Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă

Băiețelul din imagine a devenit un actor îndrăgit. Iată cine este, de fapt.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 16:29 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 16:30
Copilul din imagini a devenit un actor cunoscut | Instagram

Pe când apărea în primele filme, la doar câțiva anișori, micuțul din imagine nu știa câte avea să-i scrie destinul. Mai mult decât atât, pare că îi place postura în care ține singur condeiul.

Citește și: Ce sfaturi are Bogdan Iancu pentru părinții copiilor-actori. Ce spune despre viața de artist: „Am momente de îndoială” | Exclusiv

Copilul cu o sumedenie de visuri a ajuns să le împlinească

Este vorba de actorul Ștefan Iancu, în vârstă de 27 de ani. Acesta a distribuit o fotografie cu el din copilărie, înduioșând internetul. Nu este o simplă fotografie, ci o secvență dintr-un film în care a jucat surprinsă la TV.

Citește și: Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi

Ștefan și-a început cariera în fața camerelor de luat vederi la vârsta de 4 ani, la fel și fratele său Bogdan. Pasiunea lui pentru actorie s-a îmbinat de-a lungul timpului cu cea pentru scris și pentru teatru. Tânărul actor și dramaturg și-a demonstrat talentul atât în fața camerelor de luat vederi sau pe scenă, cât și în spatele camerelor, la masa scriitorilor.

Citește și: EXCLUSIV: Ștefan Iancu din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” dezvăluie secrete din culise și relația cu fratele său

Recent, acesta a urcat pe scenele teatrelor din România cu o piesă pe care a scris-o, Antiportret de familie, iar potrivit recenziilor a fost un succes.

Ștefan Iancu face parte din distribuția serialului original de la Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion.

Citește și: Bogdan și Ștefan Iancu, frați și în viața de zi cu zi, în cel mai nou serial semnat Ruxandra Ion – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Ștefan Iancu îi dă viață lui Ionuț în serialul original de la Antena 1 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion, care poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

colaj ștefan iancu atunci când era copil
Sezonul al doilea a început cu multe situații-limită, iar lumea personajelor pare să se complice încă și mai mult. Vezi toate episodele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și în AntenaPLAY.

