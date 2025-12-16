Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum să îți gestionezi furia ca părinte și ce impact are asupra copiilor
Logo show

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum să îți gestionezi furia ca părinte și ce impact are asupra copiilor

Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ruxandra Luca, specialist în parenting, vorbește despre modul în care părinții își pot gestiona furia și despre impactul pe care aceasta îl are asupra copiilor. Discutăm despre reacțiile impulsive, despre cum sunt percepute de cei mici și despre consecințele pe termen lung ale unui climat tensionat.
Marti, 16.12.2025, 12:07
x
Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Tensiuni între concurenți din cauza situației „Liviu-Emily”

Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Tensiuni între concurenți din cauza situației „Liviu-Emily”

Logo show Marti, 16.12.2025, 15:13 Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Liviu crede că adevăratul motiv al voturilor din gală nu a fost spus! Diana: „Nu meritați!”

Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Liviu crede că adevăratul motiv al voturilor din gală nu a fost spus! Diana: „Nu meritați!”

Logo show Marti, 16.12.2025, 14:45 Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Doamna Nicoleta, nemulțumită de lipsa curățeniei

Mireasa sezonul 12, 16 decembrie 2025. Doamna Nicoleta, nemulțumită de lipsa curățeniei

Logo show Marti, 16.12.2025, 14:24 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum gestionăm tensiunile din cuplu la alegerea locației de sărbători

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum gestionăm tensiunile din cuplu la alegerea locației de sărbători

Logo show Marti, 16.12.2025, 11:36 Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Marti, 16.12.2025, 11:35 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Ionuț Bunea

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Concursul „Degustare la Cuțite”! Ce a câștigat Ionuț Bunea

Logo show Marti, 16.12.2025, 11:01 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat Andreea Catrinescu

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat Andreea Catrinescu

Logo show Marti, 16.12.2025, 10:19 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Preparate de post pentru mic dejun și prânz

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Preparate de post pentru mic dejun și prânz

Logo show Marti, 16.12.2025, 10:03 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Ce pași să urmezi când reapare febra copilului

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Ce pași să urmezi când reapare febra copilului

Logo show Marti, 16.12.2025, 08:58 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racilor le pot apărea sarcini suplimentare la muncă

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racilor le pot apărea sarcini suplimentare la muncă

Logo show Marti, 16.12.2025, 08:51 Super Neatza, 16 decembrie 2025. La mulți ani, Doinița!

Super Neatza, 16 decembrie 2025. La mulți ani, Doinița!

Logo show Marti, 16.12.2025, 08:38 Super Neatza, 16 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se încălzește!

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se încălzește!

Logo show Marti, 16.12.2025, 08:25
x