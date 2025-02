Laila El Akaaf de la X Factor, dezvăluiri neașteptate despre povestea vieții sale: „Nu poate să fie descrisă în cuvinte”| EXCLUSIV

Laila El Akaaf a obținut primul loc mondial ca pianist la vârsta de doar 9 ani. Cum a reacționat tatăl ei după ce a ridicat tot platoul X Factor în picioare.

Laila El Akaaf, una dintre concurentele X Factor care au reușit să ridice juriul și întreaga sală în picioare, a rămas în atenția publicului încă de la prima sa apariție la televizor.

Medicul a reușit să stârnească multe emoții și reacții de apreciere datorită interpretării sale unice a celebrei piese pe care a ales-o, iar cei patru jurați i-au adresat cuvinte de laudă, fiind recunoscători pentru că au avut ocazia de a o asculta.

„Ai transmis emoție, ai cântat impecabil, ai făcut acest schimb între franceză și limba ta natală și cel mai important, ai avut un trill (o vibrație) în glas care mi-a făcut pielea de găină. Mi se pare momentul maxim. Dacă operezi precum cânți, cred că o să fii o mare doctoriță ” au fost cuvintele juratului Ștefan Bănică.

Laila El Akaaf a obținut primul loc mondial ca pianist la vârsta de doar 9 ani

La X Factor, Laila El Akaaf a interpretat piesa „Je t’aime” a Larei Fabian și a reușit să impresioneze atât publicul, cât și jurații cu adevărat. Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o cu multă admirație și sinceritate, iar strigătele de bucurie ale publicului s-au auzit minute în șir.

Recent, concurenta a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 1 și a oferit detalii mai puțin știute din viața ei.

Iată ce dezvăluiri a făcut Laila El Akaaf de la X Factor!

Cum au reacționat colegii de breaslă când au aflat că vrei să participi la X Factor?

- Colegii mei au fost foarte încântați și m-au susţinut mult la participarea mea la X Factor. La început am ezitat un pic, dar ei m-au încurajat. Mi-a fost teamă că poate nu o să nu fiu luată în serios. Foarte puțini oameni înțeleg cât de mare este conexiunea mea cu muzica, pentru că nu toată lumea știe cum am crescut în Maroc sau cât de cunoscut a fost numele meu acolo ca artist. Dar după difuzarea episodului la televizor am primit foarte multe mesaje de felicitări, nu doar de la colegi și prieteni, ci și de la pacienții mei. A fost extraordinar, nu mă așteptam absolut deloc.

Dacă ai fi nevoită să alegi între o carieră muzicală de succes și cariera stabilă de medic, ce ai prefera?

- Am explicat mereu că iubirea mea pentru medicină și chirurgie e atât de mare, că nu pot să o exprim prin cuvinte. Însă, muzica trăiește în mine de când m-am născut. Am început să cânt la pian de la varsta de 3 ani. Dacă aș avea o carieră muzicală adevarată de succes, sigur voi urma această cale. Asta după ce îmi voi termina rezidenţiatul. Nu spun însă că voi renunţa cu totul la medicină, mă gândesc serios să îmi deschid un centru medical, ca să pot continua să ajut oamenii. Însă ştiţi cum este, noi plănuim, iar destinul decide totul.

Care este povestea vieții tale? Ce vrei să știe publicul despre tine?

- Ce am vrut să arăt publicului și cred că am și reușit, este că putem să transmitem energii și prin ecrane de televizor. Asta a fost mereu scopul meu pentru care cânt și compun muzică. Vreau să dau o stare de bine. Dacă cineva vine la concertul meu, vreau să plece la final cu o stare de bine, ca și cum s-ar fi încărcat cu o energie bună.

Iar povestea vieții mele nu poate să fie descrisă în cuvinte, ar trebui să fie descoperită. Mereu am spus că viața mea arată ca un serial cu sezoane multe. Mi-e greu să fac un rezumat mic. Oamenii care mă urmăresc acum pe rețelele sociale precum Instagram și Tiktok încep să mă cunoască ușor ușor. Mai ales de când am început seria de live-uri pe TikTok (în fiecare vineri seara cânt, atât la pian, cât şi voce şi povestesc câte ceva despre mine). E felul meu de a fi cât mai aproape de susținătorii mei.

Ce reacție a avut tatăl tău atunci când i-ai spus că ai primit 4 de DA de la jurații X Factor?

- Tatal meu a fost foarte mândru de mine. Mi-a zis: « Nu sunt uimit că ai luat 4 de DA, că ai știut de mică să te remarci. De când ai caștigat primul loc mondial ca pianist la vârsta de 9 ani am știut că ești un om special ».

Aceste cuvinte au fost atât de puternice, că mi-au dat foarte mult curaj pentru ce urmează. Tatăl meu e exemplul meu și idolul meu și sper din suflet să fie în continuare mândru de mine şi de realizările mele.

