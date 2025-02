X Factor, sezonul 11, 9 februarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a treia ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

În ediția a treia a emisiunii X Factor sezonul 11, pe scenă au urcat numeroase voci impresionante și concurenți cu povești de viață incredibile. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 februarie 2025 a emisiunii X Factor 2025.

În ediția a treia a emisiunii X Factor sezonul 11, din 9 februarie 2025, numeroși concurenți au urcat pe scenă și au încercat să își învingă emoțiile și să demonstreze că au tot ce le trebuie pentru a deveni staruri!

Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga au analizat atent fiecare moment artistic și au decis cine are și ce nu are factorul X! Descoperă ce s-a întâmplat în cea de-a treia ediție a show-ului de la Antena 1.

X Factor, sezonul 11, 9 februarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în ediția a treia

Primul concurent care a urcat pe scena X Factor a fost Gavrilă Duncă din Sighetu Marmației (Maramureș). Concurentul este în prezent recepționer la un hotel din oraș și susține că e mulțumit cu traiul său. În trecut, acesta a fost plecat cinci ani în Spania, la Malaga, dar dorul prea puternic de casă l-a făcut să revină în România. Acum, la 41 de ani, el e mândru de piesele sale, pe care le încadrează ca fiind „rap moroșenesc”. Mândru de originile sale și apărător al tradiției, concurentul a urcat încrezător pe scenă și a făcut un spectacol atât de bun încât a demonstrate că are factoru X.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a doua ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

O doua concurentă din a treia ediție a emisiunii X Factor sezonul 11, din 9 februarie 2025, a fost Georgiana Munteanu. Concurenta are 26 de ani, locuiește în București și spune că lucrează într-o corporație. A făcut facultatea de bioinginerie medicală la Politehnică și momentan lucrează în IT, în domeniul farmaceutic. Tânăra a avut extrem de multe emoții, mai ales că aceasta a fost pentru prima dată când a urcat pe o scenă, însă de îndată ce a început să cânte, toți au fost uimiți. Jurații au fost impresionați de abordarea ei, de modul în care „a venit fluturaș și a plecat Balaur, după spusele lui Marius Moga. Concurenta a primit șansa de a merge în etapa următoare.

Claudia Ivăncuță are 17 ani, este din Jariștea, o comună de lângă Focșani, și spune despre ea că i-a plăcut încă de mică să muncească în gospodărie. Încă de la primele ore ale dimineții, fata își ajută părinții cu treburile pământului sau cu îngrijitul animalelor.

„Muzica pentru mine este un tratament. Când sunt supărată, muzică mă ajută. E un sprijin, cel mai mare sprijin al meu. Am fost autodidact, am luat piese de pe YouTube și le învățam. Mi-a fost greu să mă accept”, a zis tânăra, care a dezvăluit cum s-a confruntat de-a lungul timpului cu prejudecăți legate de condiția sa modestă.

„Nu are nicio oră de canto măcar”, a zis mama, emoționată, în culise.

Cu piesa „Lume, lume, soro lume”, Claudia i-a hipnotizat pe toți și jurații au fost de-a dreptul uluiți de incredibila sa voce. Pentru că are factorul X, aceasta a primit șansa de a merge mai departe, în următoarea etapă a show-ului.

„Poți să faci multe”, a zis Delia, lăudând-o pentru talentul său nativ.

X Factor, sezonul 11, 9 februarie 2025. Concurenți cu povești viață emoționante au făcut show în ediția a treia

Următoarea concurentă din ediția a treia a emisiunii X Factor sezonul 11 a fost Magdalena Duțu, o artistă din Brăila.

„Ani de zile am cântat în deschiderea dumneavoastră și în deschiderea Deliei. Am fost prim-solista Teatrului Național de Operă și Operată Nae Leonard din Galați”, a dezvăluit concurenta, care a ales să dedice piesa „Spune-mi”, a Monicăi Anghel.

Cu o voce puternică, aceasta a adus pe scena X Factor și o doză de nostalgie. Pentru spectacolul oferit, doamna a primit șansa de a merge mai departe, cu patru de „DA”. Cu lacrimi în ochi, aceasta a explicat faptul că a cântat piesa cu gândul la „mama ei, care i-a murit în brațe și care și-a dorit mereu să o audă cântând această melodie”.

Dar, la X Factor, concurenții găsesc puterea să își înfrângă temerile și să prindă curajul de a cânta orice!

Un alt concurent care a urcat pe scenă a fost Alin Moldovan, în vârstă de 28 de ani. Acesta spune că se ocupă cu vânzarea de dulciuri tradiționale, dar și cu muzica.

„Deși provin dintr-o familie de etnie, mai tradițională, mie mi-a plăcut și am ales să fac rap”, a zis concurentul, care a ales să își sporească vânzările prezentându-și marfa prin…rime făcute pe loc!

Ajuns în fața juraților, concurentul a explicat că a avut concerte la el în județ, că își scrie singur piesele și versurile și că în seara aceasta a ales să cânte o piesă cu dedicație pentru Delia.

Versurile îndrăznețe, despre „o doamnă profesoară”, i-au luat prin surprindere și totodată i-au și amuzat din plin.

Deși nu a mers mai departe, concurentul a fost încurajat să se perfecționeze.

După Alin Moldovan, pe scenă chiar a urcat o profesoară în adevăratul sens al cuvântului! Andreea Morariu este din Reghin și este profesoară de educație muzicală și artist local. Ca să își demonstreze talentul muzical, aceasta a ales să cânte piesa „Alone”. După ce „au fiert-o” cu anunțarea verdictului, jurații au decis să î idea șansa de a merge mai departe, în următoarea etapăp din sezonul 11 al emisiunii X Factor, în ediția din 9 februarie 2025.

Un concurent cu adevărat surprinzător a fost Ștefan Munteanu. Născut în București, dar plecat ulterior, de la vârsta de 8 ani, în Londra. Acolo studiază Finanțe și marea lui pasiune este muzica. Uneori, ca să facă rost de bani, cântă la open mic-uri sau pe stradă: „Nu am stație în Londra, trebuie să cânt sub un pod, că altfel nu se aude”. Momentul tânărului a fost unul cu adevărat magic și jurații i-au dat șansa de a merge mai departe, spunându-i totodată că are toate șansele să ajungă departe.

Una dintre surprizele serii a fost atunci când pe scena X Factor sezonul 11 l-am putut vedea pe Eric Ogăraru, fiul celebrului fotbalist român George Ogăraru: „M-am mutat foarte mult de-a lungul timpului, tata a jucat în mai multe locurI și am fost cu el. Am locuit în Elveția, în Olanda, și apoi am decis să mă stabilesc în Iași. Aveam 16 ani, am stat la cămin, voiam să fiu independent, voiam să fac muzică, să îmi fac drumul meu, povestea mea. Eu acum sunt profesor de muzică la o școală particulară din Iași. Am și o trupă, am cântat pe stradă”, a dezvăluit tânărul.

Apoi, muzica a pornit și Eric Ogăraru a făcut show cântând „Born to be wild”, un hit rock cu care i-a impresionat din plin pe jurații care i-au dat „DA” și șansa de a merge mai departe, la X Factor.

„Timbrul tău e de titular, nu de rezervă!”, i-a zis Moga, la final.

X Factor, sezonul 11, 9 februarie 2025. Cezara Cîrciumaru e concurenta care i-a impresionat pe jurați cu povestea ei de viață

Cezara Cîrciumaru are 18 ani și i-a impresionat pe toți, încă de la început, cu emoționanta sa poveste de viață. Când încă nici nu împlinise vârsta de 16 ani, aceasta a fost nevoită să plece de acasă și să îți ia viața în propriile mâini. Când mama ei și-a găsit alt partener și au decis să se mute împreună, certurile au început să apară și fata a decis să plece. În prezent, aceasta este ospătar într-un club de karaoke din centrul Bucureștiului, locul unde și-a luat inima în dinți pentru a cânta, pentru prima oară pe o scenă. Lucrurile au mers bine și asta i-a dat curajul de a veni la X Factor. Când a început să cânte, toți au fost de-a dreptul uluiți de vocea minunată a tinerei. Jurații i-au dat șansa de a merge mai departe, iar Marius Moga a mers în culise la ea ca să îi spună că o așteaptă la studio, ca să înceapă să lucreze la visul ei de a deveni cunoscută!

The Road Band din Reșița au făcut show la superlativ ca niște adevărați rockstari și au demonstrat că sunt niște adevărați profesioniști ai scenei.

„Drumul meu cu muzica a început de mic copil, tata cânta, făcea repetiții cu trupa lui și asistam la tot. Tata a devenit exemplu pentru mine și mă bucur că i-am urmat exemplul. Am fost la școala de muzică în Reșiță, dar după Revoluție, tata a decis să plecăm în străinătate. Am plecat la vârsta de 13 ani în Elveția, a fost destul de complicat”, a povestit Cristi Iakab.

Spectacolul la superlativ le-a adus, fără pic de ezitare din partea juraților, șansa de a merge mai departe, în următoarea etapă a emisiunii X Factor sezonul 11.

Un alt moment cu adevărat surprinzător a fost cel oferit de Laila El Akkaf. Tânăra este din Maroc și a venit în România în urmă cu 10 ani ca să studieze medicina, devenind astfel chirurg. Ca să îi impresioneze pe jurați, aceasta a ales să cânte „Je t'aime”, dar surpriza cea mare a fost atunci când a cântat jumătate de piesă în franceză și jumătate de piesă în limba română. Pentru vocea ei impresionantă, concurenta a primit șansa de a merge mai departe, la X Factor.

Bianca Hanu are 18 ani și este studentă Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești. A cântat prima oară la vârsta de 2 ani și a fost pasionată mereu de muzică și teatru. Visul ei este să devină o mare actriță de musical și să ajungă pe Broadway. Spectacolul oferit de tânără a fost extrem de apreciat de jurați, așa că a primit șansa de a merge mai departe, la X Factor.

Nicu Paleru a venit să îi susțină pe Toni și pe Andreas, fiii colegului său de la clape. Cei doi sunt cunoscuți în mediul online. Toni a vrut să se facă avocat, Andreas și-a dorit o fermă, dar până la urmă tot la muzică au ajuns! Cei doi au făcut mash-up și au adus voia bună în platoul emisiunii X Factor, în ediția din 9 februarie 2025.

„Sunteți foarte simpatici și talentați amândoi”, a fost de părere Delia, care le-a dat un mare „DA”.

Și fiindcă acesta nu a fost singurul vor pozitiv primit, cei doi au primit șansa de a merge în următoarea etapă, la X Factor.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.