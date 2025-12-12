Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate.

Cele mai noi episoade ale producției semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider absolut de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1. Doar două difuzări îi mai despart pe telespectatori de marele deznodământ al sezonului doi, difuzat chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 20.30, la Antena 1.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 17.5% cotă de piață, urmate de programul oferit de DigiSport 1, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 3.7 puncte de rating şi 12.5% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 5.4 puncte de rating și 15% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, DigiSport 1, a obținut 4.4 puncte de rating și 12.3% cotă de piață. Şi la nivelul întregii țări, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor cu 5.9 puncte de rating și 16% cotă de piață, în vreme ce DigiSport 1 a obținut şi de această dată poziția secundă, cu 4.2 puncte de rating și 11.4% cotă de piață.

Articolul continuă după reclamă

Serialul original de la Antena 1 a condus clasamentul audiențelor şi pe intersecția cu finalul programului Trădătorii, de la Pro TV, 20.28 -22.31, la nivelul tuturor categoriilor de public, obținând la nivelul publicului comercial 5.3 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, în timp ce postul Pro TV a ocupat poziția a treia în clasament, cu 3 puncte de rating și 9.5% cotă de piață. Ierarhia pe intersecția cu finalul Trădătorii s-a păstrat și pe segmentul publicului urban, dar și la nivel național. În minutul de aur, 22:56, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit cele mai noi episoade Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se apropie de cel mai sensibil și intens moment al sezonului 2. Doar două difuzări ne mai despart de finalul acestui sezon, o poveste care vorbeşte despre iubire, trădare, identitate și puterea de a rămâne alături de cei pe care îi iubești – chiar și atunci când totul pare pierdut. Iar momentul adevărului va veni chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, într-un episod în care inimile personajelor, dar și ale telespectatorilor, vor fi puse la grea încercare.

Înainte de final, destinele Anei (Karina Jianu), al lui Tudor (Vlad Udrescu), al Alexiei (Rebecca Nicolescu) și ale celor din jurul lor se împletesc dureros, într-un joc al alegerilor imposibile. Alexia, prinsă între dorința de a fi iubită și teama de a pierde controlul, pune la cale un nou plan pentru a o îndepărta pe Ana de Tudor. Constance (Carmen Ionescu) rămâne umărul ei de sprijin, confidenta în fața căreia își expune vulnerabilitățile mascate de ambiție.

În același timp, Ana și Ducu (Radu Ştefan Bănică) se confruntă cu una dintre cele mai grele încercări din relația lor: tăcerea Anei despre moartea tatălui lui Ducu devine o rană adâncă, iar încrederea dintre ei se clatină. Durerea lui Ducu și neputința Anei se ciocnesc într-un moment în care amândoi ar avea nevoie unul de celălalt mai mult ca oricând.

Pe un alt drum, Victoria (Alina Chivulescu) și Alexandru (Vlad Gherman) se izbesc de propriile frici. Pe Victoria, instinctul de mamă o face să creadă că o protejează pe Alexia. Alexandru, însă, răstoarnă totul cu un adevăr neașteptat, deschizând o rană veche și reamintind că nimic nu este ceea ce pare.

Tensiunea explodează în viața lui Tudor, care află că Basty (Andrei Aradits) a mințit în privința morții lui Leo (Constantin Cotimanis). O singură propoziție schimbă totul, iar Lili (Ioana Flora) aduce în lumina crudă adevărul pe care nimeni nu voia să-l vadă. Destinul Alinei (Ana Bodea), libertatea lui Basty și demnitatea lui Tudor ajung într-un punct în care orice alegere doare.

Pentru Alexia și George (Richard Bovnozcki), căderea vine ca un trăsnet: descoperirea apropierii Alexiei de Alexandru duce la cel mai dureros conflict dintre ei. În mijlocul strigătelor, rămâne doar golul dintre un tată și o fiică ce nu mai știu cum să se regăsească.

Și, în final, în lupta dintre Damian (Andi Vasluianu) și Alexandru, echilibrul de putere se răstoarnă. Tânărul începe să își revendice viața, după ani în care sforile au fost trase în umbra familiei.

Ultimul episod difuzat s-a încheiat cu două scene paralele care au frânt inimile telespectatorilor: Alexia și George doi oameni care se pierd, dar încă se caută. Basty și Alina, două suflete care se țin de mână în fața fricii.

Patru destine, patru inimi la limită. Iar liniștea nu pare să vină prea curând.

În seara de Crăciun, joi, de la 20.30, destinele se rescriu. Iubirea este pusă la încercare, adevărurile ies la iveală, iar fiecare personaj va fi nevoit să aleagă: iubirea, sacrificiul sau libertatea. Finalul sezonului 2 Ana. Mi-ai fost scrisă în ADN promite să fie unul dintre cele mai emoționante momente ale anului.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 11 decembrie 2025