Din 24 noiembrie, încep filmările pentru Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars

Meniu de vedetă se mută, pentru o perioadă, în Maroc. Echipa emisiunii pregătește o serie specială de ediții sub numele „Meniu de vedetă - Arome din Maroc”. Este o ocazie unică de a combina, în același proiect, și călătoria, și gătitul, exact așa cum se trăiește Marocul: cu multă culoare, mirosuri intense și povești la tot pasul.

Meniu de vedetă se mută, pentru o perioadă, în Maroc. Echipa emisiunii pregătește o serie specială de ediții sub numele „Meniu de vedetă - Arome din Maroc” | Antena 1

Pe partea de cooking, telespectatorii vor fi ghidați de nimeni altul decât Chef Horia Manea, care va găti alături de unul dintre cei mai apreciați maeștri ai bucătăriei marocane, Chef Mohamed Fedal. Cei doi vor dezvălui rețete tradiționale marocane, reinterpretări surprinzătoare ale preparatelor românești și tehnici culinare specifice acestei culturi gastronomice bogate.

Chef Horia Manea prezintă Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars

Astfel, Chef Horia Manea declară: "Se pleacă! În sfârşit, echipa Meniu de vedetă pleacă în Maroc. Sunt foarte fericit. Vom pregăti o serie de ediţii speciale, difuzate doar la Antena Stars, în ianuarie, în prime time, de data aceasta. Îmi doresc din tot sufletul să mergem în Maroc, pe urmele condimentelor, a mâncării bune, să descoperim tot felul de gusturi şi arome. Apoi, vreau să le aduc şi în România şi să facem o serie cu reţete din Maroc.

Citește și: iUmor sezonul 16, 24 martie 2024. Horia Manea, de la Chefi la cuțite la iUmor. Delia: „Meriți cuțitul de aur!”

Articolul continuă după reclamă

Este foarte important ca în bucătărie să împărţim, să aflăm reţete şi să le ducem mai departe. Vom fi pentru o săptămână în Maroc, vom vizita 7 oraşe şi vom descoperi tradiţiile locale, cultura şi bucătăria lor, pentru că, da, acesta este laitmotivul nostru. Uraţi-ne baftă prin călătoria noastră în Maroc! Abia aşteptăm să fim în casele voastre la începutul lunii ianuarie.".

Segmentul de travel va fi prezentat de invitatul special Maria Andrei, jurnalist cu experiență și pasionată de călătorii. Maria va conduce publicul printr-un Maroc autentic, explorând orașe vibrante, locuri încărcate de istorie, piețe tradiționale, peisaje spectaculoase și povești locale descoperite pas cu pas.

Citește și: Cum a reacționat soția lui Horia Manea după conflictul acestuia cu Maria Paraschiv. Ce a dezvăluit din intimitatea casei lor

Emisiunea va cuprinde o serie de ediţii speciale, difuzate la începutul lunii ianuarie, în prime time, de la ora 19.00. Fiecare episod va fi filmat într-o altă locație emblematică din Maroc. Ediţiile vor îmbina experiențe culinare şi descoperiri culturale, pentru a aduce în fața telespectatorilor un Maroc colorat, viu și plin de savoare.