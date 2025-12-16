Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Tensiuni între concurenți din cauza situației „Liviu-Emily”

Antena Căutare
Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Situația dintre Liviu și Emily a generat discuții și tensiuni și în rândul celorlalte cupluri. Atât Adin și Lavinia, cât și Diana și Sorin au fost prinși în problematica „Liviu–Emily”. La un moment dat, a fost exprimată nemulțumirea că orice încercare de discuție se transformă rapid într-o stare de nervozitate. Dacă Sorin a considerat că nu mai este cazul să se insiste pe acest subiect, Diana nu a fost de acord.
Marti, 16.12.2025, 15:13
