Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Victoria recunoaște adevărul dintre ea și Damian. Ce a fost între ei, de fapt

Cel de-al doilea sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a debutat în forță, cu noi intrigi și secret gata să iasă la iveală. Vezi ce s-a întâmplat în primul episod din 28 august 2025.

Finalul sezonului 1 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN i-a lăsat pe telespectori cu sufletul la gură. După ce Victoria i-a dezvăluit lui Damian că Ana este fiica lui, bărbatul a informat-o că Alexia a fost cea care a comandat moartea surorii ei, iar Tudor a anulat nunta. Mai mult, totul s-a dat peste cap când Ana a aflat despre Olimpia, sora geamănă identică a Victoriei.

Astfel, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, sezonul 2 a debutat cu Ana și Tudor departe de probleme de familie, trăindu-și povestea de dragoste. În același timp, în familia lui Basty, lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată. Basty l-a împușcat pe Leo și acum se află la închisoare.

Ana îi spune lui Tudor ce a aflat de la Matei și acum se gândește că poate Olimpia era, de fapt, mama ei.

„Și crezi că sora Victoriei ar putea fi mama ta?”, întreabă Tudor.

„Nu știu, dar asta ar explica multe, nu crezi?”, răspunde fata pusă pe gânduri.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Mama Lena le spune copiiilor că nu va fi decăzută din drepturi

La casa socială, Mama Lena își ia la revedere de la copii, după ce nu a reușit să ia examenele.

„În primul rând, vreau să vă spun că sunt foarte mândră de voi și vă iubesc foarte mult. Uite, eu am încercat și uneori am reușit, alte ori nu, să fiu mama aceea pe care niciunul din voi nu a avut-o și știu că am făcut și greșeli, dar eu am încercat să fac ce am putut eu mai bine. Și stau acum și mă uit la voi și mă gândesc ce treabă bună am avut. Nici eu nu am crezut că o să fie așa, dar... îmi pare rău”, spune aceasta, cu ochii în lacrimi.

„Trebuie să mai existe o variantă. Faci contestație! N-ai nimic de pierdut”, au reacționat cu toții.

La auzul veștii, și Nea Geo se gândește că este o greșeală pentru că Lena nu văzut cu ochii ei rezulatele. Așa că a hotărât să meargă să verifice el însuși.

În paralel, și Victoria trece printr-o perioadă foarte grea după ce Ana a fugit cu Tudor, iar soțul ei și Alexia au plecat de acasă. Matei încearcă să îi fie altăuri și îi mărturisește că își face griji pentru ea.

Extrem de rănită, Alexia apelează, din nou, la ajutorul lui Damian. De data aceasta, ea vrea să se răzbune pe Victoria.

„Mi-am dat seama că nu Ana e vinovată pentru tot ce se întâmplă acum. Părinții mei se despart, iubitul meu m-a părăsit, toată viața mea e distrusă. Persoana care ți-a ascuns ție tot, mi-a ascuns și mie. Eu nu mai pot să o văd în fața ochilor (n.r. pe Victoria), o urăsc, nu mai vreau să vorbesc cu ea niciodată, nici măcar să-i cer socoteală, în schimb tu...”, îi propune aceasta.

„Eu o pot face. Adevărul e că există câteva lucruri nelămurire între noi”, răspune Damian.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Sofia află de la avocată că Leo i-a lăsat ei toată averea

Sofia este extrem de tristă după moartea lui Leo, însă primește o veste complet neașteptată. Avocata o cheamă la o discuție privată și o informează că bărbatul își schimbase testamentul și i-a lăsat ei toată averea lui.

„Am ceva pentru tine care o să te facă să treci mai ușor peste asta. Testamentul lui Leo. Noului lui testament. L-a făcut sub semnătură privată și m-a rugat pe mine să legalizez acum ceva timp. Leo și-a dorit să fii moștenitoarea lui. Ți-a lăsat tot ce avea. Și mi-a dat și un stick cu niște documente, mi-a spus că vei știi tu ce să faci cu el”, anunță avocata.

Între timp, Victoria merge acasă la Mama Lena în speranța că va reuși să afle ceva despre Ana. „Și dacă știu... să-ți zic? Dacă ea nu ți-a spus, oare de ce nu a făcut-o? Și eu ce să fac? Să trec peste dorința ei. Nu știu cam cum vezi tu lucrurile. Ai greșit și i-ai făcut rău. De ce nu o lași în pace? Binele ei nu e lângă tine”, spune Mama Lena.

Toby merge și el acasă la Alina să o ajute să treacă mai ușor peste pierderile suferite.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Victoria îi dezvăluie lui Damian adevărul despre Ana: „M-am culcat cu tine”

Damian se duce să vorbească cu Victoria, dar se lovește de atitduinea ei ostilă. „N-ai ce să cauți aici”, îi spune ea.

„N-ai niciun motiv să nu-mi spui și să-mi dai explicații. Îmi datorezi asta. Ana e fata Olimpiei? Ar trebui să știi despre mine că nu-mi place să fiu mințit. Ana e fata mea și a Olimpiei?”, vrea să afle bărbatul.

„Ana e fata mea”, este singurul răspuns dat de aceasta, ceea ce îi trezește amintiri lui Damian.

„Noaptea aia? Tu ai fost?”, continuă el.

„Olimpia începuse să se prindă că e ceva în neregulă cu tine. Că intraseși în niște afaceri murdare, erau și acesele tale de furie, îi era frică de tine, Damian”, spune ea.

„Și te-a trimis pe tine la întâlnire”, adaugă el.

„Făceam des asta. Ne luam locul una alteia. Am tânjit mereu după ce avea celălat”, mai adăugă Victoria.

„Ce vrei să spui?”, întreabă el contrariat.

„Că m-am culcat cu tine. Am vrut să am ce avea ea”, spune aceasta.

„Vreau să înșeleg... ea știa? D-aia m-a păsăsit”, continuă el.

„Tu i-ai spus. Și nu înțeleg de ce. Ai întrebat-o de ce nu mai e aceeași pasiune între voi. I-ai dat niște detalii foarte exacte. Și atunci a înșeles că ai înșelat-o, că eram însărcinată cu copilul tău și de atunci m-a urât și mai tare. D-asta n-am putut să păstrez copilul”, spune Victoria.

Damian o îmbrățișează pe aceasta și fix în acel moment, George, soțul ei, intră pe ușă.

„Poți să-mi consolezi soția în continuare, în curând o să fie fosta. Ai undă verde”, reacționează bărbatul rănit.

Între timp, Basty face tot ce poate să scape din pușcărie. Avocatul îi arată și un mesaj din partea fiicei lui, care îl emoționează foarte tare.

După câteva zile, Tudor își deschide telefonul și află veștile, așa că el și Ana hotărăsc să se întoarcă, de urgență, acasă.

Constance îi face și ea o vizită Victoriei și o roagă să îl lase pe George în pace. Pentru că această refuză și îi spune să nu se mai bage în relația lor, mama soțului ei o amenință.

Alexia ajunge acasă la Tudor să își ia câteva haine, dar dă nas în nas cu băiatul și cu Ana. Din cauza tensiunii dintre ei, acesta o scoate pe fosta lui logodnică afară și încearcă poarte o conversație.

„M-ai abandonat, M-am umilit. Ce mă doare cel mai tare, e că după ce m-ai rănit în halul ăsta, eu încă te iubesc. Tu știi cât am plâns? Am plâns pe furiș să nu mă vadă nimeni, că dacă plângeam în public nu mă mai opream niciodată”, îi reproșează ea.

„Alexia, nu te iubesc. Nu ne puteam căsători, doar pentru că unul dintre noi era căsătorit”, îi răspunde el.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Ana merge să vorbească cu Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: „Ești sau nu mama mea?”

Ana se duce la Victoria cu o serie de noi întrebări. Fata nu stă pe gânduri și trece direct la subiect. Ea o înfruntă pe Victoria cu noile informații pe care le-a primit despre testul ADN.

„Uită-te la mine. Gândește-te câte am îndurat, prin câte am trecut împreună. De ce te-aș fi mințit?”, răspunde

„Pentru că asta faci tu”, spune categorică Ana.

„Bine, atunci nu te mai gândi la nimic. Și zi ce simți. Sunt sau nu sunt mama ta?”, este replica fetei.

„Da, ești”, zice fata.

Tudor se duce și el să vorbească cu tatăl lui, aflat în arest. Acesta vrea să afle ce s-a întâmplat, însă Basty spune că dacă îl crede vinovat nu are cu ce să-l ajute. Discuția lor se termină brusc, după ce Basty îi reproșează că Ana „i-a furat mințile”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Matei îi înmânează o citație Sandrei și o roagă să facă un test ADN prenatal

Profitând de ocazie că Basty este în pușcărie, Matei apelează la Constance să îl ajute cu copilul său, pe care îl poartă Sandra. Mama și fiul apelează la un avocat și îi înmânează femeii o citație.

„Nu pot să te las să furi copilul ăsta, să fie clar”, spune Constance.

„Te rog pentru ultima oară. Dacă nu ești de acord, semnez citația”, adaugă și Matei.

„Da, nu cred că ești în stare”, spune Sandra supărată.

În casa socială, mama Lena vorbește cu avocata din partea asociației și începe să suspecteze că cineva i-a sabotat examenul.

„Eu vă spun doar atât, și chiar vă rog să transmiteți cui trebuie. Dacă până mâine, nu sunt afișate rezultatele și cu nota care trebuie, o să iasă scandal mare. Și mă duc și la televiziune. Eu nu cred că domnul Istrate are nevoie de încă un scandal”, a amenințat-o mama socială.

Ana îl cheamă, ulterior, și pe George la o disciție privată și îl roagă să se întoarcă la soția lui. Fata insistă ca el și Alexia să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, Alexia îi întrerupe și aruncă „bomba”.

„Credeai că o trădare așa mare nu se uită ușor. Mai ales că tatăl tău îi dă, din nou, târcoale Vitoriei. Ce? Nu știai?! Da! Tatăl tău e Damian”, dezvăluie sora fetei.

Tudor face o nouă încercare de a-și ajuta tatăl să scape de pușcărie. „Tudor, nu l-am omorât pe Leo, îți jur”, îi spune Basty. Tânărul vorbește și cu avocatul, care îi spune că ar trebui să fie pregătit pentru vești proaste în cazul morții lui Leo.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 28 august 2025. Ana află că tatăl ei este, de fapt, Damian

Ana nu mai rezistă și se duce direct la Victoria să o confrunte pentru faptul că a mințit-o, din nou, în legătură cu tatăl ei. Aceasta i-a explicat cum s-a întâmplat totul.

„Era iubitul surorii tale și tu te-ai culcat cu el!”, spune Ana.

„Ce ușor e să judeci. Și tu ai făut acealși lucru”, răspunde Victoria.

La rândul său, Geo se duce la Mama Lena bucuros să îi dea vestea că s-a hotărât să divorțeze oficial de Lili, dar aceasta nu are reacția la care el se aștepta.

Victoria i-a povestit cum a ajuns să se culce cu Damian și să rămână însărcinată cu el. Ea i-a recunoscit că era atrasă de acesta, dar a ales să nu-i spună bărbatului pentru că este un om periculos.

Dimineața le găsește pe cele două îmbrățișate, iar George se întoarce acasă pentru a o susține pe soția lui.

Deși i-a promis Alinei că nu va spune nimănui, Toby îi spune Sandrei că a văzut o iritație pe pielea fetei și este îngrijorat.

Între timp, apare și raportul balistic, iar Basty este eliberat. Damian Negru își face apariția imediat cum acesta iese din arest și el și tatăl lui Tudor au un schimb de replici cu subînțeles.

„Ai știu de Ana și asta nu se iartă”, îi mai spune acesta.

Și la firma Victoriei, lucrurile iau o întorsătură nașteptată. După ce Tina și-a dat seama că o cunoaște pe Oana, avocata de la asociație, îi face o vizită, dar așta o răvășeșt pe femeie.

„Când era mică, am avut grijă să ajungă în casa socială a lui Basty. Am avut o soră care a murit și Tina este fata ei”, mărturisește ea.

