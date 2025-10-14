Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY. Filme de top și actori cu greutate pe care nu ai voie sa-i ratezi

Antena Căutare
Luna octombrie a venit cu vreme rece și mohorâtă, perfectă pentru a-ți petrece timpul liber înfășurat într-o pătură pe canapea, uitându-te la filme și seriale pe AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 11:52 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 13:00
Nu rata recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY! | Profimedia

Luna aceasta găsești în AntenaPLAY multe filme de top cu actorii tăi preferați. Iată ce poți viziona în AntenaPLAY în luna octombrie.

Recomandările lunii octombrie în AntenaPLAY

Copacul Dorintelor: Amintiri din copilărie

Copacul Dorintelor: Amintiri din copilărie este un film românesc, lansat în 2022, care este acum disponibil și în AntenaPLAY. Filmul este regizat de Andrei Huțuleac, după un scenariu de Mihai Mănescu, Matei Dima și Andrei Huțuleac.

Filmul este într-o mică măsură bazat pe scrierea lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Din distribuție fac parte Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Teodor Corban și Maya Noelle Prediger.

Acest film fantastic și captivant a inspirat și scrierea romanului cu același nume semnat de unul dintre scenariști, Mihai Mănescu, care a fost publicat tot în 2022.

Filmul spune povestea Marei, o fetiță care suferă de cancer și care locuiește cu bunicul ei. El îi citește în fiecare seară din Amintiri din copilărie. Mara ajunge la un centru de tratament, iar acolo imaginația o ajută să împletească realitatea cu lumea visurilor.

Back on the Strip - Înapoi în Las Vegas

Filmul Back on the Strip - Înapoi în Las Vegas este disponibil în AntenaPLAY în luna octombrie. Pentru o seară relaxantă în fața televizorului, sigur acest film o să te ajute să te bucuri de timpul tău liber.

Filmul a apărut în 2023 și este regizat de Chris Spencer. Din distribuție fac parte Gary Owen, J.B. Smoove și Wesley Snipes. Această comedie o să îți coloreze ziua și o să îți îmbunătățească starea.

Back on the Strip - Înapoi în Las Vegas spune povestea unui tânăr care se mută în Las Vegas pentru a-și urma visul de a deveni magician, dar are un drum lung până acolo. Inițial, el se alătură unui grup de stripperi, iar povestea devină și mai amuzantă.

Club Zero

În luna octombrie poți urmări filmul Club Zero în AntenaPLAY. Filmul a fost lansat în 2024 în România. Această dramă este regizată de Jessica Hausner, iar din distribuție fac parte Kseria Devriendt, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein, Sam Hoare, Sidse Babett Knudsen și Mia Wasikowska.

Filmul Club Zero spune povestea domnișoarei Novak, o profesoară care se alătură grupului de profesori dintr-un internat internațional pentru a preda un curs de alimentație conștientă. Ea îi învață pe copii că este mai sănătos să mănânci mai puțin, dar se pare că povestea degenerează. Până să apuce să facă ceva părinții și profesorii elevilor, ei înființează deja Club Zero.

In the company of women

In the company of women este noul film disponibil în AntenaPLAY în luna octombrie. Această dramă spaniolă îți va captiva atenția. Scenariștii sunt Jorge Gil Munarriz și Silvia Munt, iar regizoarea peliculei este Silvia Munt.

Din distribuție fac parte Elena Tarrats, Itziar Ituno și Alicia Falco. Filmul spaniol este plasat în 1977 și spune povestea lui Bea, o femeie care intră într-un grup de activiști care sprijină drepturile femeilor și în special dreptul la avort în orașul Errenteria. Bea o cunoaște pe Miren, iar povestea dintre ele evoluează rapid.

Nu rata aceste filme în luna octombrie în AntenaPLAY!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
