care JGV & Asociații a redefinit standardele avocaturii în domeniul despăgubirilor de tip personal injury, devenind un reper de profesionalism, integritate și empatie pe piața juridică din România.

“Această aniversare nu este despre cifre sau despre dosare câștigate. Este despre oameni – clienți, parteneri, colegi – care au crezut, alături de noi, că dreptatea poate fi umană. Cea mai mare realizare a noastră nu este un verdict în favoarea noastră, ci încrederea câștigată”, a declarat Ionuț Jercan, Managing Partner, JGV & Asociații.

O seară dedicată valorilor și oamenilor

Seara aniversară a inclus proiecția unui film retrospectiv despre istoria firmei, momente artistice și discursuri inspiraționale. În cadrul evenimentului au fost acordate premii speciale avocaților și angajaților care au contribuit la evoluția și reputația JGV & Asociații.

„20 de ani înseamnă mii de povești, sute de clienți și un singur crez: dreptatea nu se măsoară doar în hotărâri judecătorești, ci în felul în care reușești să redai demnitatea oamenilor”, a spus fondatorul firmei.

Printre profesioniștii distinși pentru excelență, loialitate și contribuția semnificativă la dezvoltarea casei de avocatură JGV & Asociații s-au numărat Kovacs Andrea – Managing Associate, Culachi Ioana – Managing Associate, Moraru Daniela și Andreea Leopa.

Gala a reprezentat, totodată, o oportunitate de reconectare cu partenerii din mediul juridic, reprezentanții presei și clienții care, de-a lungul anilor, au contribuit în mod esențial la evoluția și consolidarea identității casei de avocatură JGV & Asociații.

Două decenii de dreptate cu chip uman

De la începuturile sale, în 2005, JGV & Asociații s-a impus ca lider în domeniul personal injury și dreptului asigurărilor, obținând de-a lungul anilor peste 150 de milioane de euro despăgubiri pentru victimele accidentelor, ale erorilor medicale și ale altor tragedii care au marcat societatea românească.

Astfel, echipa JGV a demonstrat că legea poate fi, înainte de toate, un instrument al empatiei și al echității. Printre cazurile reprezentative se numără tragedia aviatică de la Tuzla (2010), în urma căreia JGV a reprezentat familiile victimelor și a obținut despăgubiri record; procesele de malpraxis din cazul „Burnei”, care au adus în fața opiniei publice drame și suferințe ascunse în sistemul medical; cazurile victimelor incendiilor din spitalele COVID, unde echipa JGV a rămas aproape de familiile îndoliate, oferindu-le sprijin juridic și moral.

„În spatele fiecărui dosar există o poveste. O familie, o suferință, o speranță că cineva va recunoaște: da, s-a făcut o nedreptate. Rolul nostru este să obținem dreptatea cuvenita și să redăm oamenilor încrederea că legea poate funcționa și pentru ei”, a adăugat Jercan.

Responsabilitate, integritate și viitor

Într-un domeniu adesea privit cu scepticism, JGV & Asociații și-a construit reputația prin etica profesională, transparență și respect față de oameni. Fondată în 2005 de Ionuț Jercan, Cătălin Vlad și Lucian Gheorghe, JGV & Asociații are deja la activ peste 1.000 de dosare gestionate și peste 150 de milioane de euro obținute pentru clienți. Pe lângă activitatea centrală în dreptul despăgubirilor, firma oferă servicii de consultanță și litigii în domeniul achizițiilor publice, dreptului imobiliar, bancar și comercial, menținând standarde europene de conformare și practică juridică.

O noapte de sărbătoare. O promisiune pentru viitor.

Aniversarea celor 20 de ani de activitate a fost mai mult decât o simplă celebrare a trecutului – a fost o reafirmare a unei misiuni profunde: aceea de a pune legea în slujba oamenilor și de a transforma actul de justiție într-un instrument al demnității și echilibrului. Prin profesionalism, empatie și consecvență, JGV & Asociații își continuă parcursul ca lider în domeniul personal injury și partener de încredere pentru toți cei care caută dreptate, recunoaștere și sprijin autentic.

„Adevăratul succes al unui avocat nu se măsoară într-o sentință, ci în momentul în care justiția aduce împăcare și demnitate celor care au suferit,” a declarat Ionuț Jercan, Managing Partner JGV & Asociații, subliniind emoția și responsabilitatea care definesc esența profesiei.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

