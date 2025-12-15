Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă după ce au fost uciși de fiul lor. Ce s-a întâmplat

Antena Căutare
Regizorul Rob Reiner și soția lui, Michele Reiner, au fost găsiți morți în propria lor casă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 10:37 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 11:21
În continuare autoritățile desfășoară ancheta, face cercetări și ia declarații din partea martorilor care ar fi putut vedea sau auzi ceva din locuința celor doi soți. | Hepta

Din primele cercetări ale poliției, se pare că fiul lor, Nick, i-ar fi ucis pe cei doi. Rob și Michele Reiner au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles duminică, pe 14 decembrie 2025.

O echipă medicală împreună cu un echipaj de poliție s-au prezentat la fața locului în jurul orei 15.30 și au descoperit corpurile neînsuflețite ale celor doi soți.

Cine i-a ucis pe soții Rob și Michele Reiner

Nick Reiner se confruntă cu dependența de droguri de mai mulți ani și a vorbit de mai multe ori deschis despre această problemă. Poliția nu a confirmat încă fapta tânărului, dar acesta este interogat și cercetat până când autoritățile vor soluționa cazul.

Rob Reiner, în vârstă de 78 ani, și soția lui, Michele Reiner, în vârstă de 68 ani, au fost găsiți morți în propria lor casă, fiind uciși chiar de fiul lor, în vârstă de 32 ani, Nick. Poliția nu a făcut încă arestări până când nu e finalizat interogatoriul.

Rob Reiner a devenit faimos la Hollywood ca regizor, actor și producător cu o carieră impresionantă, de la debutul lui ca regizor în 1984, cu filmul „This Is Spinal Tap”, la „Stand by Me”, „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally...”, „Misery”, „A Few Good Men” și multe altele.

Primul său rol ca actor a fost în „All in the Family”, unde a interpretat rolul lui Mike. Rob Reiner s-a născut în 1947, dintr-un tată comediant, celebrul Carl Reiner, și o mamă actriță și cântăreață, Estelle Lebost.

Rob a întâlnit-o pe soția lui, Michele, pe vremea când filma pentru „When Harry Met Sally...” și s-au căsătorit în 1989. Cei doi aveau împreună 3 copii.

Nick Reiner, fiul lor în vârstă de 32 ani, a vorbit într-un interviu din 2016 despre problemele sale cu consumul de droguri, probleme care au început încă din adolescență și de care nu putea să scape. Mai mult decât atât, din cauza drogurilor, tânărul a ajuns să trăiască pe străzi pentru că își cheltuise toți banii pe substanțe interzise. El a fost la dezintoxicare de mai multe ori, dar se pare că de fiecare dată se reîntorcea la obiceiurile nesănătoase.

Se pare că, din primele relatări, Nick i-ar fi ucis pe părinții săi, dar nu se știe încă dacă acesta era sau nu sub influența drogurilor, urmând să se stabilească clar cauza decesului și motivul crimei.

Autoritățile spun că cea care a descoperit cadavrele a fost chiar fiica lui Rob și a lui Michele Reiner, adică sora lui Nick. În continuare autoritățile desfășoară ancheta, face cercetări și ia declarații din partea martorilor care ar fi putut vedea sau auzi ce s-a întâmplat, de fapt, în reședința soților Reiner în ziua fatidică de 14 decembrie, când amândoi și-au pierdut viața în mod trafic.

