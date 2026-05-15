Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când

Mega Mall organizează pentru prima dată o convenție dedicată exclusiv culturii K-pop, un eveniment în premieră care marchează intrarea oficială a acestui fenomen global în zona evenimentelor culturale majore din România. Convenția este prezentată de Mega Mall și Ani-K România și își propune să devină un punct de referință pentru comunitatea K-pop locală și regională.

Un element unic al evenimentului este primul concurs de voce K-pop din România, dedicat atât soliștilor, cât și grupurilor.

Ce invitați din industria K-pop vor urca pe scenă

TAEHOON (TAN) – idol K-pop, vocalist și dansator, recunoscut pentru energia sa scenică – va susține un dance workshop dedicat fanilor, o premieră pentru evenimentele K-pop din România.

GOTOE – artist de dans și creator K-pop sud-coreean, cunoscut la nivel internațional pentru formatul „Random Play Dance” – un adevărat ambasador al culturii K-pop în afara Asiei.

PARK DOHA (XD) – pentru prima dată în România, idol K-pop și expert vocal, cunoscut pentru apariții televizate precum King of Mask Singer, unde și-a demonstrat abilitățile vocale la nivel de industrie, independent de elementele vizuale.

Participanții vor avea ocazia să ia parte la competiții de K-pop Dance și Vocal Cover, jurizate chiar de invitații speciali – artiști cu experiență reală în industrie și expertiză în dans, voce și performance.

Evenimentul include:

· Special K-pop Guests

· K-pop Cover Contests: Vocal & Dance

· Meet & Greets

· Artist Showcase

· Stage Games

Intrarea este liberă.

PROGRAM

SÂMBĂTĂ, 16 mai:

· MC Introduction

· Game Panel by GOTOE

· K-pop Cover Contest: Solo Dance & Voice Cover

· Stage Games

· Artist Q&A

· Awards Ceremony

· Meet & Greets

DUMINICĂ, 17 mai: