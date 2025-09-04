Antena Căutare
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 septembrie 2025. Victoria îi zice lui George ce s-a întâmplat cu ea și sora geamănă. Decizia Anei

În episodul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN difuzat pe 4 septembrie 2025, Victoria îi dezvăluie soțului ei tot adevărul despre ea și Olimpia, iar asta dă peste cap destinele tuturor. În paralel, Ana și Tudor iau o decizie importantă pentru relația lor.

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 23:30 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 15:24

Cele două familii s-au întors de la înmormântarea lui Leo, care a condus la și mai multe discuții. Alina este cea mai afectată de pierderea unchiului său, după ce acesta petrecuse mult timp alături de ea în Franța, la trament. Basty încearcă să o încurajeze și ține un discurs în memoria partenerului său.

„Leo a fost un om bun, în ciuda aparențelor. Și ne-a iubit pe toți. Pe voi v-a iubit foarte mult. Tu, Alina, ai fost sufletul lui. Îți spunea poezii. Și pe tine te-a iubit (n.r. Tudor). Nu știi câte griji își făcea pentru tine. Și pe Sandra a iubit-o. Cel mai mult a iubit-o pe soția lui, pe Luiza, sora Denisei. Doamne cât a suferit când a pierdut-o. Eu așa l-am cunoscut pe cumnatul meu, pe prietenul meu”, spune Basty, însă este întrerupt de vizita neașteptată a lui Matei.

Și cel care cercetează cazul crimei lui Leo a venit la locul faptei, și i-a dezvăluit lui Basty că investigațiile arată că arma cu care s-a tras a fost produsă în Franța. În paralel, George încearcă să scape de pistolul pe care l-a descoperit în dulap. În timp ce încerca să se ocupe de armă, este surprins și de fratele lui și îi spune ce a găsit.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Tina află că avocata Oana este mătușa ei

În același timp, Alexia o amenință pe Ana că îi va lua totul. „Ești fata unui criminal și eu nu mai am cum să fiu sora ta”. „Alexia, cred că știm foarte bine cine e criminalul aici”, răspunde Ana.

„Mie nu mi-a ieșit, din păcate. A fost doar o tentativă. A treia oară e cu noroc. Nu așa se zice?”, mai spune ea.

Cu o zi în urmă, Ana a mers să vorbească cu Damian, după ce a aflat că e tatăl ei. Bărbatul i-a mărturisit că și-ar dori să o cunoască mai bine. „Dacă tu promiți că nu se va mai întâmpla nimic rău, că nu vei mai face nimic rău, pot să încerc să te cunosc”, îi cere Ana.

„Primit și eu. Ca să îmi cunosc fata pot să încerc să fac asta”, declară tatăl ei.

Oana merge la casa socială și îi dezvăluie Mamei Lena că Tina este nepotat ei, dar vestea nu este întâmpinată cu prea mare bucurie.

„Mama ei a fost sora mea, dar a murit într-un accident de mașină când Tina era foarte mică. Mă gândeam că tu ai poate, dacă vrei, să mă ajuți...”, spune avocata

„Să te ajut, nu? Așa cum m-ai ajutat și tu pe mine cu examenele, nu? Ce zâmbitoare ai venit aici să îmi spui că mă dați afară. Cum îți permiți să mă pui pe mine să vorbesc cu ea?! Ai venit în casa asta de nu știu câte ori și ai fi putut să întrebi de ea. E sânge din sângele tău și tu ai lăsat copilul ăsta să stea ani de zile prin orfelinate?!”, îi reproșează mama Lena care ia atitudine și o cheamă pe tânără să dea cărțile pe față.

„Ai avut dreptate când ai spus că mă știi de undeva. Tina, eu sunt mătușa ta”, îi dezvăluie tinerei.

„Nu, nu, nu. Stai! Tu glumești! Tu vrei să-mi spui că am avut o mamă? Că am crescut cu ea până la 3 ani. Când mama mea a murit, de ce nu m-ai luat tu? Aveam 3 ani!”, spune Tina

„Abia terminasem facultatea și voiam să intru în barou. Aveam foarte mult timp și m-am gâdnit că nu o să am timp”, îi explică avocata.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Victoria recunoaște adevărul dintre ea și Damian. Ce a fost între ei, de fapt

Între timp, Damian merge la poliție și are o discuție cu procurolul care investighează moartea lui Leo. Damian îl trimite pe acesta să cerceteze și casa Victoriei în căutarea pistolului, însă fără succes.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Tudor îi propune Anei să se mute împreună, la Basty acasă

Din cauza tuturor evenimentelor care au loc, Tudor îi propune Anei să se mute la el acasă, iar fata acceptă. Cei doi merg să îi dea împreună vestea lui Basty, dar sunt surprinși să îl găsească acolo și pe tatăl Anei. Astfel, Basty le propune să rămână la cină cu toții.

Cina în familie, însă, nu durează prea mult, cum nici liniștea lor nu e de lungă durată. „Chiar, voi, ce planuri aveți? Dacă Tudor nu s-a însurat cu Alexia, prespun că o să o facă cu tine”, spune Damian.

„De ce nu mă întrebi tu pe mine direct?”, se supără Tudor.

„De ce? Nu sunt comune planurile, ea nu le știe?”, mai spune tatăl fetei. Basty intervine să calmeze apele, dar Tudor este deranjat de atitudinea lui, așa că se retrag în birou, unde are loc o discuție aprinsă.

Acasă la Victoria și George, bărbatul îi dezvăluie soției sale că a găsit pistolul și o confruntă, însă aceasta îi promite că nu este al ei. Mai mult, Victoria sugerează că ar putea fi al lui Constance.

La casa socială, Ionuț încearcă să își găsescă un job. Supărat că în curând va împlini 26 de ani și va fi nevoit să părăsească locuința, își face tot mai multe griji.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Victoria îi spune lui George că nu este cea cu care s-a căsătorit. Ce s-a întâmplat între ea și geamăna ei identică, Olimpia

Deși Victoria i-a spus soțului ei că nu are nimic de a face cu pistolul ascuns printre haine, bărbatul încă simt că aceasta încă îi ascunde lucruri. Într-un moment de vulnerabilitate, femeia aruncă „bomba” și spune cum au stat lucrurile, de fapt.

„Ai spus că fără secrete și simt că mai e ceva. Se simte în ochii tăi. Te cunosc, ești distantă. Te cunosc, mai e ceva. Când mi-ai spus să nu uit niciodată că mă iubești la ce te refereai? Sunt aici, încerc să reparăm căsătoria asta”, vrea el să afle.

„Eu sunt femeia pe care o iubești, dar nu sunt femeia cu care te-ai căsătorit”, spune Victoria.

La rândul ei, Ana, aflată în casa lui Basty merge la el în birou și începe să caute prin biroul lui, dar Tudor o prinde în flagrant. Fata îi recunoaște că simte că sunt mai multe secrete în casa aceea și că îi e greu să se adapteze.

„Eu și Olimpia ne luam mereu locul altuia. Era jocul nostru. Uneori era ca să ne facem rău una alteia. Așa cum ea mi-a luat locul când s-a căsătorit cu tine”, îi dezvăluie Victoria soțului ei.

„Totul a început în noaptea în care am conceput-o pe Ana. M-am văzut cu Damian în locul ei și după, am născut. Și n-am putut să îi spun surorii mele că am un copil cu bărbatul pe care ea îl iubește. Așa am renunțat la Ana, așa m-ai găsit tu. În punctul ăla. Și m-ai făcut om la loc. Când m-ai cerut în căsătorie, n-am putut să accept și să-mi fac o familie cu tine știind că fetița mea e undeva printre străini. N-am avut puterea să-ți spun. Eu am plecat la Milano, așa cum ți-am spus. Femeia care a venit la ușa ta, câteva zile mai târziu, și ți-a spus că s-a răzgândit. N-am fost eu, a fost soră-mea”, adaugă aceasta.

Olimpia i-a furat buletinul, iar cea cu care el a stat căsătorit timp de 3 ani, era de fapt sora ei. După incendiu, atunci când Victoria a fost salvată și la spital i-au pus-o pe Alexia în brațe, aceasta a simțit că o va crește ca pe fiica ei și astfel, se va împăca cu greșelile trecutului.

„Asta însemană că Olimpia este mama Alexiei. Cu ea te-ai căsătorit și cu ea ai făcut un copil”, mai spune Victoria. În urma discuțiilor, femeia îl roagă pe soțul ei să nu-i spună nimic tinerei, însă el se lasă cu greu convins.

Citește și: Ada Condeescu, actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, despre vacanța departe de agitație: „Locuri dragi și multă apropiere”

Toby merge acasă la Alina să o viziteze și își dă seama că fata se simte din ce în ce mai rău. Deși băiatul i-a promis că nu va zice nimănui despre starea ei de sănătate, îngrijorat, îi spune lui Basty totul, chiar dacă asta înseamnă că Alina își pierde încrederea în el.

Și Damian merge înapoi la ei pentru afla mai multe despre cum a descurs adopția eșuată a Anei. „Mi-a spus că a făcut o greșeală și că soră-sa nu trebuia să afle”, a recunoscut Basty, însă tatăl Anei îi spune că, de fapt, cele două făcuseră schimb.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Alexia află că Victoria nu e mama ei

Oricât și-ar fi dorit Victoria ca George să nu îi spună Alexiei adevărul, nu doar el este singurul care știe tot ce s-a întâmplat. După discuția lui Damian cu Basty, acesta din urmă are o întâlnire secretă cu Constance, în cimitir.

Lângă mormântul Olimpiei, Constance mărturisește că la început, a plăcut-o pe partenera fiului ei, dar s-a schimbat dintr-o dată.

„Poate femeia cu care râdeai și plănuiai lucruri era altfel, pentru că nu era Victoria. Mai ții minte la nunta cu George? Am luat-o de-o parte și am întrebat-o de Ana, fetița pe care o dăduse spre adopție. S-a uitat la mine și se făcea că plouă. Și am crezut că vrea să uite, să se protejeze, dar adevărul e că habar nu avea despre ce vorbesc. Pentru că nu era Victoria”, dezvăluie Basty.

„Deci asta e, n-a mințit. Toate promisiunile făcute de care nu s-a ținut. N-aveam cum să le știe Victoria, că nu ea le-a făcut”, realizează soacra ei.

În paralel, Ana și Tudor ies în oraș cu Damian și deși nu vrea să le mărturisească exact cu ce se ocupă în prezent, acesta le spune că și-ar dori, la un moment dat, să îi lase afacere băiatului.

Acasă la Victoria, aceasta încearcă să se reapropie de Alexia, însă fix în momentul în care femeia îi spunea fiicei salve că îi va fi alături, Constance apare și spune adevărul, fără perdea.

„Am greșit mult față de tine, doar că, de acum încolo, sunt de aici cu orice. Așa cum trebuie să fie o mamă adevărată”, spune Victoria.

„Doar că...tu nu ești ea. Mama ei este Olimpia, nu? Victoria nu e mama ta”, declară Constance.

Vezi toate episodele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
