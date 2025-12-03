Marilyn Manson va concerta în România. Unde și când va avea loc marele eveniment

Antena Căutare
Marilyn Manson se întoarce după 20 de ani să concerteze în România.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 13:49 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:35
Celebrul artist de muzică rock-metal va concerta anul viitor în România.

Celebrul star rock Marilyn Manson va concerta în curând în România. Vestea că artistul se întoarce pentru a susține un nou concert pe una dintre cele mai mari scene ale muzicii rock-metal din țară i-a încântat pe fani.

Marilyn Manson se întoarce să concerteze în România după 20 de ani

Adeptul unui stil vestimentar cu care adesea șochează, al machiajului excentric și al aparițiilor demne de pus în ramă, Marilyn Manson are o carieră impresionantă în muzică și vine în România să le mulțumească pentru toată susținerea pe care și-au arătat-o de-a lungul anilor pentru el și muzica sa.

Marilyn Manson, artistul internațional în vârstă de 56 ani, va susține anul viitor un concert în România, iar fanii acestuia sunt în extaz. Organizatorii evenimentului Rockstadt Extreme Fest 2026 au anunțat numele starului rock pe lista de invitați pentru anul viitor, fiind pregătiți să primească și mai mulți festivalieri dornici să îl asculte pe Marilyn Manson.

Evenimentul muzical care se întinde pe mai multe zile va avea loc la Ghimbav, în județul Brașov în perioada 27-31 iulie.

Celebrul festival rock-metal și-a impresionat fanii atunci când a anunțat că unul dintre invitații lor este chiar Marilyn Manson, unul dintre numele emblematice are muzicii rock la nivel mondial. Artistul va urca pe scena festivalului Rockstadt Extreme Fest în ediția din 2026. Cântărețul e gata să ia cu asalt scena de la Brașov și să le aducă fanilor bucuria unui concert rock-metal pe gustul lor.

„O figură controversată, un rebel și una dintre cele mai influente personalități ale rockului șocant din ultimele trei decenii, Manson este capul de afiș al REF cu un spectacol destinat celor curajoși. Așteptați-vă la haos și la un spectacol fără compromisuri, sculptat din colțurile întunecate ale artei și rebeliunii.
Nu va fi o experiență edulcorată. Fără blândețe, fără reținere, doar intensitate brută, creativitate perversă și genul de ritual nocturn pe care numai Manson îl poate invoca când luminile se sting și mulțimea se aprinde”, au transmis organizatorii festivalului Rockstadt Extreme Fest 2026.

Pentru celebrul artist, aceasta nu este prima dată când vine în România să își întâlnească fanii. Marilyn Manson a concertat în România în urmă cu 20 de ani, în 2006, la festivalul B’estival.

O figură remarcabilă a muzicii rock-metal, dar și controversată în același timp, Marilyn Manson a stârnit controverse de-a lungul anilor cu aparițiile sale ieșite din comun și stilul său vestimentar unic.

