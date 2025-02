Alexandra Tufănescu a vorbit despre depresia prin care a trecut din cauza bullying-ului din școală. Ce a motivat-o să lupte pentru visul ei și să nu renunțe la o carieră muzicală | EXCLUSIV

Alexandra Tufănescu este una dintre concurentele care au impresionat cu adevărat jurații încă de la prima ediție a sezonului 11 - X Factor.

Ea a reușit să ridice toată sala în picioare și a stârnit multe reacții de apreciere și aplauze atât din partea publicului, cât și din partea celor patru jurați, care au încurajat-o cu multe cuvinte frumoase și laude.

Atunci când era elevă, Alexandra Tufănescu a fost victima bullyingului din cauza aspectului fizic, însă nu doar atunci s-a simțit neîndreptățită din acest motiv. Tânăra povestea că nu a fost acceptată la alte concursuri de talente pentru că nu arăta într-un anumit fel, dar nu s-a dat bătută și a luptat în continuare pentru visul ei.

Citește și: Alexandrina Gaviuc a mizat pe acordeonul și vocea uimitoare, iar pe jurații X Factor i-a dat pe spate. „Puya: „Ceva original!”

Articolul continuă după reclamă

Alexandra Tufănescu, dezvăluiri copleșitoare după participarea la X Factor. Tragedia care aproape a făcut-o să renunțe la muzică

La X Factor, Alexandra Tufănescu a interpretat piesa „Clopote albe, Clopote Negre” a Paulei Seling, iar vocea sa a reușit să impresioneze jurații cu adevărat. Delia, Ștefan Bănică, Puya și Marius Moga s-au ridicat în picioare și au încurajat-o cu multă admirație, iar publicul a aplaudat minute în șir.

Recent, tânăra a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 1 și a oferit detalii mai puțin știute din viața ei.

Iată ce dezvăluiri a făcut concurenta de la X Factor!

Cum au primit apropiaţii tăi participarea ta la X Factor?

- Familia mea, prietenii mei și iubitul meu au fost cei mai fericiți și s-au simțit în al nouălea cer când au aflat de participarea mea la X Factor.

Cum ai gestionat valul de simpatie aparut ulterior? Te-a recunoscut lumea pe stradă, de exemplu?

- După momentul meu de la X Factor, am primit multe mesaje frumoase, mai ales de la colegii mei, prietenii mei, și familia mea, și multi urmăritori noi, și eu am rămas șocată. Dar mă bucură foarte mult acest lucru, și acum parcă trăiesc într-un vis.

- La un moment dat, am mers la o clinică, și m-a recunoscut o asistentă de acolo, și m-a felicitat, mi-a urat succes. Am rămas pur și simplu uimită.

Care a fost cel mai greu moment care te-a motivat să lupți în continuare pentru visul de a avea o carieră în domeniul muzical?

- Probabil cel mai greu moment a fost anul trecut, când bunicul meu s-a stins subit din viață. Fiind foarte apropiată de bunicul meu, și fiindca l-am iubit foarte mult, am avut un șoc când s-a întâmplat acest eveniment tragic. Era cât pe ce să renunț la muzică și voiam să mă apuc de medicină. Dar mi-am dat seama că pasiunea mea a fost mereu muzica, și asta m-a facut să lupt și mai mult pentru visul meu, acela de a deveni cântăreață.

Citește și: Victor Hexan, fostul fizioterapeut al echipei Naționale de Fotbal a României, a urcat pe scena X Factor. Cum au reacționat jurații

Cum ai depășit depresia prin care ai trecut din cauza bullying-ului din partea colegilor de la școală?

- Eu am scapat de depresie cu ajutorul terapiei, cu ajutorul familiei mele, prietenelor mele apropiate, al iubitului meu, care mă iubeste necondiționat.

- De asemenea, am facut și foarte multe activități: am călătorit prin țară și în străinătate, am ascultat muzică, am pictat, am citit și multe altele.

Te așteptai să primești aprecierea juraților și să se ridice în picioare la momentul tău?

- Nu, chiar nu mă așteptam. Recunosc, am avut emoții foarte mari când am urcat pe scenă, dar nu le-am lăsat să mă copleșească. Și am rămas foarte uimită când s-a ridicat publicul în picioare, dar și cei patru jurați. Mai aveam puțin și plângeam!

Citește și: Adrian Ianc i-a surprins pe toți cu povestea lui de viață, la X Factor! Cu ce melodie despre români a făcut senzație

Iată și momentul Alexandrei Tufănescu pe scena X Factor!