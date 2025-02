Victor Hexan, fostul fizioterapeut al echipei Naționale de Fotbal a României, a urcat pe scena X Factor. Cum au reacționat jurații

Victor Hexan se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a patra ediție a emisiunii. Fost fotbalist și fizioterapeut al echipei Naționale de Fotbal a României, concurentul a venit la X Factor ca să își certifice pasiunea pentru muzică.

A patra ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Printre ei s-a numărat și Victor Hexan, care a venit cu o poveste senzațională de viață, pe care Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică au ascultat-o fascinați.

În vârstă de 66 de ani, Victor Hexan are o carieră la care foarte mulți visează, ce l-a ajutat să cunoască fotbaliști celebri. Acesta a fost fotbalist și fizioterapeut, iar, atunci când îi masa pe jucători, le și cânta.

Victor Hexan a venit la X Factor pentru că Adelina Chivu prezintă emisiunea.

„Am fost o viață fizioterapeut. Bunul Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns la Echipa Națională. În acel moment, mi-au fost deschise foarte multe porți. Am început să fiu invitat de fotbaliști la ei acasă, în diferite țări, să îi pun pe picioare după accidentări. Cu Ibrahimovic am rămas într-o relație deosebită (...) Peste tot pe unde am fost, știind că îmi place să cânt, mă rugau să cânt atunci când îi masam (...) Am venit la X Factor, pentru că Adelina Chivu prezintă, iar de 16 ani nu i-am mai văzut. Prima dată ne-am întâlnit în avionul care ne ducea către Campionatul European de Fotbal. Eu aveam o chitară la mine și am luat chitara și, la un moment dat, am venit la voi și vă cântam chiar acolo pe scaunul din avion”, a dezvăluit Victor Hexan în ediția X Factor din 16 februarie 2025.

În backstage, Victor Hexan și Adelina Chivu au rememorat momentul când concurentul i-a salvat viața lui Cristi Chivu.

„Veneam de la Săftica. Cristi și-a scos prin trapa mașinii capul afară și eu eram în dreapta lui și, la un moment dat, când s-a ridicat, a tras de volan și am intrat pe contrasens și, când am văzut, am apucat să strig și am tras de volan. N-am dus 100 de metri cel puțin, de pe-o roată, pe cealaltă și am tremurat amândoi”, a povestit concurentul din a patra ediție X Factor din 16 februarie 2025.

Victor Hexan a mai mărturisit că în viață a avut două mari pasiuni: masajul și muzica, motiv pentru care a urcat pe scena X Factor.

„Sunt tată a doi copii. Eu am fost fotbalist până la 30 de ani și am jucat la Divizia B. M-am accidentat, am venit la București să mă repar, iar atunci mi-am dat seama că vreau să fiu fizioterapeut. Timp de 20 de ani am fost fizioterapeut la echipa Națională de Fotbal a României, am lucrat cu domnul Mircea Lucescu 15 ani (...) Și Cristi Chivu, întrebat la Națională ce a făcut tete pe acolo, el le spunea că, atunci când intra tete, intrau șapte oameni”, a povestit Victor Hexan în fața juraților X Factor.

În ediția patru din X Factor, de pe 16 februarie 2025, fizioterapeutul a cântat „Quizas, quizas, quizas”.

