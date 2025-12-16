Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 decembrie 2025. Temă grea pentru echipe! Ce le-a zis Irina Fodor să gătească

Episodul 18 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 decembrie 2025. Fiecare echipă a primit o poveste de copii sau nu pe care au trebuit să o pregătească în farfurii. Chef Ștefan Popescu a ales povestea pentru fiecare echipă. Chef Sautner a primit Alice în țara minunilor. Ratatouille a mers la echipa verde. Echipa albastră a primit Shrek, iar echipa roșie a păstrat Hansel și Gretel.

Marti, 16.12.2025, 21:40