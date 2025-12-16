Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum să îți gestionezi furia ca părinte și ce impact are asupra copiilor

Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ruxandra Luca, specialist în parenting, vorbește despre modul în care părinții își pot gestiona furia și despre impactul pe care aceasta îl are asupra copiilor. Discutăm despre reacțiile impulsive, despre cum sunt percepute de cei mici și despre consecințele pe termen lung ale unui climat tensionat.

Marti, 16.12.2025, 12:07