Antena Căutare
Home Timp Liber Muzica Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când

Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când

Mega Mall organizează pentru prima dată o convenție dedicată exclusiv culturii K-pop, un eveniment în premieră care marchează intrarea oficială a acestui fenomen global în zona evenimentelor culturale majore din România. Convenția este prezentată de Mega Mall și Ani-K România și își propune să devină un punct de referință pentru comunitatea K-pop locală și regională.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 16:45 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 17:45
Galerie
Mega Mall organizează pentru prima dată o convenție dedicată exclusiv culturii K-pop, un eveniment în premieră care marchează intrarea oficială a acestui fenomen global în zona evenimentelor culturale majore din România
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un element unic al evenimentului este primul concurs de voce K-pop din România, dedicat atât soliștilor, cât și grupurilor.

Ce invitați din industria K-pop vor urca pe scenă

TAEHOON (TAN) – idol K-pop, vocalist și dansator, recunoscut pentru energia sa scenică – va susține un dance workshop dedicat fanilor, o premieră pentru evenimentele K-pop din România.

GOTOE – artist de dans și creator K-pop sud-coreean, cunoscut la nivel internațional pentru formatul „Random Play Dance” – un adevărat ambasador al culturii K-pop în afara Asiei.

Articolul continuă după reclamă

PARK DOHA (XD) – pentru prima dată în România, idol K-pop și expert vocal, cunoscut pentru apariții televizate precum King of Mask Singer, unde și-a demonstrat abilitățile vocale la nivel de industrie, independent de elementele vizuale.

Participanții vor avea ocazia să ia parte la competiții de K-pop Dance și Vocal Cover, jurizate chiar de invitații speciali – artiști cu experiență reală în industrie și expertiză în dans, voce și performance.

Evenimentul include:

  • · Special K-pop Guests
  • · K-pop Cover Contests: Vocal & Dance
  • · Meet & Greets
  • · Artist Showcase
  • · Stage Games

Intrarea este liberă.

PROGRAM

SÂMBĂTĂ, 16 mai:

  • · MC Introduction
  • · Game Panel by GOTOE
  • · K-pop Cover Contest: Solo Dance & Voice Cover
  • · Stage Games
  • · Artist Q&A
  • · Awards Ceremony
  • · Meet & Greets

DUMINICĂ, 17 mai:

Artiști K-Pop
  • · MC Introduction
  • · Stage Game
  • · K-pop Dance Cover Contest: Group
  • · Stage Game
  • · Awards Ceremony
  • · Artist Showcase
  • · K-pop Random Play Dance
  • · Meet & Greets

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
Observatornews.ro Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Antena 3 Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret Ministrul Dragoș Pîslaru se plânge că are salariu mic și „este întreținut” de soție. Locul de muncă al acesteia este secret
SpyNews Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au reacționat
Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Care sunt cele 10 piese din finala națională a Eurovision 2026. Juriul a desemnat finaliștii care vor reprezenta România
Care sunt cele 10 piese din finala națională a Eurovision 2026. Juriul a desemnat finaliștii care vor reprezenta...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision Redactia.ro
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x