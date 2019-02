„Să nu ucizi”, cea mai așteptată premieră în cinematografele din România: „Am făcut filmul dintr-o revoltă față de corupția din România”

SĂ NU UCIZI, filmul co-regizat de Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru și inspirat de scandalul media care a cutremurat sistemul sanitar din România acum câțiva ani, va avea pe 1 martie premiera în cinematografele din 29 de orașe din țară. Filmul îl urmărește pe Cristian, un chirurg tânăr şi ambițios pe care pierderea unui pacient, în urma unei intervenţii de rutină, îl determină să pornească o luptă solitară împotriva sistemului, riscându-și familia şi cariera pentru a descoperi adevărul.

„Am făcut filmul pentru ca am fost revoltată. Și nu e vorba doar despre problema spitalelor. E vorba despre toată corupția care e în societatea noastră la toate nivelurile. Și mă mai revoltă că ne-am obișnuit cu asta și că ni se pare ceva atât de normal” spune Gabi Șarga, regizor.

„Nu trebuie doar să faci un lucru rău pentru a fi vinovat. Există și alte forme de culpă. A ști și a nu face nimic înseamnă a fi complice. Acest film este despre vinovățiile fiecăruia dintre noi, despre tăcerile noastre complice, despre lenea noastră de a acționa, de a lua atitudine.” – Cătălin Rotaru, regizor.

Iată ce povestesc actorii Cristina Flutur (rol: Sofia Badea) și Alexandru Suciu (rol: Cristian Badea) despre experiența rolurilor jucate în SĂ NU UCIZI.

Alexandru Suciu, (actor în rol principal//rol: Cristian Badea, chirurg)

Cristina Flutur, Premiul pentru interpretare feminină la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. (Sofia Badea, soția lui Cristian Badea)

Ce anume te-a atras la rolul pe care îl joci în Să nu ucizi?

Alexandru Suciu: În primul rând faptul că m-am identificat foarte mult cu personajul. Revolta și furia pe care le simte Cristian sunt sentimente pe care le simt și eu în fiecare zi, din păcate. În al doilea rând, provocarea în sine. Este primul meu rol principal într-un film de lung metraj.

Crezi că atitudinea soției pe care o joci în Să nu ucizi este tipică în România în astfel de situații? De ce nu îl susține Sofia pe Cristian?

Cristina Flutur: Cu siguranță că în viața reală au existat femei care, puse în situații similare, au acționat complet diferit și n-au făcut compromisuri, pe când altele au ales aceeași cale ca Sofia. N-aș putea să generalizez, nu am cum. Știu doar că Sofia din film a ales așa. Pe de o parte, are dorințele ei de fericire domestică, pe de alta parte, poate că a înțeles mai repede ceea ce Cristian înțelege dureros mai târziu, după toată odiseea. Ea e de partea celor 'realiști', care accept jocul și regulile lui, convinși cu cinism că oricum nu se poate face nimic, că lucrurile nu pot fi schimbate și că trebuie să închizi ochii și să faci compromisuri ca să supraviețuiești. Nu-l susține pe Cristian nu pentru că nu-l iubește, ci din teamă. Și poate și pentru că vede înfrangerea înainte de a începe lupta și nu vrea să renunțe așa ușor la ceea ce au construit până acum împreună și la visurile ei, de dragul unei bătălii de la început pierdute.

Alexandru: Personajul tău e un om mai puțin al vorbelor și mai mult al faptelor? Cât de mult te identifici cu el? Cum l-ai construit/creat?

La construirea personajului nu am lucrat singur, ci împreună cu Gabi și Cătălin (regizorii). A fost un proces mai lung în care am făcut cercetare despre cum funcționează și cum este organizat un spital, cum functioneaza sistemul de gărzi și care sunt procedurile în cazul unui deces suspect în spital. De asemenea, am stat de vorbă cu mai mulți prieteni chirurgi de la care am încercat să aflu cât mai multe despre cum decurge o operație, de la spălatul pe mâini, până la ieșirea chirurgului din sală.

Am avut noroc să lucrez cu o echipă care a înțeles cât de importante sunt repetițiile de dinainte de filmare, așa că am avut parte de o perioadă destul de lungă de repetiții în care am putut crea acest personaj.

Cum te-ai pregătit pentru rolul Sofiei?

Cristina: Am început prin a căuta cât mai multe materiale despre întâmplările reale pe care se bazează scenariul și am încercat să pun cap la cap mai multe piese din puzzle ca să înțeleg de unde s-a pornit și cum s-a ajuns la asta. Apoi a urmat 'întalnirea' cu Sofia, cu gândurile, cu emoțiile, cu fricile, cu deciziile ei. Am încercat să o trăiesc și sa o înteleg așa cum e, fără să o judec, oricât de mult mi-aș fi dorit să facă alte alegeri și să aibă curajul lui Cristian.

În câte feluri poți interpreta titlul filmului?

Cristina: Pentru mine titlul filmului are o singură interpretare: să nu faci rău în mod conștient. Asta e ceea ce Cristian nu vrea să facă. O dată ce a aflat că prin acțiunile lui poate ucide pe cineva, a făcut cel mai firesc și mai omenesc gest: s-a oprit. Șocat de descoperire și uimit că e singurul căruia a face rău cuiva în mod perfect conștient i se pare foarte grav. N-a ales să fie de partea răului, nu l-a susținut, n-a vrut să fie instrumentul lui și, mai mult decât atât, a încercat din toate puterile să-l oprească. Până la un moment dat...



Alexandru: Nu sunt sigur că există mai multe feluri de a interpreta titlul. Este un îndemn destul de clar. Cred că prea mulți dintre noi nu ne dăm seama că acțiunile noastre pot avea și astfel de consecințe și ne vedem de viață în continuare fără să ne gândim nici macar pentru o secundă la cum influențează alegerile noastre oamenii din jurul nostru.

Cunoști oameni care au trecut prin experiențe similare cu cele din film?

Alexandru: DA. Sunt sigur că nu există om în țara noastră care să nu fi trecut prin astfel de experiențe sau cel puțin să cunoască pe cineva care a trecut prin așa ceva.

Crezi că se va schimba ceva după ce oamenii vor vedea filmul?

Cristina: Nu știi niciodată ce impact o să aibă un film cu un astfel de subiect și cât de tare îi poate influența pe oamenii care vin să-l vadă. Mi-aș fi dorit ca filmul să nu fie bazat pe întamplări reale, să fie doar o poveste imaginată, un vis urât despre 'cum ar fi fost dacă și ce am fi făcut', iar realitatea să contrazică fantezia asta neagră. Dar lucrurile nu stau asa și atunci da, firesc ar fi ca multe să se schimbe după ce filmul o să dezvaluie un astfel de adevăr, pentru că așa ceva să nu se mai întample.

Alexandru: O întrebare la care nu am răspuns. Nu pot decât sa sper…

SĂ NU UCIZI îi are în distribuție pe actorii Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Gelu Colceag, Tania Filip, Elias Ferkin, Daniel Popa, Virgil Aioanei, Carmen Florescu, Ionuț Ionescu, Erwin Simsensohn, Cosmin Seleși, Codin Maticiuc, Ioana Barbu, Olimpia Mălai, Rolando Matsangos, Iulia Verdeș, Mihai Bauman.