X Factor, 20 aprilie 2025. Ștefan Bănică și Marius Moga, decizii grele în a doua ediție de Bootcamp. Cine sunt finaliștii lor

În a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 ediția 13, din 20 aprilie 2025, Ștefan Bănică și Marius Moga și-au ales concurenții cu care merg mai departe. Din 10 membri, fiecare echpă a rămas doar cu trei. Cine sunt concurenții care au primit un scaun.

​În ediția 13 a emisiunii X Factor, difuzată pe 20 aprilie 2025, Ștefan Bănică și Marius Moga au avut de luat decizii grele. Jurații au avut de ales doar câte 3 concurenți cu care să meargă mai departe în competiție din echipele de 10. A fost o seară încărcată de emoție și pentru concurenții care au ocupat câte un scaun și au așteptat cu sufletul să afle dacă merg vor continua sau cedează locul altcuiva.

Ștefan Bănică și Marius Moga și-au ales concurenţii pe care ȋi trimit direct ȋn marea finală, în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025

În a doua ediție de Bootcamp de la X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025, a fost rândul lui Ștefan Bănică și a lui Marius Moga să își aleagă fiecare cei trei concurenți pe care mizează în continuare. Nu a fost o alegere delor ușoară, iar tensiunea a crescut pe măsură ce scaunele începeau să se ocupe.

Ștefan Bănică a dat startul serii de Bootcamp, convins că cel puțin jumătate dintre concurenți din echipa lui au șanse să câștige X Factor. Iată, însă, care au fost deciziile juratului.

Cine sunt cei trei concurenți aleși de Ștefan Bănică în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2022

Prima concurentă care a urcat pe scena în a doua ediție de Bootcamp X Factor a fost Irina Serafimciuc. Tânăra extrem de ambițioasă a pășit în platou hotărâtă să îl convingă pe jurat că se numără printre cele mai bune voci. Ea a interpretat piesa „Big White Room” și a emoționat cu timbrul special.

„De când am venit aici și până acum nu mi-am schimbat părerea. E vorba de atitudine, de carismă și e vorba de puterea de a trece sticla”, a ținut să precizeze Ștefan Bănică. „Îmi plac foarte mult inflexiunile și faptul că ai forță în voce. La partea de emoție se poate lucra”, a adăugat și Marius Moga.

După ce a ascultat și părerile celorlalți jurați, Ștefan Bănică i-a oferit un scaun Irinei Serafimciuc.

Cristina Mariana Cânța vine direct de la Roma, dar pentru ea, toate drumurile au dus la X Factor. Fata visează să deschidă o școală de muzică pentru copii, după ce ea a dus un trai greu în Italia. „Pe mami o vedeam doar seara pentru că lucra foarte mult, dar mi-a lipsit foarte mult prezența ei”, a povestit concurenta în lacrimi. În a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025, aceasta a interpretat piesa „If It Hadn’t Been for Love”.

„E foarte importantă joaca asta. Nu oricine poate să-și schimbe...înseamnă că ai ureche muzicală foarte bună și îmi place. Mi se pare că ești creativă, a sunat foarte bine piesa”, a precizat Delia.

„Implicarea ar fi putut fi mai mare. Calitățile tale care sunt indiscutabile și implicarea care a fost mai mică decât mă așteptam”, a concluzionat mentorul ei, înainte de a decide că îi oferă un scaun.

Următorul concurent care a intrat pe scenă în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025 a fost Radu Dolean. Până să vină la concurs, el a cântat doar în mașină, dar la preselecții i-a uimit jurați și a ridicat publicul în picioare cu calitățile sale vocale.

Lipsa de experiență, însă, nu s-a simțit în timpul momentului. El a interpreat piesa „Spanish Eyes” care i-a pus în valoare vocea. „Este dovada vie că se poate la orice vârstă atâta timp cât iubești muzica sau ceea ce faci”, a spus mentorul lui.

Bărbatul a recunoscut că încă nu și-a anunțat familia că participă la X Factor. „Așteptam la un moment dat să înceapă să cânte. Să intervină cu vocea aceea de operă”. a comentat Puya. După ce a ascultat și părerile celorlalți jurați, Ștefan Bănică a hotărât să nu îi ofere lui Radu ultimul scaun: „Nu văd drumul tău să meargă mai departe în condițiile de acum pe care le am în trupa mea. Poți să le spui cu mândrie alor tăi unde ai fost și ce ai făcut”.

Adriana Violeta Dascălu lucrează în Spania, la o fabrică de conserve și a făcut un mare sacrificiu pentru a veni în România la X Factor. În a doua ediție de Bootcamp, ea a pășit în platou extrem de emoționată și a interpertat piesa „Tattoo”. Cu toate acestea, ea a impresionat cu forța din voce.

„Nu seamănă cu fata din audiții. A fost un moment de concert, a fost rupt dintr-un live. Îți place să fii artist”, a ținut să spună Delia despre momentul ei. „Dacă e să mă refer la note, au dat ora inexactă azi”, a precizat și Marius Moga.

Ștefan Bănică a luat apoi decizia de a nu-i oferi scaunul, pe care a motivat-o spunând că „din punct de vedere muzical a fost mai puțin decât mă așteptam”.

Iuliana Pușchilă (Julie) cântă de la 8 ani, compune, cucerește scenele și spune că X Factor ar fi combustibilul perfect pentru cariera ei în ascensiune. Concurenta a venit hotărâtă să dea tot ce are mai bun și să își arate vocea sensibilă pe piesă „Easy on me”, într-o orchestrație inedită.

„Mă gândesc că concursul ăsta e un fel de Olimpiadă. Sunt foarte multe voci de același nivel. David Popovici a câștigat cu o sutime. Cam așa e diferența dintre ei la un moment dat. E foarte greu. Absolut orice detaliu micuț poate să facă diferența”, a declarat Puya după momentul concurentei.

„Nu vreau să pierd o șansă și nici tu”, a adăugat și Ștefan Bănică înainte de a-i oferi un loc pe scaun.

Georgiana Munteanu provine dintr-o familie modestă, dar în audiții a făcut spectacol. Cu ochii în lacrimi, tânăra a declarat la testimoniale că tatăl ei a fost supărat pentru că nu a susțint-o mai mult, după ce i-z văzut prestația. Și în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025, ea a reușit să uimeacă atât prin voce, cât și prin ținuta specială pe care a purtat-o.

Tânăra a interperat piesa „Diesase”și a făcut-o pe Delia să o aplaude în picioare. „Mi se pare că s-a întâmplat ceva extraordinar. Asta vreau să văd și să aud. Îmi place că te-ai preocupat de cum te-ai îmbrăcat”, a spus jurata.

Deși s-a declarat mulțumim de momentul concurentei sale, Ștefan Bănică nu i-a oferit Georgianei un scaun.

Lidia Bahnaru a mizat pe forță și atitudine în a doua ediție de Bootcamp XFactor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025. Concurenta de peste Prut a interpretat piesa „A Little Party Never Killed Nobody” într-un stil indedit și a umplut platoul de enegie.

„Ca un titirez ai fost pe scenă. Fergie de la Chișinău. Și ai fost versatilă. Am auzit și voce cu nerv și voce urban delicată”, a spus Marius Moga. Înainte de a luat o decizie, Ștefan Bănică i-a întrebat și pe ceilalți jurați dacă ar schimba ceva la scaune. Hotărârea juratului a fost să nu îi ofere Lidiei un scaun.

Max K i-a impresionat pe jurați în audiții, iar unii dintre ei au recunoscut că o cunosc de pe TikTok. Cu toate acestea, concurenta susține că ea cântă doar după ureche, iar participarea în competiție este o provocare pentru ea.

Și în Bootcamp, ea a mizat pe o piesă din repertoriul lui Amy Winehouse și și-a artat partea sensibilă pe piesa „Stronger than me”. Surpriza a venit atunci când și-a pus amprenta pe melodie cu o parte de rap în română, scrisă de ea.

„Ai văzut băi cum se cântă în Sălăjan. Hai că n-ai făcut Sălăjanu de râs”, a fost reacția lui Puya. „Am văzut că nu te-ai auzit și tot stăteai cu mâna la ureche. V-am zis de la început, opriți”, a adăugat și Ștefan Bănică, înainte de a anunțat decizia lui. Max K nu a prins un loc în etapa următoare.

Ștefan Munteanu vine din Londra, unde jonglează între finanțe și muzică. Deteminat să demonstreze că visele prin viață, l-a impresionat pe mentorul său încă din audiții. „Poate merge în toate direcțiile pe care le cere un câștigător X Factor”, a declarat Ștefan Bănică este concurentul lui.

În a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025, el a ales să cânte unul intre hiturile de la ora actulă „Beautiful Things” și nu a dat greș. „Bine, mă, băiatule”, a reacționat mentorul lui imediat ce momentul s-a încheiat.

„Când ai început, după primele două măsuri, aveam pielea de găină. Care e semn că se îmtâmplă ceva. După care, mai vine și un tun. Nici nu știu reacția pe care am avut-o dacă este a spectatorului sau a juratului pentru că așa ceva am trăit la X Factor. Ce ai făcut tu aici mi se pare un moment”, a spus acesta înainte de a anunța că Ștefan Munteanu primește un scaun, în locil Iulianei Pușchilă.

„Sunt fericită să-ți dau locul meu. Rupe-i”, i-a spus Julie lui Ștefan, înainte de a izbucni în plâns

Tenorul Mihai Bogdan a fost ultimul concurent din echipa lui Ștefan Bănică ce s-a „luptat” pentru unul dintre cele trei scaune. Deși are o vastă experiență pe scenă, el a recunoscut că este emoționat să urce pe scena X Factor, sezonul 11: „Pentru mine e o încununare la tot ce am făcut până acum”.

În a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025, el a mizat pe sensibilitate și a interpretat „The impossible dream”. Concurentul nu a dat greș cu alegerea piesei care i-a pus în valoare calitățile vocale de excepție.

„Prea multe nu sunt de spus în cazul lui: se aude, se vede. Faptul că ești deschis la o altă zonă care te scoate din confort, mi se pare curaj”, a spus mentorul lui impresionat.

Decizia lui a fost să îi ofere lui Mihai Bogdan un scaun și după ce le-a cerut sfatul și celorlalți colegi, Cristina Mariana Cinta a fost eliminată.

Așadar, Ștefan Bănică merge în etapa următoare a show-ului cu: Irina Serafimciuc, Ștefan Munteanu, Mihai Bogdan.

Marius Moga și-a ales cei trei finaliști, în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2024

Ultimul, dar nu cel din urmă, în ceea ce privește alegerile a fost Marius Moga. La finalul serii, din echipa lui de 10 băieți sub 24 de ani, au rămas doar trei.

Dragoș Bucătariu a lăsat psihologia pentru artă, convins că teatrul și muzica sunt adevărata lui chemare. Tânărul a venit hotărât să câștige competiția și în a doua ediție de Bootcam X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie a cântat o piesă complet neașteptată. El și-a etalat calitățile vocale pe „Chandelier” și a impresionat.

„V-ați ales o piesă grea, dar tu ai o capacitate vocală remarcabilă”, a fost părerea lui Ștefa Bănică. Delia a considerat că tânărul s-a „luptat” cu piesă. După ce a ascultat și părerile colegilor, Marius Moga a decis să nu îi ofere lui Dragoș un scaun: „Nu mi s-a părut că ai fost de un scaun, dar mi-ar plăcea să lucrăm împreună. Ai carsimă, ești muncitor, ai și talent. Ne despărțim, dar rămânem uniți”.

După mulți ani în care și-a dorit să participe la X Factor, Călin Ganea a trecut peste timiditate și a cucerit publicul cu timbrul său. În a doua ediție de Bootcamp, el a mizat pe emoție, cu piuesa „When I Your Man” și și-a „adjudecat” prin scaun de la categoria sa.

„Călin, ia frate, un loc acolo. Bravo. Sunt mândru de tine. A sunat ca un artist. Diferența între un interpret și artist, e ca artistul creează o magie în jurul momentului și pentru o secundă uiți că este un concurs”, a spus juratul dup ce și-a anunțat decizia.

George Radu i-a impresionat încă din audiții pe jurați cu timbrul său special și este determinat să îl convingă pe mentorul lui că merită un loc în etapa următoare a competiției. Cu toate acestea, la repetiții, tânărul a întâmpinat câteva probleme până a reușit să îi satisfacă cerințele lui Marius Moga.

Pe scenă, el a reușit să iasă din zona de confort, iar piesa „Sign of a time” i-a ăus în evidență abilitățile vocale. „Azi dimineața cănd am venit la repetiții am aflat și că e răcit. A cântat cu tot cu răceală. Mi-a plăcut”, a spus mentorul lui.

„Mi s-a părut că m-am uitat la un artist profesionist”, a specificat Puya, care a remarcat și că tânărul a primit o piesă grea, astfel băiatul a ocupat un scaun.

Tudor Gheorghe a surprins cu piesa pe care a interpreat-o în a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2025. Vocea lui a strălucit pe celebra piesa „Old Town Road”, într-o orchestrație inedită.

„Mie îmi place, mi se pare că e special și nu cred că e cineva în concurs pe zona asta”, a fost părerea Deliei. Pe de altă parte, Ștefan Bănică a spus că se aștepta să audă o improvizație din parte concurentului.

„Ai cântat-o cel mai bine din câte variante am auzit-o eu până acum”, a spus Marius Moga care a decis să nu îi ofere un scaun tânărului.

Eric Ogăraru, fiul celebrului fotbalist, nu a călcat pe urmele tatălui său, dar a ales să facă spectacol pe scenă. Deși cântă pe stradă, tânărul încă are emoții în fața publicului, dar a reușit un moment puternic. El a interpretat piesa „Black Hole Sun” care i-a pus în evidență timbrul special.

„A fost fix pe sufletul meu. Foarte bine dozat. N-aș fi făcut mai mult de atât”, i-a spus Delia concurentului. Și ceilalți doi jurați l-au lăudat pe concurent pentru momentul din a doua ediție de Bootcamp X Factor, sezonul 11 din 20 aprilie 2024.

Marius Moga s-a declarat chiar și el surprins de reprezentație și a ales să îi ofere un loc pe scaun.

Deși încercat de viață, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) vrea să împartă fericire celor care îl ascultă. El a reușit să îl ridice de pe scaun pe Marius Moga încă din audiții și acum, au avut ocazia să lucreze împreună. Mentoul l-a încurajat să își depășească limitele și astfel, a făcut un adevărat spectacol pe scenă cu piesa „Beggin’”.

„Ai cântat absolut genial pentru un băiat de care nu a stat nimeni să-i zică ești bun mă”, a spus Marius Moga.

„Nu numai vocea, are un simț al ritmului. Are un flow de rap și practic ai plutit”, a fost și părerea lui Puya.

Băiatul a fost extrem de emoționat de cuvintele juraților și a izbuncit în plâns, ceea ce l-a emoționat foarte tare și pe mentorul lui. Astfel, Fabrizio a primit un loc pe scaun, iar Călin Ganea a fost eliminat.

Studiază în Londra, iar profesoara lui colaborează cu nume mari precum Robbie Willams sau Olivia Rodigo, iar Darius Bejenaru este pregătit să se înscrie și el pe lista celebrităților. În a doua ediție de Bootcamp X Factor Sezonul 11 din 20 aprilie 2024 a cântat unul dintre hiturile momentelor, „Lose Control” și și-a demonstrat calitățile vocale.

Cu toate acestea, Ștefan Bănică a mărturisit că dacă era mentorul lui nu i-ar fi ales această piesă. Și Delia a apreciat momentul, dar a adăugat că i-ar fi greu să decidă.

„Vreau să lucrez cu tine, dar în seara asta, au fost niște... e un oraș din România pe care îl folosim noi muzicienii, Gherla”, a adăugat mentorul lui înainte de a da verdictul. Astfel, Darius nu a primit un scaun.

Studiază informatica, dar are suflet de artist. Florin Ciobanu i-a cucerit pe jurați în audiții cu vocea lui sensibilă, iar a doua ediție de Bootcamp X Factor sezonul 11 din 20 aprilie 2025, Marius Moga și-a dorit să îl scoată din zona de confort. El a interpretat piesa „All by myself” într-o manieră fresh și surprinzătoare.

„V-ați aruncat pe piesa asta. Ce competiți cu fetele din echipa mea. N-am ce să reproșez. Și notele din acut bine, susținute”, a reacționat Delia, imediat ce momentul s-a încheiat.

Mariu Moga a fost și el f impresionat așa că a hotărât să îi ofere un scaun. După ce s-a consultat și cu ceilalți jurați, mentorul a decis să îl elimine pe Eric Ogăraru. „Pare că nu are încredere în el. Are un timbru super interesant și un look de artistu, nu neg toate astea, dar asta cu încrederea și cu cântatul, să nu-mi dea dubii”, și-a motivat el alegerea.

Prins între muzică și medicină, George Constantiescu a intrat în scenă pregătit să impresioneze. Mezinul grupei de băieți sub 24 de ani a cântat piesa „Adagiuo” și a început momentul cu câteva mici probleme. „Nu aude ce cântă?” a întrebat Puya. Cu toate acestea, până la final, tânărul în vârstă de 15 ani a uimit pe toată lumea și a ridicat publicul în picioare.

„Ai vrut să-mi arăți tot și ai omis locul unde tu cântai cel mai bine”, a completat Puya. „Mie mi s-a părut ca un exercițiu, calculat, riscant pentru că trece prin toate registrele”, a spus și Delia.

Marius Moga a decis să nu îi ofere un un loc în etapa următoare.

În prezent construiește acoperișuri, dar visul lui este să aibă o carieră în muzică. Și ce loc mai bun decât la X Factor? Șterban Dionis a mizat pe piesa „Impossible” care aparție chiar unui fost câștigător al show-ului din Marea Britanie, în 2012.

Puya a remarcat că aceste a trecut printr-o transformare mare față de audiții, unde concurentul a fost mai liniștit. La rândul ei, Delia a adăugat: „A fost un pic luptă cu piesa. Ai dus lupta la capăt. Nu-mi dau seama dacă ai câștigat”.

Marius Moga a cerut și părerea publicului, dar dicizia finală i-a aparținut și a hotărât să nu îi ofere un scaun.

Astfel, cei trei concurenți cu care Marius Moga merge mai departe în competiție sunt: George Radu, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) și Florin Ciobanu.