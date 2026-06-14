Brazilia - Maroc 1-1. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Confruntarea de foc dintre Brazilia și Maroc din cadrul grupei C de la Campionatul Mondial va avea loc de la ora 01:00 și va fi în direct pe Antena 1 și liveVideo pe Antena Play. Disputa poate fi urmărită în format live VIDEO și text și pe site-ul a1.ro.

Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 00:46 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 01:53

Duel de cinci stele între Brazilia și Maroc | Sursa foto: gettyimages

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FINAL DE REPRIZĂ!

min. 45+2: Ratare mare pentru Selecao! Paqueta reia spectaculos din foarfecă laterală, dar Bono răspunde pe măsură și respinge providențial!

min. 32: GOOOL Brazilia! Vinicius restabilește egalitatea! Starul lui Real Madrid a luat o acțiune pe cont propriu și a înscris cu un șut la colțul lung.

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min. 21: GOOOL Maroc! Saibari deschide scorul la capătul unei faze spectaculoase construite de africani

min. 14: Ocazie mare pentru brazilieni! Vinicius pătrunde în careul oaspeților și centrează în fața porții, însă Thiago nu reușește să lovească decisiv mingea.

min. 6: Prima șansă de gol pentru marocani! Șutul lui El Aynaoui este blocat de un fundaș brazilian!

Start de partidă!

Brazilia și Maroc vor juca pe MetLife Stadium, arena de peste 80.000 de locuri din New York, care va găzdui și finala Campionatului Mondial, de pe 19 iulie.

Cele două naționale s-au mai întâlnit de două ori, până la confruntarea din grupele Campionatului Mondial 2026. În 2023, marocanii s-au impus cu scorul de 2-1 într-un meci amical. Prima confruntare directă a avut loc în grupele Campionatului Mondial din 1998, partida fiind câștigată fără emoții de brazilieni, scor 3-0.

Neymar, marele absent!

Carlo Ancelotti a oficializat absenţa lui Neymar, subliniind că acesta nu a putut relua antrenamentele echipei şi se aşteaptă să revină pe teren săptămâna viitoare.

„Neymar munceşte incredibil de mult pentru a se recupera cât mai repede posibil. Sperăm că va fi apt şi se va alătura antrenamentelor colective săptămâna viitoare.

Când îl convocăm pe Neymar, nu este doar pentru abilităţile sale tehnice incontestabile, ci şi pentru experienţa sa şi exemplul pe care îl poate da jucătorilor mai tineri din echipă. Dar nu va fi disponibil pentru meciul din Maroc”, a declarat seleționerul Selecao.

ECHIPELE DE START:

Brazilia: Alisson - R. Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Raphinha, L. Paqueta, Vinicius - I. Thiago



Rezerve: Weverton, Ederson Moraes, Alex Sandro, Bremer, Cunha, Danilo, Danilo Santos, Ederson Santos, Endrick, Fabinho, Leo Pereira, Luis Henrique, Martinelli, Rayan. Selecționer: Carlo Ancelotti

Maroc: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - B. Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari

Rezerve: Munir, Tagnaouti, Amaimouni, Amrabat, Belammari, El Kaabi, El Mourabet, El Ouahdi, Halhal, Rahimi, Saadane, Salah-Eddine, Sbai, Talbi, Yassine. Selecționer: Mohamed Ouahbi