George Radu, concurent X Factor, ne-a povestit despre artiștii care îl inspiră. "De la el am învățat că..."| EXCLUSIV

George Radu i-a surprins pe jurații X Factor cu vocea lui și el a știut din copilărie, de când tatăl lui l-a așezat prima oară la pian, că vrea să facă o carieră în muzică.

După ce tatăl său i-a insuflat dragostea pentru muzică, George a decis că trebuie să își șlefuiască acest talent și că trebuie să muncească din greu ca să ajungă cel mai bun.

Astfel, el a ajuns în audiții la X Factor cu un mare vis în inimă, fiind gata să și-l îndeplinească. George a mai povestit că nu s-ar vedea făcând altceva. Lui îi place foarte mult să și scrie versuri și a scris și pentru alți artiști.

El și Marius Moga deja se știau, iar juratul X Factor a recunoscut că George e un bun songwriter.

După prestația lui pe scena X Factor, Ștefan Bănică a fost impresionat de cum a jonglat George cu abilitățile lui muzicale. La rândul ei, Delia i-a transmis că simte că face muzică chiar ca un profesionist.

Interviu exclusiv cu George Radu, concurentul X Factor

Ai menționat în audiții că îți place să scrii versuri. Ne poți spune care e versul tău preferat, scris de tine?

"Versul meu preferat scris de mine e „Am încercat să-ți șterg și numărul, da’ n-are niciun rost, că oricum îl știu pe de rost.” E simplu, dar spune mult. Îmi place pentru că e genul de linie care vine dintr-o stare reală, fără să încerci să o împachetezi prea mult. Toți am avut momentul ăla în care vrei să te desprinzi de cineva, dar nu reușești complet. Și versul ăsta prinde exact sentimentul ăla — fără să dramatizeze, fără artificii", a spus George.

Ce sfat ți-a oferit mentorul tău, Marius Moga?

"Unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care mi le-a spus Marius a fost: „Nu încerca să pari artist. Fii!” M-a lovit direct. Mi-am dat seama că de multe ori suntem tentați să construim o imagine, să fim cum credem noi că ar trebui, când de fapt cel mai puternic e să fii sincer, să-ți asumi exact cine ești, cu tot cu haos, vulnerabilitate, curaj sau confuzie. De atunci încerc să nu mă mai gândesc la ce se așteaptă lumea, ci la ce simt eu", a răspuns concurentul X Factor.

Dacă ar fi să cânți o singură piesă pentru următorii 3 ani, ce piesă ai alege?

"Dacă ar trebui să cânt o singură piesă timp de 3 ani, aș merge pe Locked Out of Heaven de la Bruno Mars. Are exact combinația care mă prinde cel mai tare: groove, energie, un vibe nemuritor, dar cu o sinceritate care o face să nu fie doar un hit de dans. E piesa aia care, indiferent de stare,ridică lumea în picioare", a povestit George.

Care e cântărețul care te inspiră cel mai mult atunci când compui?

"Freddie Mercury e omul care m-a inspirat cel mai mult când vine vorba de ce înseamnă meseria de artist. N-a fost niciodată prizonierul vreunui gen sau al vreunei forme — doar energie extraordinară și o prezență care făcea totul să pară posibil. De la el am învățat că nu trebuie să-ți fie teamă să “ocupi toata scena” prin prezența ta, sa fii intens, vulnerabil sau total opusul așteptărilor. Când compun, am mereu în cap ideea asta de libertate, de a nu scrie ca să bifez ceva, ci ca să simt", a explicat concurentul.

