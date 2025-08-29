Premiera celui de-al doilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în topul preferinţelor publicului feminin

Antena Căutare
Premiera celui de-al doilea sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN i-a captivat aseară pe telespectatori, serialul situându-se în topul preferinţelor publicului comercial feminin.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 13:12 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:19
Peste un milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară revenirea poveştii la Antena 1, într-un nou capitol plin de tensiune, adevăruri ascunse, moșteniri misterioase și confruntări dureroase.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate ȋn intervalul 20.30 – 23.36, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5.1 puncte de rating şi 20.6% cota de piaţă. În minutul de aur, 22.00, peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Încă din primele secvențe ale sezonului 2, telespectatorii i-au regăsit pe Ana (Karina Jianu) și Tudor (Vlad Udrescu), departe de haos, la munte, trăind pentru scurt timp liniștea unei iubiri care părea neatinsă de pericole. „Îmi place să stau așa cu tine, ca și cum nimic nu ar mai conta”, i-a spus Ana lui Tudor.

Dar amintirea finalului exploziv al primului sezon nu a dispărut. Confruntarea dintre Leo (Bebe Cotimanis) și Basty (Andrei Aradits) a adus o răsturnare neașteptată: Leo este cel care a fost împușcat, deși nu știm încă de cine, iar Basty se află acum la închisoare. Alina (Ana Bodea), devastată de pierderile din familie, a spus apăsat: „Totul e distrus și nu mai are niciun sens. Tata e la pușcărie, unchiul Leo a murit și tu vii și îmi spui să mănânc ceva. Tu poți să mănânci ceva?”

Un alt șoc a venit odată cu dezvăluirea avocatului: Leo i-a lăsat toată averea Sofiei (Oana Hănțoiu), împreună cu un stick plin de documente. „Leo și-a dorit să fii moștenitoarea lui. Ți-a lăsat tot ce avea și mi-a dat și un stick cu documente. A zis că o să știi tu ce să faci cu el.” Misterul moștenirii promite să schimbe din temelii destinele celor implicați.

În paralel, Victoria (Alina Chivulescu) măcinată de regrete și singurătate a fost surprinsă incapabilă să se ridice din pat, prinsă între trecut și adevăruri imposibil de dus.

La Casa Socială, mama Lena (Anca Sigartău) și-a luat rămas bun de la copii după ce a picat examenul pentru a rămâne mama lor socială. Emoțiile au fost uriașe, însă mai târziu am aflat că a depus contestație și rămâne alături de familie.

Întorși acasă, Ana și Tudor au aflat detaliile despre tragedie, iar Tudor l-a vizitat pe Basty în închisoare. Între timp, Ana și Tudor s-au reîntâlnit cu Alexia (Rebecca Nicolescu), într-o confruntare plină de reproșuri și durere. „Tu știi cât am plâns? Am plâns pe furiș ca să nu mă vadă nimeni… Ana mi-a luat tot. Mi-a furat mama, mi-a distrus familia, mi te-a luat pe tine. Doar pe tine te-am vrut, atât!”, i-a spus Alexia cu lacrimi în ochi. Răspunsul lui Tudor a fost tranșant: „Alexia, nu te iubesc! Nu puteam să ne căsătorim doar pentru că unul dintre noi era îndrăgostit.”

Damian (Andi Vasluianu) a confruntat-o pe Victoria, cerând adevărul despre trecut: „Mi-ai spus doar ce ai vrut tu. Îmi datorezi explicații.” Dezvăluirea Victoriei a fost cutremurătoare: Ana este fiica lor, rodul unei seri în care ea i-a luat locul Olimpiei. „A înțeles că ai înșelat-o, că

eram însărcinată cu copilul tău și m-a urât și mai tare din momentul ăla. De asta nu am putut să păstrez copilul. N-am putut să îi fac asta surorii mele.” Chiar atunci, George (Richard Bovnoczki) a intrat pe neașteptate și i-a surprins pe cei doi îmbrățișați.

Premiera s-a încheiat cu întoarcerea lui George, Alexia (Rebecca Nicolescu) și Constance (Carmen Ionescu) în casa Victoriei, o scenă încărcată de tensiune, care a lăsat publicul cu sufletul la gură.

Premiera sezonului 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN nu a adus liniște, ci noi adevăruri dureroase, iubiri imposibile și confruntări care schimbă tot. Misterele se adâncesc, iar fiecare personaj e obligat să facă alegeri imposibile. Iubirea și trădarea merg acum mână în mână, iar adevărul devine mai periculos ca oricând, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban si National

Perioada 28 august 2025

