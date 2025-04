Ștefan Munteanu a dat Londra pentru X Factor. Ce e muzica pentru el și cum îmbină un job dificil cu o pasiune solicitantă|Exclusiv

Ștefan Munteanu trăiește la Londora, dar pasiunea pentru muzică l-a determinat să s reîntoarcă în România, chiar și numai pentru o perioadă. Iată ce spune despre prima experiență muzicală.

Ștefan Munteanu a fost rapid îndrăgit de juriu și de public, după performanța pe scena X Factor. Acesta a stârnit aplauze furtunoase la interpretarea piesei „Drunk Text”.

Citește și: Emoţii puternice duminică, la X Factor, pentru Delia și Puya. Puya: “O să fie surprize! Şi bune, și mai puţin bune!”

Ștefan Munteanu a dat Londra pentru scena X Factor. Ce înseamnă, de fapt, muzica pentru el și cum îmbină un job solicitant cu o pasiune și mai aprigă: „În Londra, muzica este peste tot”

Timbrul său vocal, piesa aleasă și modul în care s-a prezentat pe scenă i-a făcut pe jurați să declare că Ștefan are Factorul X. Ștefan Bănică, mentorul său, a avut numai cuvinte de laudă la audiții. Jurații au văzut un adevărat artist în tânărul de pe scenă.

Articolul continuă după reclamă

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică?

Muzica este parte din viața mea din copilărie. Îmi amintesc că prima “experiență” cu muzica a fost în jurul vârstei de 4 ani, când fratele meu mai mare începuse să ia ore de pian, și la sfârșitul fiecărei ore, mă așezam și eu cu profa 5-10 minute să încerc și eu. În final, s-au prins și părinții că eram foarte interesat și am fost inclus oficial în ”ora” de pian a lui Alex - și de atunci, muzica a rămas o constantă în viața mea, fie prin instrumente diverse sau cu voce.

În toți cei 12 ani de școală, am avut și noroc de profesori de muzică extrem de dedicați și care m-au încurajat și cooptat în multe activități muzicale ale școlii - și, deși eram foarte timid și scena era un factor de stres, în final muzica câștigă. Am cântat în corul școlii în biserici, la mici evenimente comunitare, uneori și pe stradă, dar am fost și invitați într-un cor internațional cu care am performat la New York. Am fost în multe talent show-uri ale școlii, în musicaluri... din toate am amintiri extraordinare, din toate am învățat câte ceva și toate mi-au dezvăluit și alimentat constant pasiunea pentru muzică.

Citește și: Pantaleo Fabrizio Tritto, concurentul X Factor cu o poveste impresionantă. Detalii despre planurile lui de viitor | EXCLUSIV

Cum te-a influențat, din punct de vedere artistic, mutarea în Londra?

În Londra, muzica este peste tot, de la artiști stradali de toate felurile, la zecile de muzicaluri și concerte ale căror afișe și reclame le vezi peste tot - toate te inspiră și te fac să visezi.

Asta m-a ajutat mult, mi-a dat curaj și am început să cânt mai mult solo în public la open-mic-uri și cu grupuri A Cappella la facultate (chiar și în prezent mai sunt invitat din când în când la grupul de la facultate, unde acum cântă sora mea).

Când am început, aveam trac pe scena, dar odată ce am exersat mai mult asta, am început să realizez nu numai cât de mult îmi face plăcere să fiu pe scenă, dar și bucuria pe care o simt să împart muzica cu alții... și toate acestea mi-au dat încredere să fac un pas mai departe, cum a fost de exemplu X Factor.

Pe lângă asta, sunt extrem de mulți muzicieni foarte talentați pe care i-am ascultat și cu care am avut ocazia să vorbesc de când sunt în Londra și standardul acesta ridicat cred ca m-a împins și pe mine să învăț, să exersez, să îmi îmbunătățesc abilitățile și să mă dezvolt ca artist.

Citește și: Florin Ciobanu, concurentul X Factor, ne-a spus ce sfat a primit de la Marius Moga. "Ăsta e BAC-ul la muzică" | EXCLUSIV

Cu cine ți-ai dori să înregistrezi o piesă - dintre jurați sau alți artiști din țară și din afară?

Sincer este o întrebare foarte grea, fiind prima mea experiență pe o scenă mare, m-aș considera super norocos și privilegiat să am ocazia să continui să lucrez cu oricare dintre jurați. Dintre cei patru, cred că cel mai mult mi s-ar potrivi și mi-ar plăcea să lucrez în studio este Marius, cred că m-ar ajuta să învăț să și scriu muzica mai bine nu numai să o cânt, atât în română, cât și engleză, și cu toată experiența lui în producție ar fi o experiență foarte specială.

Cum împaci pasiunea pentru muzică și jobul în finanțe?

Acesta este tot timpul un punct dificil, încerc să lucrez la tot ceea ce ține de muzică seara și în weekenduri și să găsesc spectacole la care să particip oricând reușesc să am niște timp. Am utilizat și zilele de concediu pentru experiențe muzicale, festivaluri - mai puțin în ultimul an unde am utilizat concediul pentru experiența X Factor.

Dar dacă e să rezum, dorm mai puțin și mă folosesc mult de cafea!

Citește și: Diana Stănciuleasa, concurenta X Factor cu voce de înger, despre sfaturile primite de la jurați. "M-a motivat enorm" | EXCLUSIV

X Factor, în fiecare duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Telespectatorii vor putea urmări edițiile de Bootcamp a show-ului, duminica, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.