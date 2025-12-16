Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Doamna Nicoleta, nemulțumită de lipsa curățeniei

Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Subiectul curățeniei a stârnit noi nemulțumiri. Doamna Nicoleta s-a arătat deranjată de faptul că fetele nu se implică suficient în treburile casei. În acest context, Bunica Virginia a intervenit cu o observație tranșantă, spunând că fetele nu fac curățenie pentru că există „pionul principal” care face pe menajera, referindu-se la Doamna Liliana.

