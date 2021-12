X Factor 2021. Cine sunt concurenții care merg în Finală

Jurații Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au votat, selectat și eliminat o mulțime de concurenți de-a lungul sezonului 10 X Factor. În Finala X Factor 2021, care are loc pe data de 23 decembrie merg doar 4 concurenți / grup din fiecare categorie.

Delia are categoria grupurilor, Ștefan Bănică are categoria băieților de sub 24 de ani, Florin Ristei are categoria fetelor de sub 24 de ani, iar Loredana are categoria mixtă.

În ultima înfruntare înainte de finală, Delia a avut de ales între grupurile The Jazzy Jo Experience și Omajii, Ștefan Bănică între tinerii Ionuț Hanțig și Andrei Duțu, Florin Ristei între concurentele Betty Iordăchescu și Bryana Holingher, iar Loredana între Nick Casciaro și Ștefan J. Doyle.

Delia a creat grupul Jomajii pentru finala X Factor 2021

Cei care au deschis seara ultimei înfruntări înainte de finala X Factor 2021 au fost grupurile Deliei. Mai întâi, The Jazzy Jo Experience și Omajii au avut parte de un duel, când au cântat mash-up Kanye West și Jamie Foxx - Golddigger, Genesis - I Can't Dance și versuri proprii. Cele două grupuri au creat un show senzațional pe scena X Factor 2021, iar mentorul Delia a mărturisit că este încântată de cât de bine le sună vocile împreună.

Ulterior, grupul The Jazzy Jo Experience a interpretat Medley Queen - Bohemian Rhapsody, Queen - Don't Stop Me Now, iar jurații au avut numai cuvinte de laudă.

Apoi a sosit rândul grupului Omajii să-și prezinte momentul. Oma Jali și Majii, membrii grupului Omajii au interpretat Aerosmith - Dream On, Eminem - 8 Mile, Mărie și Mărioară.

Mentorul a trebuit să ia o decizie în ceea ce privește grupul său finalist.

„Eu sunt din Franța cu origini africane, el este român. Suntem dovada că muzica unește”, a spus Oma Jali, deteminând-o pe Delia să aibă o „idee genială”.

Astfel Delia a decis să combine cele două grupuri și să facă un grup finalist numit Jomajii.

„În momentul ăsta putem avea un grup format din toți cei de pe scenă. Nu pleacă nimeni acasă în seara asta. Ce ziceți de asta? Mi se pare că avem șanse mai multe”, a spus Delia.

„Cred că punctam în momentul ăsta o situație unică și nemaiîntamplată”, a subliniat prezentatorul Dani Oțil.

Astfel grupul finalist al Deliei la X Factor 2021 se numește Jomajii, pentru că cele două gruprui au acceptat cu bucurie alăturarea.

Finalistul lui Ștefan Bănică la X Factor 2021 este Andrei Duțu

După Delia, a venit rândul lui Ștefan Bănică să-și aleagă finalistul. Mai întâi, Ionuț Hanțig și Andrei Duțu „s-au duelat” cu piesa „Would I Lie To You”, apoi au cântat individual.

Ambii concurenți au dat dovadă de talent și ambiție în ultima înfruntare înainte de Finala X Factor 2021.

Primul care și-a prezentat momentul solo a fost Ionuț Hanțig. Tânărul a cântat piesa Maramu' de la Dirty Shirt.

Apoi, a venit rândul lui Andrei Duțu să-și prezinte momentul. Acesta a cântat piesa „Little Bit of Love”.

Când a venit rândul exprimării deciziei în privința alegerii finalistului, Ștefan Bănică a precizat că momentul lui Ionuț Hanțig a fost excepțional, însă are încredere în Andrei Duțu că poate fi mai versatil.

„Domnilor, părerea a fost de partea mea! Am să merg mai departe cu cel care îmi conferă încrederea că poate acoperi o zonă mai largă”, a spus Ștefan Bănică, alegându-l pe Andrei Duțu ca finalist al categoriei sale.

Astfel, Andrei Duțu îl va reprezenta pe Ștefan Bănică în Finala X Factor 2021.

Nick Casciaro merge în Finala X Factor 2021, din categoria Loredanei

Loredana a avut de ales între Nick Casciaro și Ștefan J Doyle. Iar decizia a fost foarte dificilă. Mai întâi, Nick Casciaro și Ștefan J Doyle „s-au duelat” pe versurile melodiei „Sanie cu zurgălăi”, iar Loredana a cântat o parte a piesei alături de ei. După momentul senzațional, fiecare și-a prezentat momentul solo.

Mai întâi J. Doyle a interpretat piesa „It's A Sin”, apoi Nick Casciaro a cântat „Hallelujah”.

E foarte greu să spun cine și cum și de ce. Sunt amândoi artiști incredibili. Un artist trebuie să te inspire, să te facă să visezi, o voce trebuie să te ducă departe de realitate. Voi amândoi aveți acest har. Nu e corect ca doar unul să meargă mai departe, dar… cea mai grea decizie de până acum și cea mai nedreaptă… În această seară voi alege să merg mai departe cu Nick Casciaro”, a spus Loredana cu lacrimi în ochi.

Bryana Holingher este finalista categoriei lui Florin Ristei, la X Factor 2021

Cel de-al treilea mentor care și-a ales finalistul a fost Florin Ristei. Juratul a avut de ales între Betty Iordăchescu și Bryana Holingher. Cele două tinere de 15, respectiv 14 ani au urcat pe scenă, în utlima înfruntare înainte de marea Finală X Factor 2021 și „s-au duelat” cu piesa „good 4 u”.

Apoi, Bryana Holingher și-a prezentat momentul solo, o interpretare formidabilă a piesei „Ain’t No Other Man”. Ulterior, Betty Iordăchescu a cântat piesa „Call me”.

Florin Ristei n-a stat mult pe gânduri înainte să decidă cine merge mai departe în Finala X Factor 2021. Juratul a decis să meargă mai departe alături de Bryana Holingher.

„Îmi pun speranțele că o să fac o figură la fel de frumoasă ca anul trecut și pentru X Factor sezonul 10, 2021 o să merg mai departe cu Bryana”, a spus Florin Ristei.

