(P) Cum sună 1+1 GRATUIT? O campanie pe placul și pe buzunarul tău

Lajumate te inspiră la ordine și bună dispoziție, la obiceiuri noi, pe care le-ai tot amânat sau pur și simplu te ajută să obții lucruri de care ai nevoie creănd spațiul necesar pentru ele. 

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 15:51 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 16:10
(P) Cum sună 1+1 GRATUIT? O campanie pe placul și pe buzunarul tău

Te provocăm la ordine și economie chiar la tine acasă! Campania 1+1 GRATUIT este șansa perfectă să eliberezi casa de lucrurile vechi sau care nu îți mai plac și să faci refreshul dorit. Și nu oricum, cu economie, ca și când ai vinde două produse cu un singur anunț.

Cum sună 1+1 GRATUIT? O campanie pe placul și pe buzunarul tău

Ce ai de făcut?

✔ Postezi un anunț în categoria dorită – primești unul gratuit!

✔ Adaugi două produse pe lajumate – economisești bani și te dedici noilor planuri.

Lajumate te inspiră astfel la ordine și bună dispoziție, la obiceiuri noi, pe care le-ai tot amânat sau pur și simplu te ajută să obții lucruri de care ai nevoie creănd spațiul necesar pentru ele.

Este ușor să transformi surplusul din casă în oportunități cu 1+1 GRATUIT !

Casă și grădină: Reciclează, redecorează, reinventează

Tot amâni să schimbi biroul care a devenit incomod? Sau fotoliul tău preferat a cedat maratoanelor de seriale? Ori ai poftă să umpli balconul de plante de sezon? Cu campania 1+1 GRATUIT aceste idei prind viață și-ți aduc multe beneficii:

  • Faci mai mult spațiu în casă și în minte.
  • Faci o economie binevenită.
  • Vei fi încântat de noutatea din casa ta și de bucuria proiectelor mici, personale.

Exemplu: Dacă publici anunț să vinzi canapeaua, poți vinde cu anunțul gratuit și pernele vechi. Simplu, nu?

Fashion: Chiar și sacoul preferat are termen de „valabilitate”

Sacoul tău mult iubit poate face fericită altă femeie. Nu te gândi că dai mai departe și norocul ce ți l-a purtat ție, ci doar că este loc de mai bine pentru tine. Și nu uita de dulapul cu haine nepurtate de două sezoane – aici ai o oportunitate de schimbare de garderobă care sigur, sigur te bucură.

  • 1+1 GRATUIT îți permite să postezi mai multe articole fără costuri suplimentare.
  • În loc să nu știi ce mai ai prin dulapuri, ajungi să-ți iubești hainele și-ți transformi diminețile într-o adevărată defilare.
  • Inspiră și contribuie la un mediu mai curat, oferind hainelor tale o a doua șansă.

Perfect match: Adevărata economie vine când vinzi geanta șic cu perechea de pantofi asortată pentru că ai un anunț gratuit!

Electronice: Mai rapid, mai performant, mai modern

Dacă telefonul nu mai ține pasul cu ritmul tău și curiozitate ta, este timpul pentru o schimbare. Iar laptopul, dacă mai mult te încurcă decât te ajută, este necesar să vă despărțiți sau să faci un upgrade. Oferta 1+1 GRATUIT te ajută să:

  • Câștigi și timp, și bani cu două anunțuri în loc de unul.
  • Dai mai departe un produs ce lipsește cuiva, la un preț accesibil.
  • În sfârșit, îți cumperi produsul dorit.

Iată scenariul dorit: tu te bucuri de performanța unui laptop nou, dar împlinești și visul unui student care caută un laptop accesibil!

Auto-Moto: Vrum, vrum către mai bine

Campania 1+1 Gratuit te ajută să vinzi rapid și ușor piese auto, accesorii sau chiar vehicule și ai multiple beneficii:

  • Ajuți pe cineva să-și repare mașina la un cost redus.
  • Publici două anunțuri la prețul unuia.
  • Îți eliberezi garajul și faci loc pentru mașina dorită pentru care ai deja un avans, dacă ai vândut-o pe lajumate.

Mămici și Pitici: Haine mici, dar adorabili fără măsură

Nu reușești să ții pasul cu etapele de creștere ale piticilor? Schimbarea poate fi mai ușoară când vinzi ușor lucrurile care nu îți mai trebuie ție sau care nu îi mai vin bine copilului. Publică 1 anunț și primești încă unul gratuit și poți deveni un exemplu:

  • Inspiră alte mămici și sprijină un stil de viață sustenabil.
  • Faci o economie în bugetul familie și eliberezi spațiul prețios din casă.
  • Ajuți alte mămici să găsească articole utile la prețuri accesibile.

Sport, Hobby și Timp Liber: Adrenalină și curiozitate fără limite

Accesoriile și echipamentele sportive, bicicleta sau cărțile de care nu mai ai nevoie pot aduce bucurie altora.

  • Cu 1+1 GRATUIT, îți maximizezi șansele de vânzare.
  • Faci loc pentru pasiuni noi, fără risipă.
  • Transformi lucrurile uitate în oportunități.

Exemplu: Postează un set de greutăți și, gratuit, o saltea de yoga!

De ce să alegi campania 1+1 GRATUIT?

1. Mai mult spațiu: Dulapuri, rafturi sau garaj – toate pot deveni mai organizate.

2. Un impact pozitiv: Contribui la reducerea risipei și protejarea mediului.

3. Economii inteligente: Mai multe anunțuri, mai multe șanse de câștig!

Intră acum aici, adaugă anunțurile tale și descoperă cum 1+1 GRATUIT transformă lucrurile mici în beneficii mari!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

