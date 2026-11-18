Cine a câștigat prima bombă cu amulete la Chefi la cuțite! Verdictul care a stârnit reacții puternice între jurați

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Ioana Stoica și Catălin Blană, un cuplu care ne demonstrează că există viață și după divorț

Primul cuțit de aur la Chefi la cuțite! Emanuelle Calabri i-a uluit pe jurați. În echipa cui a ales să meargă

Cine este Emanuelle Calabri, cuțitul de aur al lui Chef Richard la Chefi la cuțite sezonul 18. Ce a dezvăluit

Chefi la cuțite | Sezonul 18. Emanuelle Calabri a primit două cuțite de aur! Din echipă cărui jurat a ales să facă parte

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