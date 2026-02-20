Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider detaşat de audiență

Antena Căutare
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 12:33 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 12:37
Vești cutremurătoare, despărțiri dramatice și alegeri imposibile în ultimele episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aseară, în intervalul 21.03 – 00.11, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a înregistrat la nivelul publicului național 6.1 puncte de rating şi 18.7 cota de piață, urmat de Pro TV cu 4.9 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. Si la nivel urban, serialul original de la Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.2 puncte de rating şi 16.1% cotă de piață, urmat tot de Pro TV cu 4.5 puncte de rating şi 14.1% cotă de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, public pe care Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5 puncte de rating şi 19.7% cota de piață. Totodată, serialul de la Antena 1 a fost prima opțiune de vizionare şi pe publicul comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, dar şi la nivelul publicului feminin urban. În minutul de aur, 22.17, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ce s-a întâmplat în cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus în prim-plan revelații dureroase, decizii radicale și confruntări care au schimbat definitiv traiectoria personajelor. Victoria (Alina Chivulescu) i-a făcut o vizită Alexiei (Rebecca Nicolescu) pentru a discuta despre presupusa sarcină, însă apariția neașteptată a lui Alexandru (Vlad Gherman) a complicat situația. Neștiind nimic despre acest subiect, el a început să pună întrebări, iar tensiunea a crescut instantaneu.

Articolul continuă după reclamă

În Casa Mincu, un medic a venit cu o veste cutremurătoare: Constance (Carmen Ionescu) a fost diagnosticată cu Alzheimer. George (Richard Bovnozcki) a fost devastat de informația primită, iar ironia situației a devenit apăsătoare — minciuna invocată cândva de Constance s-a transformat în realitate, iar consecințele au început să își ceară prețul.

La secție, Sandra (Ada Condeescu) i-a făcut o vizită Mirelei (Dana Dembinski), însă discuția dintre ele a degenerat rapid. Acuzațiile legate de moartea lui Leo (Bebe Cotimanis) au fost aruncate fără menajamente, iar fiecare a încercat să se dezvinovățească, împingând vina asupra celeilalte.

Un moment profund emoționant a avut loc între Basty (Andrei Aradits) și Tudor (Vlad Udrescu). După mutarea în apartamentul fiului său, Basty i-a oferit acestuia inelul purtat de Denisa, mama lui, un gest încărcat de simbolism și iubire părintească. În urma acestui moment, Tudor a cerut-o din nou pe Ana (Karina Jianu) în căsătorie, iar răspunsul ei ferm a readus bucuria în relația lor.

În paralel, Constance a făcut mărturisiri șocante și a amenințat-o direct pe Victoria, promițând că înainte de a dispărea, se va asigura că George va fi „liber”. Conflictul dintre cele două a căpătat accente tot mai personale și mai dure.

Damian (Andi Vasluianu) a încercat să îl convingă pe Alexandru că Alexia nu a avut intenții curate și că sarcina invocată a fost doar o strategie pentru a-l lega definitiv de ea. Influențat de aceste

suspiciuni, Alexandru a făcut un gest radical: s-a despărțit de Alexia și a alungat-o din casă, într-o scenă tensionată și plină de reproșuri.

Ana a fost profund afectată când a aflat că Tudor a încercat să facă un pact cu Damian pentru organizarea ambelor nunți simultan. Ideea a revoltat-o, iar intervenția lui Basty a adus o perspectivă diferită, îndemnându-i să își pună propria fericire pe primul loc.

Finalul episodului a adus un nou moment dramatic. Alexia a pus-o pe Victoria să aleagă între ea și Ana, iar decizia luată de Victoria a fost clară și dureroasă: nu va participa la nunta Anei, alegere care a lăsat urme adânci în relațiile dintre personaje.

Cu dezvăluiri devastatoare, alianțe fragile și iubiri puse la încercare, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă să ofere publicului o poveste intensă despre familie, trădare, sacrificiu și alegeri imposibile, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Femei 21-54 Urban, all Urban si National

Perioada 19 februarie 2026

Citește și: Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor

