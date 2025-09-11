Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Ana află că Victoria nu este mama Alexiei. Ce se întâmplă cu Sandra

În episodul 3 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat pe 11 septembrie 2025, Ana află că Victoria nu este mama Alexiei, iar Sandra devine principalul suspect în cazul morții lui Leo, după ce un pistol apare în casa lui Basty. Iată ce se întâmplă!

Episodul 3 a debutat cu Ana care vine acasă la Victoria să o anunțe că se mută cu Tudor. În vilă, însă, avea loc o scenă dramatică, după ce Alexia a aflat că Olimpia era, de fapt, mama ei.

„Care familie?! Mama mea e moartă!”, a strigat fata din cameră, în timp ce Victoria și George încercau să vorbească cu ea.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Ana află că Victoria nu ea este mama Alexiei

Rămase singure, Victoria i-a dezvăluit Anei că Alexia nu este fiica ei biologică. Contrar așteptărilor, fata reacționează bine la această veste.

„(Nu are de ce să fie supărată). Tu ai vrut să îi oferi o familie, să o scutești de o durere. Nici nu-și dă seama cât de norocoasă e că nu a fost orfană, că nu a simțit ce am simțit eu. Ea a avut o mamă”, a spus Ana, care s-a oferit să vorbească cu Alexia.

De cealaltă parte, Alexia îi mărturisește bunicii sale că vrea să se răzbune.

„În tot timpul acesta eu am fost orfana. Proasta aia are acum doi părinți. Eu nu mai am pe nimeni. Mi-a luat tot, și mama și iubitul. Nu vreau milă! Vreau să plătească! Mi-au luat tot!”, i-a zis fata lui Costance.

În urma discuției cu Victoria, Ana urcă în camera Alexiei, însă cea din urmă are o atitudine disprețuitoare față de ea. După ce Alexia i-a aruncat cuvinte dure, Ana a rugat-o pe sora ei să îi dea o șansă Victoriei, înainte de a lua o decizie.

Între timp, Basty află că starea de sănătate a Alinei s-a înrăutățit.

„Manifestările astea cutanate... Corpul percepe pielea ca pe un organ străin și o atacă. Tratament și încercăm să o menținem în viață”, i-a dezvăluit el Sandrei, care a început să se neliniștească.

Aceasta a încercat să îl convingă pe soțul ei că este posibil ca procedura cu celule stem să nu funcționeze.

„Sunt celule stem, nu este vorba de vreun transplant. Când Tudor s-a născut, nici nu exista procedura asta. E unica soluție, pot te rog să nu-mi spulberi această speranță?”, i-a răspuns Basty.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Alexia i-a cerut Victoriei să o ducă la mormântul Olimpiei

Alexia i-a cerut Victoriei să o ducă la mormântul mamei ei. Între timp, Matei află și el vestea care a cutremurat casa, iar Ana îi oferă mai multe detalii.

„Olimpia i-a luat locul Victoriei când ea era plecată la studii în Milano. I-a furat buletinul se pare și nimeni n-a suspectat nimic. Cu Olimpia s-a căsătorit George și a făcut-o pe Alexia”, a dezvăluit fata, iar Matei a continuat: „Și la incendiu, Olimpia a murit, iar Victoria și-a luat locul înapoi”.

Pe urmă, Matei vine să-l compătimească pe fratele său. În timpul discuției, George l-a întrebat pe acesta dacă a ascuns bine pistolul. În tot acest timp, conversația lor era ascultată printr-un microfon.

„Nu vreau să știu. E mai bine așa, vreau doar să știu că nu mai poate fi legat de noi, de Victoria, pentru că familia asta nu mai poate supraviețui încă unei tragedii”, a declarat George.

„Ai avut dreptate, au început să se panicheze. Cred că Matei o să ne ducă la pistol”, a zis detectivul la telefon, după ce le-a ascultat conversația.

Ajunsă la mormântul mamei ei, Alexia a vrut să afle de la Victoria cum a murit cea care i-a dat viață.

„Eram la Milano când am aflat că tatăl tău s-a însurat cu ea, deși credea că sunt eu. Am sunat-o și râdea, mi-a zis să ne vedem... Apoi, ne-am bătut... E mult spus, am dărâmat o scrumieră și așa a izbucnit incendiul. Eu am leșinat de la fum și m-am trezit la spital. A venit George cu tine și, când mi te-a pus în brațe, am știut că meriți o mamă adevărată (...) Singurul adevăr e că te iubesc, Alexia, și nu vreau să te pierd. Nu este o competiție, sunteți fetele mele amândouă”, a mărturisit Victoria, în timp ce rememora discuția pe care a avut-o cu sora ei în ziua fatidică.

„Eu nu m-am căsătorit cu bărbatul pe care tu-l iubeai”, i-a zis Victoria surorii sale.

„Dar ai făcut un copil cu el. Basty a spus că fetița e bine, care fetiță? Nu numai că te-ai culcat cu Damian, dar ai și făcut un copil cu el”, a acuzat-o Olimpia.

„Te rog să mă ierți, n-am vrut! De asta am și renunțat la copil! N-am vrut să îți fac ție rău (...) Vreau să spui adevărul”, a adăugat Victoria.

„Nu se poate! Acum, am o familie, un copil și un soț care mă iubește (...) Mă iubește pe mine, doar pe mine”, a afirmat Olimpia.

„Atunci o să spun eu adevărul! Nu o să poți să te prefaci toată viața! Mi-ai furat identitatea!”, a zis Victoria.

„Nu o să știe nimeni, pentru că tu o să fii în continuare Olimpia și o să te întorci la viața ta plicticoasă (...) O să te oblig eu!”, a răspuns Olimpia.

În paralel, Miky îl suspectează pe Dumi că este implicat din nou în afacerile cu droguri. Ea îi dezvăluie și lui Ionuț suspiciunile sale.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Ana o anunță pe Victoria că se mută la Tudor

După ce Victoria se întoarce de la cimitir, o surprinde pe Ana făcându-și bagajele. Fata îi dezvăluie mamei sale că se mută la Tudor.

„Nu mă pierzi, dar după ce s-a întâmplat cred că e mai bine să fiți doar voi două”, i-a răspuns Ana, iar mama ei a strâns-o în brațe în timp ce avea ochii în lacrimi.

Între timp, Tudor o confruntă pe Sandra și o acuză că îl minte pe tatăl său cu sarcina.

„El crede că copilul ăsta e salvarea Alinei, când, de fapt, e o mare minciună (...) Adevărul ăsta nu o să o salveze pe Alina”, a zis băiatul.

După ce Ana se mută acasă la Tudor, acesta îi dezvăluie iubitei sale ce a vorbit cu Damian: „Mi-a propus să iau eu afacerile lui”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Tudor găsește un pistol în biroul lui Basty

După prima noapte petrecută în casa lui Tudor, Ana se trezește devreme. Pentru că nu o găsește în pat, fiul lui Basty coboară și se duce în biroul tatălui său ca să o caute. Acolo, găsește un pistol. După această descoperire, Tudor îl confruntă pe Basty.

„Am avut încredere în tine! L-am găsit în biroul tău. Dacă se face un test balistic și reiese că pistolul acesta este cel cu care a fost omorât Leo... Nu mă minți!”, l-a acuzat băiatul, după ce a aruncat pe masă cutia cu arma.

Discuția a fost surprinsă de către Lili, care și-a adus aminte de un conflict între Sandra și Leo: „Nu se poate! Sandra?!”.

După discuția de mai devreme, Basty o trage la răspundere pe Ana: „De ce vrei să îi bagi prostii în cap lui Tudor? Nu l-am omorât eu pe Leo! Habar nu am cum a ajuns pistolul ăla acolo. De ce insinuiezi tâmpenii? Tudor a găsit un pistol și acum e convins că eu l-am omorât pe Leo. Am foarte multe păcate, dar ăsta nu e unul dintre ele”, a mărturisit bărbatul, iar Alina a auzit discuția.

Costance și Damian s-au întâlnit, iar femeia l-a rugat să o ajute să se răzbune pe Victoria.

„Soțul meu te-a ajutat să speli banii. Acum trebuie să mă ajuți tu pe mine (...) Bănuiesc că știi că Alexia este fata Olimpiei. Vreau să o faci pe Victoria să plătească pentru moartea Olimpiei. Cred că asta îți dorești și tu”, i-a zis mama lui George.

În urma discuției contradictorii de mai devreme, Ana îi mărturisește lui Tudor că nu crede că Basty l-a omorât pe Leo.

„L-am văzut în tot timpul ăsta, de când a murit Leo, și mai devreme. Așa cum pe tine te macină gândul că ar fi putut să îți omoare unchiul, pe el îl afectează că îl poți vedea așa, drept ucigașul cuiva din familie. Basty nu l-a omorât pe Leo, crede-mă!”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. Ana îi dezvăluie lui Tudor că Alexia este fiica Olimpiei

Ana îi mai dă o veste cutremurătoare lui Tudor și îi dezvăluie că Olimpia este mama Alexiei. Aceasta îl roagă pe iubitul său să vorbească cu ea.

„Asta crezi tu despre mine? Că sunt capabilă de crimă?”, i-a răspuns Sandra lui Lili, după ce aceasta a întrebat-o dacă ea l-a ucis pe Leo.

După discuția cu mama lui George, Damian o sfătuiește pe Victoria să aibă grijă la Constance.

„Soțul ei era un om cu multe relații și dacă voia să facă pe cineva să dispară, se rezolva imediat. Așa că în locul tău aș fi mai atentă”, a avertizat-o Damian.

Tudor îi face pe plac Anei și vine să discute cu Alexia. Din nefericire, însă, discuția dintre ei s-a transformat într-o contradicție totală, mai ales după ce băiatul s-a dat de gol și a dezvăluit că a fost trimis de Ana.

„Spune-i să își facă griji pentru Victoria, că o să mă ocup să plătească că mi-a omorât mama (...) Victoria e o criminală, Ana este fata ei și o să am grijă să plătească amândouă”, a amenințat Alexia.

Sandra se întâlnește cu Matei și îi dezvăluie că este suspectată de Lili pentru moartea lui Leo.

„Mi-e frică! (Basty) O să facă (ceva rău) atunci când va afla. Nu știu ce să fac, nu mai pot să ascund. Lili crede că eu l-am omorât pe Leo, pentru că a auzit o conversație între mine și Leo fix înainte să moară. Leo m-a amenințat că o să îi spună tot lui Basty despre noi și despre copil. Și acum au găsit și pistolul ăla. Cred că e arma crimei. Probabil că cineva vrea să ne facă rău”, a dezvăluit soția lui Basty.

„Nu trebuia să se întâmple asta!”, a zis Matei, dându-i de bănuit Sandrei.

Ana îi dezvăluie și Victoriei că acasă la Basty s-a găsit un pistol, iar Sandra este suspectul principal în cazul morții lui Leo. Victoria nu stă prea mult pe gânduri și îi spune totul și soțului ei. George decide să îl ia la întrebări pe fratele său.

„Ai făcut o prostie. În casa Istrate s-a găsit o armă cu care toți bănuiesc că a fost ucis Leo, iar suspectul numărul unu este Sandra”, i-a reproșat acesta fratelui său.

„Am vrut să îl încriminez pe Basty, nu pe Sandra!”, a zis Matei, iar George decide să meargă la Basty acasă și să lămurească problema.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 septembrie 2025. George îi dezvăluie lui Basty cine a pus pistolul la el în casă

George vine la Basty acasă și îi mărturisește că a aflat de pistol și de acuzația împotriva Sandrei. Totodată, soțul Victoriei i-a dezvăluit că Matei a fost cel care „i-a plantat” pistolul în casă. Discuția este surprinsă și de Sandra.

„Matei a adus pistolul aici. Arma e a mea, adică nu-i a mea. Și eu am găsit pistolul la noi acasă și l-am rugat pe Matei să mă scape de el. A fost ideea lui”, i-a dezvăluit George.

Când Basty îl întreabă de ce a făcut asta, Sandra acuză stări de rău și strigă după ajutor.

Tudor se întâlnește cu Damian și îl anunță că va prelua afacerile sale. În paralel, Ana a venit la un interviu de angajare pentru postul de jurnalistă.

