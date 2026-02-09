Antena Căutare
Serialul turcesc Pentru copilul meu începe diseară la Happy Channel: două destine schimbate la maternitate și o iubire neașteptată

Cât de departe merge o mamă pentru copilul său, chiar dacă află că nu e al ei?

Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 10:31 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 10:38

Diseară, de la ora 19:00, Happy Channel dezvăluie povestea emoționantă a lui Mahinur Aydın (interpretată de Ergül Miray Şahin), o femeie prinsă într-o căsnicie nefericită, care descoperă cu stupoare că Bade, fiica pe care a crescut-o, nu este copilul ei biologic. ”Ai făcut copilul cu un alt bărbat și ai zis că este al meu!” va fi verdictul dureros dat de soțul său. Iar viața lui Mahinur este complet dată peste cap.

Noul serial turcesc Pentru copilul meu

Adevărul care va ieși la iveală nu are nicio legătură infidelitatea! O încurcătură la maternitate a schimbat destine: astfel, fetița biologică a lui Mahinur trăiește chiar alături de familia bogată a lui Aras Yılmazer, proprietarul spitalului unde a născut – iar fata acestuia se află în grija lui Mahinur.

Cele două fetițe au fost schimbate la naștere dintr-o eroare, iar întreaga încurcătură îi va aduce, ani mai târziu, față în față pe Mahinur și Aras, într-o situație aproape imposibil de suportat. Adevărul șocant e foarte greu de acceptat - cu atât mai mult pentru că micuța Bade primește un diagnostic crunt: fără un transplant urgent de celule stem, viața fetiței este în pericol.

Mahinur și Aras pornesc cu disperare în căutarea unui donator și așa începe o călătorie marcată de secrete și sacrificii.

Cei doi sunt în punctul în care se disprețuiesc reciproc: el crede că ea încearcă să obțină bani pe seama fiicei bolnave, în vreme ce ea crede despre el că este un bărbat fără inimă, care și-a schimbat copilul la naștere atunci când a descoperit că e bolnav. Cum va descurge călătoria lor? Ce intenții are fiecare? Ce se va întâmpla cu micuța Bade?

Și ce sacrificiu e dispusă Mahinur să facă pentru fiica despre care acum știe că nu este a ei? Diseară, urmărește la Happy Channel serialul ”Pentru copilul meu”, care va fi difuzat în fiecare zi de la ora 19:00, urmând ca, începând de joi, 12 februarie, să fie programat de la ora 18:00 cu câte 2 episoade, pe intervalul orar rămas liber după încheierea serialului turcesc „Pe aripile iubirii”, care ajunge la final miercuri.

