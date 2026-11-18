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Min. 44: Bosnia - România 1-1. Gol Tahirovic (AntenaPLAY) V1
Min. 44: Bosnia - România 1-1. Gol Tahirovic (AntenaPLAY) V1
Miercuri, 18.11.2026, 23:00
Rezumat România - Kosovo, comentariu română
Sambata, 16.11.2024, 23:00
Scandal jucători Kosovo şi înjurături
Sambata, 16.11.2024, 17:00
Răzvan Marin, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mircea Lucescu, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Mihai Stoichiţă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 01:00
Andrei Burcă, după România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:30
Lucescu cu jucătorii pe teren
Sambata, 16.11.2024, 00:05
Arbitrul meciului Romania - Kosovo, la telefon
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Nicolae Stanciu a venit în cârje la stadion
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Final meci România - Kosovo
Sambata, 16.11.2024, 00:00
Min. 90+2 Scandal între Rrahmani si Alibec
Vineri, 15.11.2024, 23:10
Min 56. România - Kosovo Ocazie Burcă
Vineri, 15.11.2024, 23:00
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Chefi la cuțite | Sezonul 18. Emanuelle Calabri a primit două cuțite de aur! Din echipă cărui jurat a ales să facă parte
Miercuri, 18.11.2026, 23:34
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Ioana Stoica și Catălin Blană, un cuplu care ne demonstrează că există viață și după divorț
Miercuri, 18.11.2026, 23:20
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Cine a câștigat bomba cu amulete! Care a fost verdictul dat de Cocuța și Bogdan Boantă
Miercuri, 18.11.2026, 22:55
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Adrian Constantin Fieraru, poveste de viață cutremurătoare! A fost la un pas de moarte din cauza viicilor!
Miercuri, 18.11.2026, 22:45
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Adela Bulboacă, surpriză pentru jurați: A fost premiată la Neatza cu Răzvan și Dani!
Miercuri, 18.11.2026, 22:40
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Ana Maria Mihai i-a impresionat pe jurați cu frumusețea ei, dar nu și cu gătitul!
Miercuri, 18.11.2026, 22:30
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Emanuela Căldărescu a stat patru ani ilegal în Anglia și a lucrat la două restaurante românești care au dat faliment!
Miercuri, 18.11.2026, 21:45
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Marian Capet și Liviu, colegul său de muncă, au lăsat salonul de coafor pentru bancul de gătit
Miercuri, 18.11.2026, 21:30
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Irina Fodor le-a dat juraților lucrare de control Ce test greu au primit
Miercuri, 18.11.2026, 20:50
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Surpriza uriașă trăită de Chef Richard! Ce legătură este între jurat și Anda Mihaela Văleanu
Miercuri, 18.11.2026, 20:35
Furnicuțele 2026. Jocul „Sunt eu, Picasso!”. Cât de bine desenează Mihai Sturzu în 10 secunde?
Miercuri, 18.11.2026, 18:47
Furnicuțele 2026. Mihai Sturzu și Florin Grozea, dezvăluiri despre începuturile trupei HI-Q: ”Părinții nu au știut!”
Miercuri, 18.11.2026, 18:30
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23:34
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Emanuelle Calabri a primit două cuțite de aur! Din echipă cărui jurat a ales să facă parte
23:34
Cine este Emanuelle Calabri, cuțitul de aur al lui Chef Richard la Chefi la cuțite sezonul 18. Ce a dezvăluit
23:33
Primul cuțit de aur la Chefi la cuțite! Emanuelle Calabri i-a uluit pe jurați. În echipa cui a ales să meargă
23:20
Chefi la cuțite | Sezonul 18. Ioana Stoica și Catălin Blană, un cuplu care ne demonstrează că există viață și după divorț
23:00
Cine a câștigat prima bombă cu amulete la Chefi la cuțite! Verdictul care a stârnit reacții puternice între jurați
23:00
Min. 44: Bosnia - România 1-1. Gol Tahirovic (AntenaPLAY) V1
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