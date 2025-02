Răzvan Pripoaie a luat prin surprindere juriul X Factor cu energia pozitivă. Ce „poreclă” i-a pus Marius Moga când l-a văzut

Răzvan Pripoaie se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în prima ediție a emisiunii. Tânărul a luat prin surprindere pe toată lumea cu energia lui pozitivă.

Prima ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Răzvan Pripoaie este tânărul care a pășit pe scena show-ului cu zâmbetul pe buze și încrezător în forțele proprii. Jurații au fost luați prin surprindere de apariția lui scenică, dar și de felul său carismatic.

Nici bine nu a pășit în fața celor patru jurați că tânărul a început să vorbească despre viața personală. Răzvan Pripoaie a scos la iveală că muzica a fost până de curând doar un hobby pentru el, însă s-a transformat într-o pasiune.

„Am 22 de ani, sunt programator. De origine sunt din Galați, dar în momentul de față locuiesc în Londra. Am făcut Facultatea de Informatică în cadrul Universității din Cambridge. A fost greu să intru aici, dar au fost mulți ani de muncă în spate. În clasele V-VIII am prins șase Olimpiade Naționale în trei ani. Am mai luat medalii de argint sau mențiuni de la Guvern, dar în mare parte medalii de argint și de bronz.

Pentru mine a fost întotdeauna o armonie între muzică și științele exacte. Dacă făceam temele sau lucram la matematică încercam să mă relaxez prin muzică, cântam sau mai dansam un pic prin cameră, ca mai apoi să mă reapuc de scris. Muzica a fost o pasiunea de când eram mic, dar a rămas la un nivel de hobby.”, a dezvăluit Răzvan Pripoaie.

„Pentru mine, cel puțin, factorul X reprezintă să ai un element surpriză față de restul. Să te diferențiezi. E vorba de acea atitudine specială, care îi face pe oameni să se simtă bine. Sper să mă distrez și să fie o seară memorabilă pentru toți”, a mai adăugat el.

Ce „poreclă” neașteptată a primit Răzvan Pripoaie, concurentul X Factor, de la Marius Moga

Delia a făcut ochii mari atunci când Răzvan Pripoaie și-a făcut apariția pe scena X Factor, cu zâmbetul pe buze. Marius Moga nu s-a putut abține și i-a pus o „poreclă” neașteptată tânărului.

„Johnny Bravo! Cum te cheamă?”, a întrebat juratul.

„Mă numesc Răzvan Pripoaie și am venit aici să facem show!”, a răspuns tânărul.

„Mă, ești nebun!”, a fost reacția lui Marius Moga, vizibil impresionat de atitudinea băiatului.

Jurații au avut și câteva curiozități cu privire la concurentul în vârstă de 22 de ani. Acesta a făcut o serie de mărturisiri despre viața personală, dar și despre prezența lui în cadrul emisiunii.

„Participarea mea la X Factor de anul acesta putem spune că a fost întâmplare sau destin. Când au fost audițiile la Galați, destinul a făcut să fiu și eu în vacanță. Am zis că trebuie să am încredere în mine și să dau tot ce am mai bun”, a spus Răzvan Pripoaie cu zâmbetul pe buze.

