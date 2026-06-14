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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția

Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția

Duminica, 14.06.2026, 00:00
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Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția

Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția

Sambata, 13.06.2026, 22:35 Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay

Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 05:30 Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay

Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 05:10 Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay

Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay

Sambata, 13.06.2026, 04:20 Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia

Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia

Vineri, 12.06.2026, 23:00 Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia

Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia

Vineri, 12.06.2026, 23:00 Jovo Lukic deschide scorul | Canada - Bosnia

Jovo Lukic deschide scorul | Canada - Bosnia

Vineri, 12.06.2026, 22:00 ”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 12.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Vineri, 12.06.2026, 18:57 Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști

Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști

Logo show Vineri, 12.06.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira joacă „scaunele muzicale” alături de Ansamblul „Doina Gorjului”

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira joacă „scaunele muzicale” alături de Ansamblul „Doina Gorjului”

Logo show Vineri, 12.06.2026, 18:29 Furnicuțele 2026. Când a simțit Valentin Sanfira că și-a făcut loc în muzică și de ce a fost interzis pe unele posturi folclorice

Furnicuțele 2026. Când a simțit Valentin Sanfira că și-a făcut loc în muzică și de ce a fost interzis pe unele posturi folclorice

Logo show Vineri, 12.06.2026, 18:13
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