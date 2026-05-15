Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când

Un element unic al evenimentului este primul concurs de voce K-pop din România, dedicat atât soliștilor, cât și grupurilor.
Ce invitați din industria K-pop vor urca pe scenă
TAEHOON (TAN) – idol K-pop, vocalist și dansator, recunoscut pentru energia sa scenică – va susține un dance workshop dedicat fanilor, o premieră pentru evenimentele K-pop din România.
GOTOE – artist de dans și creator K-pop sud-coreean, cunoscut la nivel internațional pentru formatul „Random Play Dance” – un adevărat ambasador al culturii K-pop în afara Asiei.
PARK DOHA (XD) – pentru prima dată în România, idol K-pop și expert vocal, cunoscut pentru apariții televizate precum King of Mask Singer, unde și-a demonstrat abilitățile vocale la nivel de industrie, independent de elementele vizuale.
Participanții vor avea ocazia să ia parte la competiții de K-pop Dance și Vocal Cover, jurizate chiar de invitații speciali – artiști cu experiență reală în industrie și expertiză în dans, voce și performance.
Evenimentul include:
- · Special K-pop Guests
- · K-pop Cover Contests: Vocal & Dance
- · Meet & Greets
- · Artist Showcase
- · Stage Games
Intrarea este liberă.
PROGRAM
SÂMBĂTĂ, 16 mai:
- · MC Introduction
- · Game Panel by GOTOE
- · K-pop Cover Contest: Solo Dance & Voice Cover
- · Stage Games
- · Artist Q&A
- · Awards Ceremony
- · Meet & Greets
DUMINICĂ, 17 mai:
- · MC Introduction
- · Stage Game
- · K-pop Dance Cover Contest: Group
- · Stage Game
- · Awards Ceremony
- · Artist Showcase
- · K-pop Random Play Dance
- · Meet & Greets