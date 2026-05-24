Ce a declarat Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”

Cristian Mungiu a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or de la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”. Victoria vine la 19 ani de la primul său trofeu, câștigat pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. 

Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 12:08 | Actualizat Duminica, 24 Mai 2026, 13:52
Descoperă ce a declarat Cristian Mungiu după câștigarea trofeului de la Cannes
Veste extraordinară pentru România! Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or în cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes pentru lungmetrajul „Fjord”. Este important de notat faptul că este al doișea trofeu Palme d'Or, primul fiind câștigat în anul 2007 cu producția „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Cristian Mungiu a devenit astfel al zecelea cineast din istoria festivalului (alături de Francis Ford Coppola, Ken Loach sau Michael Haneke) care a primit două astfel de premii. Până în prezent, nimeni nu a reușit să câștige de trei ori acest premiu.

Filmul „Fjord”, ce îi are protagoniști pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, prezintă povestea unui cuplu evanghelic româno-norvegian din Norvegia cu cinci copii. Familia pare că se integrează bine în societatea respectivă, recunoscută pentru toleranța față de minorități de orice fel. Totuși, povestea aparent liniștită a unui cuplu foarte credincios de la început de transformă în mod complet neașteptat atunci când încep să apară anumite suspiciuni de violență domestică în cazul copiilor.

Acesta este momentul în care autoritățile din Norvegia decid să intervină și atitudinea de tolerență se transformă rapid într-o atitudine extrem de critică față de părinți. Religia și viziunile despre educația copiilor înceă să fie contestate și nu mai durează mult până ce viața li se schimbă radical, odată cu declanșarea unei proceduri de punere în plasament pentru copii, potrivit Agerpres.

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu prezintă o latură actuală a societății: problemele ce pot apărea atunci când diferențele de mentalități sau de religie schimbă percepția oamenilor despre toleranță, drepturi și libertăți, dar și importanța dialogului și a înțelegerii, într-o lume tot mai polarizată.

„Vă rog, lăsați-mă să mă bucur de acest moment. Starea lumii nu este deloc cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce lăsăm copiilor noștri. Înainte de a le cere să facă schimbări e important ca noi să facem niște schimbări, să începem cu noi. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des”, a declarat Cristian Mungiu în discursul său, odată cu primirea trofeului Palme d'Or de la Cannes.

