Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Matei este arestat, iar Victoria este suspectată pentru furt de identitate

În episodul 4 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 18 septembrie 2025, lucrurile scapă tot mai mult de sub control, după ce Alexia pune la cale un plan ca să se răzbune pe Victoria și pe Ana. Matei este arestat și suspectat de moartea lui Leo, după ce pistolul este găsit la el în mașină.

Episodul 4 din serial a debutat cu Ana care a fost anunțată că nu a primit postul de jurnalist. Tânăra vine acasă la Victoria și izbucnește în lacrimi. Mama ei încearcă să o consoleze, adresându-i mai multe vorbe calde.

„Te rog, nu lăsa pe nimeni să te facă să te îndoiești de valoarea ta! (...) Contează mult că ai venit direct la mine”, i-a spus Victoria, iar, în scurt timp, discuția lor a fost întreruptă de Alexia.

Iată ce s-a întâmplat în noul episod din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 18 septembrie 2025!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Ce plan diabolic a pus Alexia la cale

După ce i-a speriat pe toți, Sandra a revenit acasă de la spital. Basty a liniștit-o pe Lili, spunându-i că a fost vorba despre o indigestie. Rămasă cu Tudor, băiatul i-a mărturisit lui Lili că atunci când era mic se gândea că ea o să fie mama lui.

„Mereu am crezut că tu și tata aveți ceva. Vă priveați într-un mod mai intim. (...) Atunci nu credeam că sunt prostii”, i-a zis acesta.

În paralel, George i-a dezvăluit fratelui său că Basty știe adevărul despre pistol, iar Tudor se întâlnește cu Damian, care are o nouă propunere pentru el. Bărbatul vrea să îi ofere un capital pentru ONG-ul lui.

„Tu ai nevoie de bani. Orice cauză nobilă are nevoie și eu vreau să scap de ei, să nu mai plătesc taxe. (...) Mă întrebi dacă sunt curați? La tine ajung curați, stai liniștit. Toți banii sunt murdari, important e ce faci cu ei. Apăs doar un buton și banii ajung în contul ONG-ului tău. Am nevoie doar de acordul tău”, i-a propus tatăl Anei lui Tudor.

Alexia a pus la cale un plan de răzbunare. Aceasta s-a hotărât să le câștige încrederea Victoriei și Anei, iar când se așteaptă mai puțin să atace. Așa că, în timp ce se afla cu cele două în birou, tânăra le-a adresat niște cuvinte neașteptate.

„Încerc să fac un pas către voi, să facem pace cu tot. Mi-e greu, dar încerc și vreau să faceți și voi același lucru ca să ne întâlnim la mijloc”, le-a zis Alexia.

Ionuț este chemat din nou la interviu, însă, de data aceasta, angajatorul este chiar Tudor. El îl anunță că a luat jobul de IT-ist, dar cu condiția să îl ajute să afle de un provin banii lui Damian.

„Trebuie să știu dacă banii ăștia sunt bani curați. Nu vreau să risc. De asta am apelat la tine”, i-a propus Tudor lui Ionuț.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Lili îi dezvăluie lui Damian că bebelușul Sandrei nu este al lui Basty

Damian și Basty se împacă, iar tatăl Anei îi dezvăluie acestuia că Tudor va lucra cu el. La rândul său, Basty îi spune lui Damian că a aflat cine a plantat pistolul în casa lui.

„Am aflat cine a plantat pistolul. Matei și nu știu exact de ce. Nu știu dacă e chiar arma crimei”, i-a spus Basty, iar Damian s-a oferit să îl scape de armă.

La plecare, Damian o ia la întrebări pe Lili. Aceasta îi dezvăluie că Sandra nu este însărcinată cu bebelușul lui Basty.

„Copilul Sandrei este al lui Matei”, i-a mărturisit Lili lui Damian.

În paralel, Ana se întâlnește cu Tudor și îl anunță că nu a primit postul de jurnalistă. Tânărul îi ascunde fetei planul pe care îl are cu Damian.

„Întâlnirea cu Damian m-a enervat așa de tare, că era convins că tu o să accepți propunerea lui, dar i-am zis că tu nu ești așa. Că vrei să schimbi lumea în bine și că ai alte scopuri în viață”, i-a zis fata.

Între timp, Toby o invită pe Alina la o întâlnire, „în cel mai frumos loc din lume”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. George o cere de soție pe Victoria

George a organizat o masă intimă în familie, alături de Victoria, Alexia și Constance. Cu acest prilej, bărbatul face un anunț important.

„Mi-am dat seama de un lucru. Eu și Victoria, în realitate, nu suntem căsătoriți. Așa că, aș vrea să profit de ocazie. Victoria, vrei să fii soția mea?”, i-a adresat el întrebarea, iar Victoria a răspuns că „da”.

„Nu-mi doresc nimic mai mult decât să fiu soția ta și mama Alexiei”, a adăugat aceasta.

Ana se întâlnește din nou cu Damian, de la care află că Tudor i-a acceptat oferta. Fata se supără pe iubitul ei și decide să nu îi mai răspundă la telefon și să doarmă acasă la ea.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Matei este arestat și suspectat de moartea lui Leo

Matei este oprit de polițiști în trafic și percheziționat. Oamenii legii găsesc în mașina sa un pistol și îl duc la secție. Vestea ajunge și la familie.

„L-au arestat pentru omor calificat, susțin că el l-a ucis pe Leo”, i-a dezvăluit George Victoriei.

La secție, lui George i se spune că Matei are nevoie de un avocat bun, deoarece au probe serioase împotriva lui.

„Avem arma și motivul crimei”, i-a spus detectivul.

În urma căutărilor, Ionuț a descoperit că suma de bani pe care Damian o oferă ONG-ului vine de la o firmă curată, având toate impozitele plătite: „Nu figurează pe nicio listă neagră”, i-a zis el lui Tudor.

Băiatul, însă, nu este atent, pentru că o zărește pe Ana. Tudor merge într-un suflet la ea și o roagă să discute. După ce fata îl ia la întrebări, Tudor îi dezvăluie că Damian i-a propus să îi dea bani pentru ONG, însă el vrea să afle de unde provine această sumă.

„Credeai că am căzut în plasa lui? Acum, dacă am intrat în joc, nu pot da înapoi”, i-a spus Tudor Anei.

În paralel, Geo îi spune lui Lili că este de acord cu partajul, după ce aceasta vine la bar și îi mărturisește că se teme pentru viitorul ei în casa lui Basty.

„Chiar dacă noi o să divorțăm, tu și cu Cosmina sunteți familia mea și vreau să fiți bine”, a asigurat-o el.

Sandra află că Matei a fost arestat și este acuzat de uciderea lui Leo. Aceasta merge la secția de poliție, unde se întâlnește cu George. Soția lui Basty îi confirmă acestuia că bebelușul din pântec este al lui Matei, iar Leo știa.

„Îți dai seama că dacă se află asta, informația poate fi folosită împotriva lui. Mă mir că ai venit până aici. Te expui foarte mult și-l expui și pe el. Ar fi bine să te pregătești. Au zis că au probe serioase împotriva lui Matei. Au și arma și motivul”, a avertizat-o George pe Sandra.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Victoria este acuzată de furt de identitate

În presă s-a strecut un material care anunța că Alexia nu este fata Victoriei, iar Toby a complotat cu Tudor și Ana ca să îi facă o surpriză romantică Alinei.

Alexia îi arată articolul din presă și Victoriei, sugerându-i că ar putea fi Ana. Mai târziu, fata îi mărturisește bunicii sale că ea a pus totul la cale și a trimis pontul: „Pentru că așa Victoria o să fie anchetată pentru furt de identitate. Dacă eu nu am o mamă, nu o să aibă nici castron!”.

În timp ce Victoria îi spunea și Anei de articol, acasă la familia Mincu își face apariția poliția. Victoria este luată la secție, fiind suspectă de furt de identitate.

Între timp, Damian îi mărturisește lui Tudor că vrea să se schimbe pentru Ana și îi cere să îl ajute.

„Tu știi cât de mult o iubesc pe Ana. Nu mă pune pe mine să intervin. Nu-i place să fie manipulată. Dacă îți dorești să vorbești cu ea, mergi la ea. Trebuie să fii sincer. (...) Tot ce pot să fac este să îi spun că vrei să vorbești cu ea, dar să intervin sau să o rog să te accepte, nu. Până la urmă, nici nu știu dacă meriți”, i-a răspuns tânărul.

Ana începe să bănuiască că Alexia este în spatele articolului din presă: „Dacă aflu că i-ai făcut ceva mamei mele!”.

George îi face o nouă vizită fratelui său, la secție. Matei îl roagă să aibă grijă de copilul său în cazul în care nu scapă: „Dacă fratele meu mă crede vinovat, poate și justiția consideră la fel”.

După discuția cu Damian, Tudor îi spune Anei că tatăl ei își dorește să vorbească cu ea și să o cunoască mai bine. Fata se gândește să accepte, ca să o ajute pe Victoria: „Are relații. E, totuși, tatăl meu”.

Basty află că Sandra a fost la secție, la Matei și o întreabă pe soția sa dacă este ceva între ei: „Te jignește întrebarea asta? Te simți ofensată? Înseamnă că e ceva! (...) Da, sunt gelos, n-am voie?”.

„Măcar așa știu că mă iubești și pe mine, nu doar copilul”, i-a răspuns Sandra.

După ce Constance îl vede pe George distrus, decide să urce în camera Alexiei și să o oprească pe nepoata ei din această luptă: „Sper că nu vrei să distrugi și ce a mai rămas din familia asta, iar tu cam asta faci acum și lovești și în George”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 septembrie 2025. Alina și Toby au parte de prima lor noapte împreună

Între timp, Ana află că tatăl lui Ducu este noul șofer al lui Damian, iar Toby și Alina au parte de prima lor noapte împreună, după ce băiatul îi face o surpriză romantică și o duce în livanda cu lavandă.

Acasă, Basty primește un plic cu niște rezultate care îl pun pe gânduri.

După întâlnirea cu tatăl ei, care a decurs perfect, așa cum ea a descris-o, Ana este surprinsă de Tudor în timp ce plânge: „Ar fi putut fi cel mai bun tată, dar nu se poate, pentru eu trebuie să fac dreptate și el e vinovat!”, a zis ea.

