Veneţia - Almodóvar, recompensat cu Leul de Aur onorific: Filmele mele au demonstrat că democraţia spaniolă era reală

Cineastul Pedro Almodóvar a fost recompensat, joi după-amiază, la Festivalul de la Veneţia, cu trofeul Leul de Aur onorific, pentru întreaga carieră.

Almodóvar a descris evenimentul ca „un act întâmplător de justiţie poetică” şi a vorbit, într-o conferinţă susţinută înainte de gală, despre cariera şi filmele lui.

„Botezul meu internaţional a fost aici. Eram foarte tânăr şi să vin la un astfel de festival mi s-a părut miraculos”, a spus cineastul, citat de El Pais.

La gală, a fost aplaudat, între alţii, de actriţa Marisa Paredes, una dintre preferatele lui, şi de delegatul general al Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux. Gala a fost urmată de proiecţia filmului „Mujeres al borde de un ataque de nervios”, pe care regizorul l-a prezentat aici 1988.

„Sunt un regizor de vocaţie. De mic am decis că raţiunea mea de a exista în această lume era să fabulez. Filmul a fost viaţa mea şi nu am ştiut ce ar fi fost ea fără să fac filme”.

În 1983, cineastul a fost prezent prima dată la Veneţia, cu „Entre tinieblas”. A revenit cu „Mujeres...” şi, după 31 de ani, pentru a primi trofeul onorific.

„În acel an, preşedinte al juriului a fost Sergio Leone şi acolo se afla şi Lina Wertmüller. M-am întâlnit cu ei şi mi-au spus: «Ne-a plăcut mult filmul tău, este important ca opere de felul acesta să vină la Veneţia»”, a povestit Almodóvar. În anul respectiv, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu. Din acest motiv îi place să creadă că Leul de Aur onorific este „un act întâmplător de justiţie poetică”.

„Este un premiu foarte important, mai ales dacă ţi-l dau”, a spus el zâmbind.

Anul acesta era de aşteptat ca Almodóvar să primească Palme dOr la Cannes, însă doar Antonio Banderas a fost premiat pentru rolul din cel mai recent lungmetraj al său, „Dolor y Gloria”, un autoportret fantezist al cineastului.

Pedro Almodóvar, emoţionat, a mulţumit în italiană, engleză şi spaniolă şi a asigurat: „Opera mea este produsul democraţiei spaniole şi filmele mele sunt dovada că ea era reală”. Astfel, el a dedicat premiul tuturor „conaţionalilor”: interpreţi, tehnicieni, creatori şi cetăţeni.

„Nu am vrut să schimb lumea. Deşi, da, am încercat să o explic pe a mea, mereu cu libertate absolută, independeţă şi inocenţă. Toate personajele mele, travestiţi, transexuali sau călugăriţe, s-au bucurat de autonomie morală”.

Preşedinta juriului de anul acesta, regizoarea argentiniană Lucrecia Martel, a adăugat: „Avem nevoie de Almodóvar mai mult ca niciodată”.

„Niciodată nu am fost preocupat să am un stil. Nu mă gândesc la piaţă sau la public când îmi elaborez poveştile. Dacă am un stil, este rezultatul acestor circumstanţe”, a mai spus cineastul.

El a mărturisit că abia la al treilea film pe care l-a realizat - „Entre tinieblas” - s-a îndrăgostit de cinematografie.

Lungmetrajul „Dolor y Gloria”, notat de majoritatea criticilor de film cu cinci din cinci stele, este cel de-al 21-lea lungmetraj al lui Pedro Almodóvar într-o carieră de peste patru decenii. El se numără între cele trei producţii finaliste pentru propunerea Spaniei spre nominalizare la Oscar 2020.

Pedro Almodóvar s-a născut pe 25 septembrie 1949, la Calzada de Calatrava, în Spania. La sfârşitul anilor 1960, s-a mutat la Madrid. A lucrat timp de 12 ani ca asistent administrativ la Compania Naţională de Telefoane şi a început activitatea cinematografică cu mai multe scurtmetraje.

Pelicula sa „Femei în pragul unei crize de nervi/ Mujeres al borde de un ataque de nervios” a primit o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” a galei premiilor Oscar din 1989. În 2000, filmul „Totul despre mama mea/ Todo sobre mi madre” a câştigat premiul Oscar la aceeaşi categorie.

Pedro Almodóvar a câştigat, în 2003, un premiu Oscar la categoria „cel mai bun scenariu” pentru „Vorbeşte cu ea/ Hable con ella”, film pentru care a fost nominalizat şi la categoria „cel mai bun regizor”.

Palamaresul lui Pedro Almodóvar cuprinde, între altele, un Glob de Aur, patru trofee BAFTA, patru premii César şi tot atâtea trofee primite la Festivalul de Film de la Cannes, trei premii Goya şi un premiu Teddy, la Festivalul de Film de la Berlin.

Cinci dintre filmele lui Pedro Almodóvar - „Todo Sobre mi Madre”, „Volver”, „Los Abrazos Rotos”, „La piel que habito” şi „Julieta” - au fost selectate în competiţia Festivalului de la Cannes. Lungmetrajul „La Mala Education” a deschis festivalul în 2004, iar cineastul a apărut pe afişul celei de-a 60-a ediţii a evenimentului de pe Croazetă. În 2017, el a fost preşedintele juriului competiţiei.

